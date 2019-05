Las promesas del día de los candidatos Exterior de una oficina de Lanbide. / P. Urresti Un repaso a las declaraciones de esta jornada de quienes optan a ser alcalde y diputado general en Bizkaia EL CORREO Viernes, 10 mayo 2019, 19:58

PNV Juan Mari Aburto

Juan Mari Aburto opta de nuevo a ser candidato a alcalde por el PNV. Y en esta jornada ha hecho varias apuestas. Una de ellas tienen que ver con promocionar la villa en el mundo. Y qué mejor escaparate que una etapa del Tour de Francia. Según él, es una «ilusión» que «vamos a ver satisfecha». Sería solo uno de los grandes eventos que podría acoger la villa en los próximos años. A quienes hablan de retorno económico, además, les ha sacado los datos de 2018: ha habido 100 millones de euros de retorno cuando se han invertido menos de 5.

Y hablando de dinero, también ha incidido en que le gustaría poder mejorar los datos del paro en la ciudad. Ahora hay 22.800 personas que están en desempleo, cifra que representa una tasa de paro del 1,8%, que es menor a la de 2015, cuando se celebraron las últimas municipales. Para seguir mejorando, apuesta por desarrollar proyectos para reducir el desempleo entre la gente joven y los parados de larga duración de más de 45 años.

PSE Alfonso Gil

El candidato socialista a dirigir Bilbao en los próximos cuatro años ha puesto sobre la mesa su caballo de batalla: «el empleo digno, de calidad y estable». Para ello, apuesta por convertir Bilbao en «una ciudad productiva capaz de generar riqueza y recursos para su gente, sostener los servicios públicos y avanzar en el estado de bienestar para que nadie se quede atrás». ¿Cómo?

Lo primero sería «reindustrializar» Bilbao con industrias limpias, tecnológicas y de alto valor añadido: «Los servicios avanzados, la industria de la investigación e innovación, el comercio o los operadores turísticos». También quiere crear «bolsas de contrataciones temporales de solidaridad vinculadas a nuevos nichos de empleo como los servicios sociales, sanitarios o medioambientales», ha descrito.

PP Raquel González

La candidata a alcaldesa por el PP apuesta por la ampliación de la plantilla de la Policía Municipal de Bilbao. Debe haber «un mínimo» de mi agentes, señala. Los actuales efectivos, en su opinión, no son suficientes para cubrir las necesidad de la villa y, además, se consideran «saturados y muy desmotivados». También quiere una comisaría de la Policía Municipal en cada distrito para que no hay centros policiales donde no se recojan denuncias.

Su segunda apuesta del día aborda el asunto de las ayudas sociales. Su idea es retirárselas a quien delinca «inmediatamente». «Me da igual la nacionalidad de la persona. Si recibes unas ayudas, que son generosidad de los bilbaínos, y eres un delincuente, te quedarás sin esa ayuda y, además, me gustaría que salieras de las calles de Bilbao y fueras a la cárcel», ha dicho.

Ganemos Gozen Sami Lahdou

El candidato de Ganemos Gozen a la Alcaldía de Bilbao quiere que los barrios se empoderen. Para Lahdou, la forma de lograrlo es con su voto, con el que tienen que exigir «de una vez por todas, se les tenga en cuenta y se atiendan sus urgentes necesidades de mejora de aceras y asfaltado, zonas verdes, vivienda de alquiler social, ascensores y rampas mecánicas, y más autobuses que les conecte con otros barrios y con el centro de la villa».

PNV Unai Rementeria

El candidato jeltzale ha propuesto la creación de una red civil de voluntariado. Se llamaría Bizkaia Gara y serviría como «punto de encuentro entre las personas que quieren ayudar y las que necesitan ayudar. Además, se sumaría a los servicios ya existentes: »No va a quitar trabajo a nadie». Entre los posibles ámbitos de actuación de esta red, se ha referido al acompañamiento a personas mayores a la biblioteca, el paseo de perros acogidos en refugios, la colaboración en eventos, la ayuda a visitantes, el acompañamiento a enfermos y el apoyo en situaciones de emergencia.

EH Bildu Bea Ilardia

La candidata de EH Bildu a diputada general de Bizkaia quiere que este territorio se la «Dinamarca del Cantábrico». Se refiere a empleo, servicios sociales y calidad de vida. «Vivimos en un lugar privilegiado que cuenta con los recursos y el potencial necesario para ofrecer una vida digna a las personas que viven aquí, pero es evidente que hay graves carencias que necesitan nuevos planteamientos porque son muchas las personas que no tienen garantizada una vida digna», ha dicho.

PSE Teresa Laespada

La candidata del PSE a diputada general ha puesto sobre la mesa cuál es el eje de su campaña: «un plan potente de empleo». Y el caballo de batalla se centraría en jóvenes, mujeres y mayores de 45 años, que son los colectivos que más dificultades encuentran a la hora de incorporarse al mercado laboral. Dicho plan estaría centrado en el I+D+i. «Esa es la Bizkaia que yo quiero, en la que no sobra nadie y en la que recuperamos el cien por cien del talento. Si vivimos en sociedades del conocimiento cómo no vamos a recoger el talento del territorio», ha añadido.

Elkarrekin Podemos Eneritz de Madariaga

La candidata de Elkarrekin Podemos a liderar la Diputación de Bizkaia ha centrado su discurso de la jornada en el transporte. Por ello, ha propuesto una moratoria en la construcción o ampliación de nuevas vías rápidas, «como la Supersur», y someter a procesos de consulta ciudadana los nuevos proyectos de interés general.

Además, se ha comprometido también a mejorar la oferta de servicios de transporte público en las zonas rurales. «Vamos a facilitar el acceso a dichos servicios a los colectivos sociales que por edad, diversidad funcional o condiciones físicas lo necesiten. Pondremos en marcha proyectos piloto de auzo-taxi en las zonas rurales con población dispersa, para mejorar su desplazamiento hasta las zonas urbanas y a los equipamientos públicos más cercanos», ha detallado.