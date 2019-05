Las promesas del día de los candidatos Miembros de la coalición se reunieron ayer con el Colectivo Antitaurino y Animalista. / Maika Salguero Repaso a las declaraciones realizadas este lunes por los aspirantes a diputado general en Bizkaia y a la Alcaldía de Bilbao XABIER GARMENDIA Martes, 14 mayo 2019, 01:37

Los aspirantes a liderar la Diputación de Bizkaia y la Alcaldía de Bilbao han vuelto a la calle para lanzar sus propuestas a los ciudadanos. Esto es lo más destacado de sus propuestas en la jornada del lunes.

PNV Una web común para que internet no sea «el enemigo» del comercio local

Digitalización y formación. Esos son los dos ingredientes básicos de la receta que pone sobre la mesa el PNV para apoyar al sector comercial en Bizkaia. La formación nacionalista plantea la creación de una página web que sirva de «gran escaparate digital común» y la apertura de una academia para que los pequeños negocios puedan mejorar su competitividad. Dos iniciativas para todo el territorio y que se verían apoyadas en Bilbao por un plan integral del comercio local con medidas de revitalización.

La propuesta jeltzale parte de un diagnóstico que les hacen llegar los propios comerciantes. «Nos dicen que atender la tienda es incompatible con atender la web, que solos no pueden», dijo ayer el diputado general y candidato a la reelección, Unai Rementeria. En este sentido, la apertura de un portal digital impulsado por la propia Diputación serviría «para que los comerciantes y productores vendan a todo el mundo». «Internet no es el enemigo, tiene que ser el aliado», aseveró.

Ese servicio se complementaría con una academia a disposición de los propios comerciantes. «Hay ámbitos para mejorar: digitalización, gestión, formación...», enumeró Rementeria, quien cree que la mejora de su competitividad también se trasladaría a otros sectores económicos en Bizkaia. «Mientras tanto, a comprar en el comercio local porque 'somos o no somos'», lanzó en referencia a la campaña de sensibilización que la Diputación puso en marcha a finales del año pasado.

De forma paralela, el PNV quiere que Bilbao sea el motor comercial del territorio, para lo que se deben «generar las condiciones y oportunidades adecuadas para el desarrollo de una nueva economía». El actual alcalde, Juan Mari Aburto, que opta a un segundo mandato, situó a este sector como «una línea estratégica» para toda la ciudad, ya que actualmente da empleo a más de 20.000 personas.

El primer edil apostó por elaborar un plan integral que convierta a Bilbao no solo en la capital comercial de Bizkaia, sino también de todo su área de influencia. Entre otras medidas, propuso el diseño y la promoción de rutas que ensalcen «la identidad de establecimientos singulares de la ciudad», con especial énfasis en los negocios históricos del Casco Viejo.

EH Bildu Consulta popular sobre Vista Alegre

Con el pliego para su gestión aún en el aire por el veto de La Misericordia, EH Bildu quiere que el debate sobre la plaza de toros de Vista Alegre se traslade a la calle. La coalición soberanista recupera así la idea de organizar un referéndum popular en el que sean los vecinos quienes decidan los futuros usos del actual coso. Los abertzales ya llevaron esta propuesta al pleno ordinario de septiembre del año pasado, pero el equipo de gobierno municipal la tumbó al argumentar que los términos de los pliegos no son sometidos a consultas públicas.

El proceso participativo fue la idea que miembros de EH Bildu transmitieron ayer a los representantes del Colectivo Antitaurino y Animalista de Bizkaia (CAAB), que prefieren directamente la demolición de la plaza de toros para construir 500 viviendas. «Hemos conocido su propuesta y también nos parece interesante. Nosotras queremos darle la palabra a la ciudadanía de Bilbao, que decida qué proyecto es más adecuado», explicó la edil del grupo abertzale Alba Fatuarte.

Una de las alternativas sería la que la coalición soberanista ya lanzó en 2016: un espacio multiusos con zonas de patinaje, un skatepark, un rocódromo y hasta un anfiteatro que permitiría celebrar espectáculos. Es decir, un lugar destinado al ocio en el que no habría sitio para las corridas taurinas: «No se sostiene una infraestructura en la que se vulneran sistemáticamente los derechos de los animales».

Además, la candidatura encabezada por Jone Goirizelaia considera que el trabajo de fiscalización sobre la gestión del coso ha puesto en evidencia que «es una ruina económica para el Ayuntamiento», propietario del mismo a partes iguales con la entidad benéfica. Por ello, llama a «dejar de lado la gestión oscurantista y opaca» para «arrojar luz».

PSE Gil propone medidas para mejorar la calidad del aire

Con el bagaje del actual mandato –en el que ha dirigido las concejalías de Movilidad y Sostenibilidad, Vivienda, y Salud y Consumo–, el PSE apuesta por continuar en la senda para lograr un «Bilbao sostenible». El candidato socialista, Alfonso Gil, propuso ayer más de 30 nuevas actuaciones, entre las que destacan un plan para mejorar la calidad del aire y otro para adaptarse a las consecuencias del cambio climático. «El objetivo es que se viva mejor, pero también que dejemos a quienes nos siguen una ciudad preparada para vivir mejor en el futuro», desgranó el alcaldable.

Gil puso como ejemplo el cambio que ha experimentado la capital vizcaína en el ámbito de la movilidad con la reducción de la velocidad a 30 kilómetros por hora y la implantación de bicicletas eléctricas en el servicio municipal. «Si alguien hubiera dicho hace cuatro años que Bilbao iba a ser un referente internacional en movilidad, probablemente nadie se lo habría creído. Pero los socialistas hicimos esa apuesta con esa ambición, y lo conseguimos», se congratuló el actual segundo teniente de alcalde en un acto celebrado en Abandoibarra.

Además, Gil abogó por ampliar el proyecto de regeneración de barrios ya iniciado en Otxarkoaga y extenderlo a otras zonas como San Francisco, Bilbao La Vieja y Zabala. «Queremos desarrollar un programa marco de regeneración del tejido urbano y ciudadano, ordenar los entornos urbanos y hacerlos más seguros», explicó el candidato del PSE, quien también busca convertir la ría «en la nueva Gran Vía».

PP Ascensores y elementos mecánicos que eviten «subir 'ochomiles'» en Bilbao

Cargada con bolsas de la compra mientras ascendía por un largo tramo de escaleras, Raquel González protagonizó ayer una de las estampas más curiosas en lo que llevamos de campaña electoral. La candidata del PP quiso representar de esta particular forma «el calvario diario» que sufren los vecinos de los barrios altos y demandó que la mejora de la accesibilidad sea «una prioridad» durante el próximo mandato. «Necesitan urgentemente las rampas y los ascensores que les prometieron», lanzó la dirigente popular.

La aspirante de la formación conservadora se desplazó hasta Zurbaranbarri, un barrio al que hace dos años llegó la Línea 3 del metro, pero que sigue teniendo un déficit de accesibilidad por su complicada orografía. Además, se trata de una zona con una población envejecida, lo que dificulta aún más los desplazamientos cotidianos. «No pueden ir a sus casas todos los días y pasar por todos estos desniveles», criticó González, que el domingo también difundió su propuesta de crear una concejalía dedicada exclusivamente a las personas mayores. En los portales más altos de este barrio, los vecinos deben subir y bajar 278 escalones: «En poco más de tres años se hacen un 'ochomil' sin necesidad de salir de Bilbao. Bajando dos veces al día, que es una cantidad normal, ya han subido el Everest».

Pese a la instalación de numerosos ascensores y rampas mecánicas durante este mandato, la candidata del PP cree que en la ciudad continúa existiendo una «ruta de los 'ochomiles'» en la que incluye Arabella-Sarrikue, Arangoiti, Monte Caramelo, Uretamendi, Ciudad Jardín y El Peñascal, entre otros puntos. En opinión de González, «los barrios siguen siendo los grandes olvidados» de la capital vizcaína y solo importan en campaña electoral: «Al final el programa se repite cada cuatro años, nunca se cumple y los barrios siguen esperando su turno».

Así, la aspirante popular llamó ayer a tener en cuenta los problemas de las zonas alejadas del centro y se comprometió a «sacar adelante las promesas incumplidas» por el actual equipo de gobierno si consigue convertirse en alcaldesa. «Es momento de que, de verdad, los barrios reciban lo que tanto se merecen porque pagan impuestos todos los años», zanjó González.

Elkarrekin Podemos «Los barrios necesitan su plan de movilidad», exige Viñals

«Soy de barrio, de Santutxu. Conozco muchos más de Bilbao, y creo saber humildemente lo que necesitan los barrios». Así de directa se mostró ayer Ana Viñals, candidata de Elkarrekin Podemos en Bilbao, para hacer hincapié en las necesidades de las zonas alejadas del centro. En su opinión, cada una de ellas necesita medidas específicas. Por ejemplo, para su propio barrio exige una mejora en el acceso a la parada de metro de Basarrate y «recuperar los espacios abandonados» que existen en ese área.

Pero más allá de las mejoras urbanísticas, Viñals considera que se debe diseñar un plan de movilidad a medida de cada zona, ya que el aprobado durante este mandato es, a su juicio, «pobre y está lejos de atender las necesidades reales de los vecinos que no viven en el centro». «Escuchamos a los políticos decir muchas palabras que no entendemos y que, en realidad, no quieren decir nada. Esto demuestra que no tienen un plan para el Bilbao de los barrios», criticó la aspirante.

Ganemos Goazen Un catálogo de lonjas vacías para reabrir negocios

El candidato de Ganemos Goazen, Samir Lahdou, propuso ayer que el Ayuntamiento elabore un catálogo de lonjas vacías como primer paso para subvencionar su reapertura como negocios. «En muchas zonas de la villa donde antes había una fila de tiendas de distinto tipo, ahora hay un foco de insalubridad y ratas por los años que llevan cerradas, lo que transforma una calle con vida y ambiente de barrio en un páramo porque es el pequeño comercio el que genera vida de barrio», señaló el aspirante. Lahdou plantea que el listado se utilice para después ponerse en contacto con emprendedores que quieran abrir nuevos negocios mediante un alquiler módico. Asimismo, propone aumentar al 95% la bonificación fiscal a quienes instalen en sus negocios sistemas de aprovechamiento térmico y eléctrico procedentes de la energía solar.