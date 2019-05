Cuca Gamarra | Diputada del PP y nueva coordinadora de campaña del 26-M «El PP no se ha radicalizado, seguimos siendo el gran partido de centro derecha» Cuca Gamarra, en la sede del PP de La Rioja. / juan marín La todavía alcaldesa de Logroño aspira a que los populares vuelvan a ser la referencia de los que se identifican «con una alternativa al modelo socialista y comunista» JAVIER CAMPOS Logroño Sábado, 4 mayo 2019, 00:31

Cuca Gamarra se la juega, como se la juega el PP en las próximas autonómicas y municipales del 26-M. La todavía alcaldesa de Logroño y diputada electa por La Rioja, une su destino al de su partido asumiendo el rol de coordinadora de campaña municipal y autonómica después de que Javier Maroto pasase a un segundo plano tras pilotar la campaña del 28-A. Es la elegida por Pablo Casado, quien para las europeas ha apostado por la exministra Isabel García Tejerina. Su reto es mayúsculo tras la debacle popular del pasado domingo. Gamarra (Logroño, 1974), sin embargo, defiende que el PP «sigue siendo el gran partido de centro derecha y asegura que «no se ha radicalizado».

– ¿Cómo se explican la debacle sufrida el 28-A?

– Evidentemente, no ha sido un resultado bueno para el PP, pero se ha producido fundamentalmente por la fragmentación del voto, lo que ha tenido un gran beneficiario, que no es otro que Sánchez y el PSOE.

– ¿Pero limitarlo todo a la división de la derecha en España no es caer en una falta de autocrítica?

– Hemos pasado de un bipartidismo a una fragmentación del voto, por tanto, la realidad política es totalmente distinta. Nosotros incidimos en trasladar al electorado el mensaje de 'ojo, que si dividimos al final gana la izquierda' y hoy ya tenemos una subida de impuestos sobre la mesa. Pese a ello es verdad que los electores han decidido otra cosa y a lo mejor nosotros no hemos sido capaces de trasladarlo, comunicarlo y convencerles en el escaso tiempo que ha habido.

– ¿Nadie advirtió de que radicalizarse por miedo a Vox podía tener consecuencias? ¿Compartía esta estrategia?

– Es que no ha habido tal estrategia. El PP no se ha radicalizado. Es el PP de siempre el que ha ido a las elecciones, pero es evidente que no hemos conseguido los resultados de otras ocasiones. En otras convocatorias no había más partidos que el PP ocupando el centro derecha, siendo el gran partido en el que muchísimos españoles que piensan distinto se sienten cómodos para compartir un proyecto de unidad de España y convivencia entre españoles iguales. Soy una mujer de centro con una mente muy abierta, y lo que me gusta es compartir mi espacio en un proyecto político con personas que a lo mejor son más conservadoras, otras más liberales, o democristianas... Esa ha sido precisamente la fortaleza que ha tenido el PP, ser nuestro espacio común. Y que nadie lo olvide: somos el principal partido de la oposición.

– Pues Ciudadanos ya se ha autoproclamado eso mismo...

– Ni lo son ni entiendo, además, la alegría de algunos que decían durante la campaña que su objetivo era que Sánchez no fuese presidente y celebraron unos resultados con los que lo volverá a ser. Hay algo claro, y es que el PP, según los españoles, es el segundo partido, no Cs.

– ¿Qué les diría a los exvotantes del PP que se han ido a Vox?

– Que este es un partido en el que cabemos muchos, todos, y, por tanto, caben esos votantes. Es el partido, además, con el que más españoles podemos identificarnos para ser esa alternativa al PSOE y a Podemos, es decir, al modelo socialista y comunista, y ese es el objetivo que compartimos y debemos recordar.

– Justo en las horas más bajas del PP que se recuerdan, acaba de ser nombrada nueva coordinadora de campaña para las autonómicas y municipales. ¿No es un 'marrón' con la que está cayendo?

– Es una responsabilidad. Saber que en muy poco tiempo hay otras elecciones y que el presidente Casado ha considerado que soy la persona adecuada, desde la experiencia que tengo en la política municipal y siendo como soy vicepresidenta de la FEMP y, por tanto, cabeza visible de los alcaldes y alcaldesas del PP, es un reto que asumo. Soy una mujer que sabe estar en los momento buenos, pero también en los malos.

– ¿Qué receta piensa aportar? ¿Menos hablar de Cataluña y más sobre las personas?

– Vamos a hablar de que este es el partido que más sabe de arreglar los problemas de la gente, de dar buenas soluciones, de gestionar bien y de hacer que la sociedad avance. Somos el partido que a través de sus alcaldes y de sus presidentes de comunidad hemos sacado a España de la crisis y hemos hecho resurgir administraciones quebradas, generando ámbitos educativos y sanitarios de mayor calidad que los del PSOE y, además, sin subir impuestos.

– ¿Dónde estará Cuca Gamarra en esa tarea de «reconstruir el partido piedra a piedra» encomendada por Pablo Casado?

– Eso no es importante, lo importante es que los españoles sigan contando el gran proyecto político que es el PP. Que hayamos tenido un resultado que no haya sido bueno no significa que no seamos un grandísimo partido porque nuestro Estado del Bienestar no se entendería sin nuestra aportación.

– Parece que la dirección nacional ya ha asumido que algunos de sus candidatos harían campaña desvinculándose de las siglas. ¿Hasta ese extremo se ha llegado?

– Aquí nadie se desvincula de las siglas del PP porque este es un partido en el que todos los que estamos lo hacemos por convicciones políticas y compromiso. Pero es verdad que las autonómicas y municipales tienen un componente personal acentuado, nuestros candidatos son unos vecinos más y los que mejor conocen los problemas de la gente y sus soluciones.

– ¿Será creíble ahora el viraje al centro que se plantean?

– Por supuesto. Es creíble porque somos ese partido y tenemos ese aval. Contamos con los resultados, cómo gobernamos desde el centro en las comunidades y en miles de ayuntamientos de España.