Díscolos que rompen pactos, alianzas inimaginables y otras investiduras por sorpresa

Badalona El socialista Álex Pastor 'arrebata' la alcaldía a Albiol

El socialista Álex Pastor ha sido elegido alcalde tras retirar la coalición formada por Guanyem Badalona y Esquerra Republica la candidatura de Dolors Sabater, dando su apoyo al candidato socialista. Esta maniobra, acordada 'in extremis', ha dejado sin posibilidad de gobierno al popular Xavier García Albiol, ganador de las elecciones. Pastor ha obtenido los votos de su partido, Guanyem Badalona En Comú-ERC, Badalona En Comú Podem y JxCat.

Santa Coloma de Farners (Girona) Polémica en el pueblo de Torra, que aplaza su pleno a las diez

Santa Coloma de Farners (Girona), el municipio del president Quim Torra, no elegirá alcalde hasta las diez de la noche. La sesión plenaria se ha tenido que aplazar por el follón que se ha organizado en el Ayuntamiento. Tras el acatamiento de la Constitución por parte de los concejales, se han escuchado insultos. El origen de la polémica, el pacto que Junts per Santa Coloma (JxCat) tenía con los socialistas para arrebatar la alcaldía a ERC. Un pacto que no gustaría al president, que habría intentado ponerle freno. Entre los asistentes al pleno, sentado en la primera fila, estaba el propio hermano de Torra. La concejal de ERC en el Consistorio, Carme Dilmé, ha interpelado a Junts per Santa Coloma: «¿De verdad que queréis seguir con este pacto de la vergüenza?».

Burgos Vox rompe el acuerdo con el PP y el PSOE se hace con la alcaldía

PP, Ciudadanos y Vox sumaban si votaban a una al candidato popular Vicente Marañón, que era lo esperado esta mañana. Pero Vox se ha votado a sí mismo, rompiendo el acuerdo y dejando la alcaldía en manos del socialista Daniel de la Rosa. La dirección nacional de Vox ya ha avisado a sus ediles díscolos que han incumplido la disciplina de partido, por lo que habrá consecuencias. Además, el vicesecretario nacional de Organización del Partido Popular, Javier Maroto, ha anunciado una moción de censura contra el recién estrenado alcalde socialista.

Huesca Un 'díscolo' de Cs permite al PSOE gobernar

Sorpresa hasta para él mismo. Un voto en blanco de Ciudadanos ha roto el pacto al que habían llegado la formación naranja, PP y Vox par elegir alcaldesa a la popular Ana Alós. La ruptura del acuerdo ha investido, contra pronóstico al socialista Luis Felipe. Maroto, a través de un mensaje en Twitter ha anunciado que su partido comenzará los trámites necesarios para hacer una moción de censara al nuevo alcalde socialista «para que se cumpla el acuerdo pactado». «Y ya van dos», ha advertido.

Muro de Alcoi (Alicante) IU se hace con la alcaldía, gracias a PP y Cs

Si había una maniobra no prevista es la que han hecho esta mañana El PP y Ciudadanos de Muro de Alcoy, una localidad alicantina de poco más de 9.000 habitantes. Han votado por sorpresa al candidato de Esquerra Unida (EUPV-IU), Gabriel Tomás, que ha salido elegido alcalde para su mayúscula sorpresa. La finalidad de los inesperados aliados era desbancar al partido más votado y máximo favorito a la reelección, Compromís.

Cañete la Real (Málaga) Los votos del PP dan el gobierno a IU

Jacobo Aranda, de Izquierda Unida, que se presentó bajo las siglas de Adelante en Cañete la Real (Málaga), ha sido elegido alcalde. Y lo ha sido gracias a los votos favorables del PP, que han apoyado su candidatura, desbacando del gobierno al PSOE, el partido más votado en las elecciones.

Lorca PSOE y Cs pactan e IU apoya la investidura

Siguiendo en la línea de improbables acuerdos, el logrado en Lorca (Murcia) entre PSOE y Ciudadanos, que han investido, con el apoyo de Izquierda Unida alcalde al socialista Diego José Mateos Molina.

Ciudad Real Dos años el PSOE y otros dos Ciudadanos

La socialista Pilar Zamora ha sido elegida alcaldesa de Ciudad Real con el apoyo de Ciudananos, con quien se turnará en el gobierno. Los socialistas gobernarán dos años y la formación naranja, los otros dos. No es el único Ayuntamiento donde habrá alternancia. También lo han acordado así en Alcobendas (Madrid), donde el candidato del PSOE, Rafael Sánchez Acera, ha sido investido alcalde con el apoyo de Ciudadanos, que le relevará en dos años. Y los mismo, pero en orden inverso ha sucedido en Albacete, donde Vicente Casañ (Ciudadanos) gobernará hasta 2021 y luego le sucederán los socialistas.

Burgo de Osma PP y PSOE se ponen de acuerdo

Un acuerdo altamente improbable, el que han alcanzado en Burgo de Osma (Soria) para desbancar del sillón de la presidencia a la Plataforma por el Pueblo Soriano (PPSO). Los populares han apoyado con sus votos la candidatura socialista, que se ha hecho con el gobierno municipal.

Cartagena PSOE y PP se alternarán en la alcaldía

Más acuerdos entre socialistas y populares. La candidata del PSOE a la alcaldía de Cartagena, Ana Belén Castejón, ha sido elegida alcaldesa en virtud del acuerdo cerrado con PP y Ciudadanos. Este pacto contempla que Castejón y la candidata popular, Noelia Arroyo, se alternarán la alcaldía dos años cada una. Y arrebata el poder a la lista más votada, Movimiento Ciudadano.

Santa Cruz de Tenerife Adiós a 40 años de gobiernos de Coalición Canaria

La socialista Patricia Hernández se ha convertido hoy en alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife con el apoyo de Ciudadanos y Unidas Podemos. La elección de Hernández es un hito ya que pone fin a 40 años de gobiernos ininterrumpidos de Coalición Canaria.