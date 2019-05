Interior reconoce múltiples errores en los resultados difundidos de las municipales Isabel Celaá y el ministro Marlaska, durante la noche electoral. / Efe Los fallos, atribuidos a la empresa contratada para el recuento, afectan incluso al reparto de poder en ayuntamientos como los de León o Ibiza I.M. Miércoles, 29 mayo 2019, 01:16

Todavía hoy miércoles, al acceder a la página del Ministerio del Interior sobre el 26-M, al lector sOlo se le ofrecen los 'Resultados provisionales' de las elecciones. Hasta hoy no comenzará el recuento oficial, y los datos 'definitivos' serán los que se publiquen 40 días después de los comicios en el BOE. Hasta ahí es lo normal. Lo que ya no resulta tan habitual es que la 'provisionalidad' sea tanta, los errores tan numerosos que hayan generado decenas de quejas y denuncias a lo largo y ancho de todo el país.

Y no son gazapos menores, un baile irrelevante de votos arriba o abajo sin consecuencias prácticas. En el Ayuntamiento de León, según fuentes socialistas, se han detectado fallos en doce mesas electorales de la ciudad. Estiman que alrededor de 1.200 papeletas que les correspondían a ellos fueron a parar a Vox, que sin ellas perdería los dos ediles que se le atribuye: uno en favor del partido de Pedro Sánchez -que rompería así el empate a nueve concejales con el PP- y otro para la Unión del Pueblo Leonés (UPL). El partido de ultraderecha quedaría así fuera del Consistorio.

Otro tanto ocurre en Ibiza. Los socialistas pedirán hoy a la Junta Electoral que revise el recuento en once mesas electorales, donde se habrían adjudicado un millar de votos socialistas a la formación Proposta per Eivissa. Con ellos, el PSOE incrementaría en tres el número de concejales y se haría con la alcaldía de la ciudad en detrimento del PP. En otro territorio insular, Fuerteventura, Interior publicó ayer mismo una corrección que arrebataría el cabildo a Coalición Canaria y haría posible un tripartito de izquierdas. Al parecer, se habían asignado consejeros que no podían obtenerlos por no haber superado la barrera mínima del 5% de las papeletas.

56.056 votos menos

Tampoco la CUP se ha librado de la chapuza. Los anticapitalistas catalanes denunciaron ayer que «un error del Ministerio del Interior» les restó nada más y nada menos que 56.056 votos en el cómputo global de las municipales. La noche electoral se les atribuyeron 121.274 votos, y sumando los que habían obtenido en cada ayuntamiento resultaban 177.330. En este caso, al menos, el descuido no tuvo efectos, ya que los resultados de los Ayuntamientos se habrían traducido correctamente en concejales.

Son solo una muestra. Errores en barrios y municipios de Madrid, Cataluña, Galicia; retrasos en localidades de diversas comunidades... En el Ministerio del Interior hay una gran preocupación, aunque recuerdan que los datos publicados hasta ahora son provisionales y deben leerse «a título meramente informativo». Los únicos que valen son los que se publicarán en el BOE, fruto del escrutinio oficial que efectuarán desde hoy hasta el próximo sábado las juntas electorales. Según fuentes consultadas por 'La Vanguardia', en el ministerio reconocen posibles fallos en la transcripción de los datos al personal del centro de difusión de datos; un «baile» de los códigos que se asignan a cada partido por «errores humanos o informáticos» relacionados con el hecho de que hubiera tres convocatorias electorales en una; y, en tercer lugar, confusiones con una misma formación que se presenta con distintos nombres, como podría ocurrir con Podemos y sus distintas marcas.

La principal señalada como responsable de este caos es, tal y como apuntaba ayer 'El Confidencial', Scytl, la 'pyme' con sede en Barcelona que se encargó del recuento. Este cometido se ha encomendado tradicionalmente en España a Indra, pero en estas elecciones, como en las municipales de 2015, Scytl le arrebató el contrato con una oferta un 20% más barata, 7,24 millones de euros.