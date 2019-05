19 votos aúpan al PNV al primer puesto en Zalla Juanra Urkijo es el candidato a la alcaldía del PNV en Zalla. La formación jeltzale, liderada por Juanra Urkijo, desbanca a los independientes, en la alcaldía desde 2011 AZAHARA GARCÍA Lunes, 27 mayo 2019, 01:33

Por un puñado de votos, apenas 19. Es la diferencia con la que el PNV vuelve a ser la lista más votada en Zalla, donde no gobernaba desde 2011. En aquellas elecciones, los jeltzales perdieron el bastón de mando frente la plataforma independiente Zalla Bai. El grupo nacionalista, dirigido por Juanra Urkijo, logró ayer un total de 6 concejales, superando por uno los obtenidos en 2015. La noche fue de máxima tensión para ambas formaciones, pues los independientes, que en esta ocasión presentaban a Joseba Zorrilla en sustitución de Javier Portillo, que sumaron uno menos.

Con una participación del 76,78%, 1,43 puntos por debajo de la obtenida en 2015, el Partido Nacionalista Vasco logró que 2.106 papeletas apoyaran su candidatura. Un número que superó en 393 a las conseguidas en las elecciones pasadas.

En Zalla Bai, el cambio de cabeza de lista no ha bastado para revalidar los resultados obtenidos hace cuatro años. Javier Portillo, cumpliendo su palabra de no presentarse más de dos veces seguidas a la alcaldía, cedió el testigo a Joseba Zorrilla, que no ha logrado imponerse en estos comicios. «Estamos bastante desilusionados, no entendemos qué ha podido pasar», admitió, visiblemente decepcionado, Zorrilla, quien aseguró estar dispuesto «a seguir trabajando por el pueblo como hasta ahora».

Baile de concejales

El grupo formado por vecinos y vecinas independientes de Zalla ha perdido 648 votos respecto a los resultados obtenidos en 2015, pasando de 2.737 a 2.087. Este desplome ha tenido su inmediato reflejo en la representación municipal, perdiendo 2 de los 7 concejales que tenían.

Así las cosas, y a pesar de haber sido la lista más votada, el PNV necesitará llegar a acuerdos para sacar adelante sus propuestas, puesto que no cuenta con mayoría absoluta. «Somos un partido que lleva la negociación en el ADN, nos abrimos a todos y con todos hablaremos», aclaró Urkijo. Desde Zalla Bai, sin embargo, se mostraron reticentes con la idea de trabajar en común con los jeltzales. «Llevamos 8 años intentado que colaboren con nosotros y nunca han querido», admitió su portavoz.

En cuanto al resto de grupos, EH Bildu incrementó sus votos en 91, pasando de 353, en los pasados comicios, a 444. Quienes volverán a tener representación en Ayuntamiento encartado serán los votantes del PSE. Los socialistas, que salieron del Consistorio tras los resultados de 2015, regresan al pleno con Josu Montalván, gracias a las 352 papeletas recabadas ayer en las urnas.