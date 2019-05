Promesas del día

PSE Gil quiere un Bilbao «donde cultura y deporte sean un derecho para todos»

«La cultura no tiene que ser una misión heroica. No tiene que suponer sacrificios personales, no tiene que ser una tarea para autodidactas, como me ocurrió a mí en mi juventud; ni una incógnita permanente para quienes tienen iniciativa». El candidato socialista a la alcaldía de Bilbao, Alfonso Gil, utilizó ayer estas palabras para defender una villa «donde la cultura y el deporte se conviertan en un derecho al que pueda acceder todo el mundo». Ambas actividades, según dijo, deben ser una «verdadera opción para todos», y tienen que dejar de estar condicionadas a la «disponibilidad económica de cada familia o a las capacidades físicas de cada ciudadano».

El aspirante del PSE-EE se comprometió a que la cultura sea un motor de desarrollo sostenible y un derecho «necesario para la promoción y la cohesión social. En línea con este discurso, Gil anunció la puesta en marcha de un Consejo local de la Cultura y las Artes, unido a un programa «innovador», que se llamará 'Hoy cumplo Cultura', dirigido a los jóvenes de 18 años, a quienes el Ayuntamiento, al cumplir la mayoría de edad, les regalará dos pases gratuitos a un evento cultural de la ciudad. Los socialistas vascos creen posible invitar a un acto cultural a unos 2.800 jóvenes cada año.

Asimismo, el PSE-EE pretende impulsar la creación de un bono cultural para los colectivos con menor poder adquisitivo. El programa de la formación socialista incluirá el desarrollo de un plan estratégico para la apertura de la Escuela Municipal de Música;y la puesta en marcha de un Museo de la Industria y la Técnica en el edificio de los Molinos de Zorroza.

Gil defendió asimismo una «nueva cultura deportiva» en Bilbao que favorezca «el respeto, la diversidad y la convivencia. Tenemos que acabar con la brecha económica, de sexo y de facultades físicas en el deporte», afirmó. La consecución de este objetivo obligará, según dijo, a renovar y modernizar las actuales instalaciones deportivas.

Elkarrekin Podemos Ana Viñals defiende poner a los barrios «en el centro del debate»

La candidata de Elkarrekin Podemos -formación que aglutina a Podemos Euskadi, Ezker Anitza/IU y EQUO Berdeak- a la alcaldía de Bilbao, Ana Viñals, defendió ayer la necesidad de «dar a cada barrio lo que necesita y escuchar más a las vecinas y vecinos para que las ciudades sean equitativas». La coalición, según dijo, pretende que en el próximo mandato municipal, los barrios se sitúen «en el centro del debate».

«Hay que poner a la gente lo primero, a los barrios en el centro y terminar con los privilegios elitistas. No podemos olvidar -añadió desde Vitoria, donde su formación hizo ayer campaña- que el nuevo municipalismo nació para aglutinar mayorías con un único objetivo, que es mejorar la vida de la gente». «Vamos a por todas», proclamó.

La aspirante de la coalición de izquierdas se comprometió a «distribuir la riqueza creando presupuestos (municipales) equitativos». A su juicio resulta inaceptable que existan tantas desigualdades entre barrios. «No puede ser que el barrio en el que nazcas determine tu vida», sentenció.

EAJ-PNV Aburto hará de Bilbao «capital de la cultura»

El alcalde de Bilbao y candidato del PNV a la reelección, Juan Mari Aburto, destacó ayer su objetivo de convertir la ciudad en «capital internacional de la cultura» y adelantó la puesta en marcha de un plan con este objetivo. El aspirante jeltzale asumió el «doble reto» de que la villa sea «instrumento de disfrute y enriquecimiento de la ciudadanía» y que la programación cultural local actúe como «actividad dinamizadora de la economía local».

Aburto defendió ampliar en este mandato los museos de Bellas Artes y Vasco. Anunció, asimismo, «más producción propia» en el Teatro Arriaga, «potenciar la vinculación con el Museo Guggenheim» y dar un nuevo impulso al Azkuna Zentroa.

PSE-EE Laespada plantea una «tarifa plana de 30 euros» para todas las autopistas

La candidata del PSE-EE a diputada general de Bizkaia, Teresa Laespada, afirmó ayer que la autopista A-68, «cuya transferencia ha firmado el Gobierno de Pedro Sánchez, a pesar de que el PNV se está colgando la medalla», tiene que ir con la tarifa plana de 30 euros al mes de los peajes, «al igual que el resto de infraestructuras». «No me vale que el PNV diga 'ya veremos lo que vamos a hacer con ella'», valoró. «No hay que leer ninguna letra pequeña», dijo a su actual socio de gobierno en la Diputación.

PP Fernández reclama el apoyo de quienes buscan «puentes en vez de muros»

La candidata del PP a diputada general de Bizkaia, Amaya Fernández, pidió ayer la «unión» de los vizcaínos «que rechazan las políticas de quienes proponen muros en lugar de puentes».

En un anuncio de campaña, el PP vasco alude «al movimiento por la autodeterminación impulsado por PNV y Bildu», en alusión a Gure Esku Dago. Fernández afirma en esa grabación que los vizcaínos han expresado «con claridad» su oposición a «cualquier intento de replicar aventuras soberanistas como el procés catalán».

La aspirante popular a diputada general ahonda en el vídeo en un discurso más político y acusa al candidato a diputado general del PNV, Unai Rementeria, de haberse «implicado» en este tipo de «aventuras» al haber «tomado parte activa en movimientos como Gure Esku Dago», que a su juicio es «el hermano pequeño de la ANC catalana».

La candidata del PP se dirige a sus votantes para invitarles a «soñar que no tenemos techo» y advierte de que «es la unión lo que nos hace fuertes». El vídeo, de poco más de un minuto, incluye imágenes relativas al deporte, la industria, fiestas populares y manifestaciones culturales que, según Fernández, «fueron capaces de unir a la mayoría social» de Bizkaia.