Las promesas del día de los candidatos Alfonso Gil ha reiterado su apuesta por una ciudad más saludable y con menos tráfico. / Jordi Alemany Este domingo, los aspirantes a diputado general de Bizkaia y a la alcaldía de Bilbao han desgranado parte de su programa EL CORREO Domingo, 12 mayo 2019, 13:52

El tiempo acompaña, la calle esta llena de gente... y de potenciales votantes. Así que, este domingo, los candidatos a la alcaldía de Bilbao,a sí como los aspirantes a liderar la Diputación, han desgranado desde distintos puntos de Bizkaia algunas de las claves de su programa para captar la atención de los ciudadanos. Estas son algunas de sus propuestas.

PNV Juan Mari Aburto

Proyectos sociales para la villa. El candidato del PNV a la reelección como alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha afirmado este domingo que su principal proyecto para esta legislatura es que la ciudad sea un «referente» en proyectos y acciones sociales. Así, ha destacado que en este mandato han trabajado «sin descanso» por «seguir consolidando y mejorando» los servicios sociales, que en Bilbao y Euskadi son «de primer nivel, le pese a quien le pese», con nuevas medidas para los mayores, la garantía de la cobertura de las Ayudas de Emergencia Social y el pacto por las Políticas Sociales con 46 medidas concretas. El regidor ha citado un tercer Plan Bilbao Ciudad Amigable de las Personas Mayores, un servicio de ayuda a domicilio «de excelencia y cercano», la prevención de la soledad, viviendas comunitarias, rehabilitación urgente de viviendas para la accesibilidad, atención individual a personas en riesgo de exclusión, desarrollar la estrategia Bilbao Ciudad Intercultural y mantener la cooperación con el tercer sector.

PNV Unai Rementeria

Centro de interpretación del arte rupestre. El diputado general de Bizkaia y candidato a la reelección por el PNV, Unai Rementeria, proyecta crear un centro de interpretación del arte rupestre en Lekeitio que difunda la riqueza del patrimonio de Bizkaia y contribuya a revitalizar Lea Artibai. Rementeria ha dado a conocer esta iniciativa en el transcurso del acto electoral que el diputado general ha llevado a cabo en Markina, junto al aspirante a la alcaldía de este municipio, Luis Egurrola, y a la presidenta del BBB del PNV, Itxaso Atutxa. En su intervención, Unai Rementeria también se ha referido a otras iniciativas que articulan uno de los tres ejes de su proyecto para Bizkaia, el de la costa. Entre ellas, ha citado el impulso a Gaztelugatxe, el relanzamiento del puerto de Bermeo, la recuperación de los terrenos de la antigua central de Lemoiz para izkaia y la mejora de las conexiones de las comarcas costeras.

PSE Alfonso Gil

Una ciudad más saludable. El candidato socialista a alcalde de Bilbao, Alfonso Gil ha realizado este domingo un acto centrado en su propuesta de un «Bilbao saludable», que incluye incorporar la perspectiva de la salud a todos los ámbitos de la gestión y gobernanza del Ayuntamiento, así como realizar una auditoría anual de las políticas aplicadas en este sentido. «Ahora se trata de dar un paso más y que afecte a todos los ámbitos de la gestión municipal y a todos los barrios de la ciudad porque no nos podemos permitir que haya diferencias de hasta seis años en la esperanza de vida según donde vivas», ha explicado. Asimismo, ha dicho que prestará especial atención a la «pacificación» del tráfico en los entorno de los centros escolares y a facilitar el desplazamiento a las personas con capacidades reducidas. Durante el acto, Gil también ha prometido que si es alcalde dedicará una calle a Alfredo Pérez Rubalcaba por su lucha por la libertad y la paz en Euskadi. Precisamente, el partido ha iniciado su acto electoral de Barakaldo con un vídeo de homenaje a Alfredo Pérez Rubalcaba. A él han asistido, además de la secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el secretario de Política Federal del PSOE, Patxi López, y el delegado del Gobierno central en el País Vasco, Jesús Loza.

EH Bildu Bea Ilardia

Empleo de calidad. En un acto electoral en Arrigorriaga, la candidata de EH Bildu a diputada general de Bizkaia, Bea Ilardia, ha defendido que la Diputación debe ser un «agente activo» contra la precariedad laboral, promotor de empleos con salarios y condiciones de trabajo dignas. «Queremos una Bizkaia donde el empleo digno no sea algo extraordinario; creemos en una Bizkaia donde tener un empleo te permita llegar a fin de mes, no como les ocurre ahora a miles de personas, que tienen un empleo pero pasan graves apuros económicos», ha manifestado. Ha subrayado que ese objetivo «es posible» porque el territorio «tiene los recursos económicos y el potencial necesario para garantizar una vida digna a todas las personas que aquí viven». «El problema –ha añadido– es que esos recursos no se utilizan como deberían».

Goazen Ganemos Francisco Samir Lahdou

La «aberración» del viaducto. El cabeza de lista de Ganemos Goazen Bilbao, Francisco Samir Lahdou, ha exigido este domingo poner fecha al derribo del viaducto de la A-8 sobre el barrio de Rekalde ante la «tomadura de pelo» de PNV y PSE que lo prometen pero luego lo postergan. Lahdou ha señalado que el «mazacote» del viaducto lleva ya 45 años, una «aberración» medioambiental y un riesgo para los vecinos con los accidentes, por lo que exige una fecha y presupuesto para su derribo. «PNV y PSE expresan falsas promesas y dan largas con interminables estudios y priorizan otras obras más rentables para sus partidos y amistades como la ampliación de la Supersur», ha dicho el candidato. Lahdou también ha reclamado que el Gobierno Vasco se comprometa a la construcción de la línea 4 del Metro de Bilbao para unir Rekalde con el resto de la ciudad y ha afirmado no creer al candidato del PNV, Juan Mari Aburto, cuando promete crear una concejalía de Mujer.