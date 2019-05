Así ha pedido el voto Samir Lahdou (Ganemos Goazen) 00:48 Martes, 14 mayo 2019, 13:02

En su minuto de oro, Samir Lahdou, candidato municipal de Ganemos Goazen, tiró de cercanía y tuteó a los espectadores. «Somos el único grupo que no depende de nadie. No hay dirección superior ni Gobierno central. Somos gentes de bilbao que quiere hacer política para Bilbao. Y somos los únicos que te garantizamos que vas a seguir decidiendo, no solo el domingo. Aplicamos la democracia directa. Nuestros concejales están al servicio de la asamblea. Queremos que seas tú quien gobierne Bilbao».