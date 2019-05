¿Me puede volver a tocar mesa electoral en Bizkaia? Un hombre deposita su voto en el colegio Cervantes de Bilbao en los pasados comicios del 28 de abril. / Bernardo Corral Finalizados los sorteos, más de 12.000 ciudadanos del territorio histórico recibirán a partir de este jueves la notificación de que deben formar parte de los centros de votación S. VÁZQUEZ/ A. CARAZO Jueves, 2 mayo 2019, 12:10

Todavía con la resaca electoral encima, en Bizkaia ya han finalizado los sorteos para elegir a los miembros de los centros de votación del 26 de mayo. Un 'superdomingo' en el que habrá tres urnas para elegir a los representantes municipales, forales y al Parlamento Europeo. Desde este miércoles, la suerte está echada para los ciudadanos del territorio histórico... y algunos ya empiezan a recibir la 'noticia' en sus buzones en forma de sobre abultado que les anuncia que no hagan planes para el último domingo del mes. Así que, en los próximos días, más de 12.000 vizcaínos -solo en Bilbao, entre 9.000 y 10.000- serán llamados a ocupar el millar largo de mesas electorales como presidentes, vocales o suplentes. ¿Hasta cuándo puede llegar la misiva? Hasta la semana anterior a los comicios usted puede ser requerido para ser una de las nueve personas que hay por mesa, bien en calidad de presidente, de vocal o de suplente.

A la inmensa mayoría de los ciudadanos ser uno de los 'elegidos' les supone un trastorno, por lo que algunos intentarán presentar alegaciones ante la junta electoral de su zona -algunas, muy peregrinas- para librarse. Aunque si el argumento que esgrimen es que ya les tocó el en la mesa el pasado 28A y que van a hacer 'doblete'... se van a llevar alguna sorpresa. Pasen y lean.

Nuevo sorteo, nueva posibilidad Nadie queda libre de poder repetir

Alrededor de este asunto existen varias creencias equivocadas. Uno de esos bulos es que si alguien ha resultado elegido para formar parte de una mesa electoral queda exento de forma automática para próximas citas. En los sorteos celebrados en Bizkaia en los últimos días todos los censados mayores de 18 años y menores de 70 sin una situación declarada de incapacidad han podido ser elegidos, así que se puede dar la circunstancia de que alguien que el domingo tuvo que desempeñar esa labor pueda repetir el 26 de mayo. Nadie puede sentirse descartado.

Reclusos y embarazadas ¿Quiénes quedan exentos?

Se libran los mayores de edad que permanezcan recluidos en algún centro penitenciario o clínica psiquiátrica. Las mujeres que estén embarazadas de más de seis meses o en periodo de baja maternal tampoco están obligadas a sentarse durante once horas, a lo que se suma el posterior recuento. Pero a partir de ese punto todo queda en manos de la junta electoral de zona correspondiente, que valora cada situación. En el caso de la previsión cercana de una intervención quirúrgica, de pruebas clínicas de relevancia o de acontecimientos programados, todo dependerá de lo que considere este órgano. Para el 28-A, se estableció como criterio general que se disculparía la presencia de quienes tenían pagados -con factura incluida- sus viajes de Semana Santa, siempre y cuando lo hubiesen hecho antes de recibir la notificación y sufriesen un claro revés económico.

Gente de casa Parejas, hermanos, padres e hijos

En el caso de que los recursos no prosperen, tan sólo queda que alguien del entorno se 'sacrifique'. Y es que los únicos que pueden servir como sustitutos son familiares directos: las parejas -eso sí, que estén registradas-, los hermanos, los padres y los hijos. Además, se tiene que dar la circunstancia de que el 'recambio' deposite sus papeletas en la misma urna que el titular, explicaron responsables de las juntas de zona.

Se esperan menos electores 'postales' El voto por correo no impide ser mesa

Otra de las leyendas urbanas que existen alrededor de este asunto es que quienes solicitan el voto por correo no pueden ser elegidos para ocupar un cargo en la mesa. En la última cita electoral hubo multitud de ejemplos. El plazo para pedir el sufragio postal se inició el 2 de abril y se extenderá hasta el 16 de mayo, y la documentación hay que devolverla en la estafeta entre el 6 y el 22. Esta vez no se espera que haya tantos electores que elijan esta opción, ya que, a diferencia del 28A, la cita electoral no coincide con ningún periodo vacacional.

De tres meses a un año de cárcel Y qué sucede si alguien decide hacer pira

Desatender las obligaciones democráticas de ser mesa -por desconocimiento o de forma intencionada- no le sale gratis a nadie. Todo aquel convocado que no acuda el 26-M a su puesto en el centro de votación que le corresponde se arriesga a incurrir en una pena de prisión de tres meses a un año o una multa. Independientemente de si son presidentes o vocales cobrarán 65 euros y disfrutarán de una reducción de cinco horas en su jornada de trabajo al día siguiente. El caso de los suplentes es muy distinto, ya que si no hacen falta para la constitución de los órganos electorales deberán marcharse a casa y sobre el papel no podrán beneficiarse en nada por el indeseado madrugón del domingo. El único consuelo que les queda es que podrán volver a casa con el periódico y el pan recién hecho.