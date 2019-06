Directo: Irantzu Ibarrondo, del PNV, nueva alcaldesa de Sopuerta

Solange Vázquez

En Arrigorriaga, Sonia Rodríguez (PNV), ha manifestado que "aunque no vayamos a gobernar, vamos a seguir estando al pie del cañón. Por ello, en nombre de EAJ-PNV felicitamos a EH Bildu ya que será quien gobierne con una mayoría simple. Sin embargo, no podemos ocultar nuestra preocupación por el municipio. Y es que Arrigorriaga Gara comunicó que votaría a EH Bildu pero que no tendría problemas en presentar una moción de censura si pasado el tiempo fuera necesario".