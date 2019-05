Cuatro de cada diez alcaldes vizcaínos no optarán a la reelección en los comicios locales Los regidores que dan paso a nuevas caras comparten reflexión sobre el cargo: «Ha sido el mayor honor» XABIER GARMENDIA Sábado, 4 mayo 2019, 00:46

Municipio Alcalde Partido Abadiño José Luis Navarro AI Abanto-Zierbena Maite Etxebarria PNV Ajangiz Mikel Ander Zubizarreta EH Bildu Alonsotegi Joseba Mirena Urbieta PNV Amorebieta-Etxano Andoni Agirrebeitia PNV Amoroto Ziortza Ikaran HK Arakaldo Jabi Asurmendi EH Bildu Arantzazu Igor Menika EH Bildu Areatza Asier García EH Bildu Arrankudiaga Itziar Duandikoetxea EH Bildu Arratzu Josu Sabin Olano PNV Arrieta Ángel María Acillona PNV Arrigorriaga Asier Albizua PNV Artea Igor Etxaniz EH Bildu Artzentales José María Ignacio Iglesias PNV Atxondo David Cobos EH Bildu Aulesti Mikel Ansotegi EH Bildu Bakio Amets Jauregizar EH Bildu Balmaseda Álvaro Parro PNV Barakaldo Amaia del Campo PNV Barrika Roberto Muñoz PNV Basauri Andoni Busquet PNV Bedia Aitor Sorriketa PNV Berango Maria Isabel Landa PNV Bermeo Idurre Bideguren EH Bildu Berriatua Jon Arriola EH Bildu Berriz Orland Isoird PNV Bilbao Juan Mari Aburto PNV Busturia Aitor Aretxaga PNV Carranza Raúl Palacio KZ Derio Esther Apraiz PNV Dima Nekane Intxaurtza EH Bildu Durango Aitziber Irigoras PNV Ea Iratxe Arriola EH Bildu Elantxobe Leire Astelarra PNV Elorrio Idoia Buruaga EH Bildu Erandio Joseba Goikouria PNV Ereño Joseba Zarragoikoetxea PNV Ermua Juan Carlos Abascal PSE-EE Errigoiti Aintzane Arrien EH Bildu Etxebarri Loren Oliva LVP Etxebarria Jesús Iriondo PNV Forua Jane Eyre PNV Fruiz Ainara Zelaia PNV Galdakao Ibon Uribe PNV Galdames Raquel Larruskain PNV Gamiz-Fika Asier Larrabe PNV Garai Gonzalo Sarrigoitia HT Gatika Leixuri Arrizabalaga PNV Gautegiz-Arteaga Juan Félix Naberan PNV Gernika-Lumo José María Gorroño PNV/EAB Getxo Imanol Landa PNV Gizaburuaga Juan Miguel Arostegi IB Gordexola Angela Eguia PNV Gorliz Arantza Etxebarria PNV Gueñes Imanol Zuluaga PNV Ibarrangelu Jesus Mª Ziluaga AR Igorre Beñat Anzola EH Bildu Ispaster Garbiñe Saenz de Buruaga PNV Iurreta Iñaki Totorikaguena PNV Izurtza Eva María Muñoz EH Bildu Kortezubi Ibon Legarza PNV Lanestosa José Ángel Ranero EH Bildu Larrabetzu Iñigo Gaztelu EH Bildu Laukiz Salvador Artaza PNV Leioa Mari Carmen Urbieta PNV Lekeitio Koldo Goitia PNV Lemoa Saioa Elejabarrieta EH Bildu Lemoiz Unai Andraka PNV Lezama Jon Ander Aurrekoetxea PNV Loiu Josu Andoni Begoña PNV Mallabia Igor Agirre PNV Mañaria Endika Jaio EH Bildu Markina-Xemein Juan José Txurruka EH Bildu Maruri-Jatabe Isaac Amezaga PNV Mendata Joseba Mallea PNV Mendexa Jesus María Anakabe PNV Meñaka Aitor Ugarte EH Bildu Morga Mª Teresa Artetxe PNV Mundaka Aitor Egurrola PNV Mungia Ager Izagirre PNV Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz Arkaitz Goikoetxea EH Bildu Murueta Francisco Jabier Ondarza MIT Muskiz Borja Liaño PNV Muxika Aitor Goldaraz EH Bildu Nabarniz Jose Antonio Maruri EH Bildu Ondarroa Zunbeltz Bedialauneta EH Bildu Orduña Idoia Aginako EH Bildu Orozko Josu San Pedro ADIE Ortuella Saulo Nebreda PNV Otxandio Urtzi Armendariz EH Bildu Plentzia David Crestelo EH Bildu Portugalete Mikel Torres PSE-EE Santurtzi Aintzane Urkijo PNV Sestao Josu Bergara PNV Sondika Xabier Zubiaur PNV Sopela Gontzal Hermosilla PNV Sopuerta Emilio Reina AEI Sukarrieta María Piedad Goiriena PNV Trucios José Manuel Coterón PNV Ubide Joxe Antonio Pagola UA Ugao-Miraballes Ekaitz Mentxaka PNV Urduliz Javier Bilbao PNV Valle de Trápaga-Trapagaran Xabier Cuellar PNV Zaldibar Eneritz Azpitarte EH Bildu Zalla Javier Portillo ZB Zamudio Igotz López PNV Zaratamo Jon Ajuria PIGH Zeanuri Eusebio Larrazabal PNV Zeberio Karlos Idirin PNV Zierbena Iñigo de Loyola PNV Ziortza-Bolibar Alberto Garro EH Bildu

Unos se jubilan, otros cambian de cargo y los hay que regresan a su trabajo al margen de las responsabilidades públicas. Hay incluso quienes no tienen claro lo que harán a partir del 15 de junio, cuando se constituirán los nuevos plenos municipales. Lo que 42 de los 112 alcaldes vizcaínos tienen claro es que no optarán a la reelección en los comicios del 26-M y que el trabajo al frente de sus municipios ha sido «el mayor honor» de sus vidas.

Imanol Landa | Getxo «La política local es el lugar idóneo para los consensos»

Recién elegido senador por Bizkaia, el jeltzale Imanol Landa dejará de ser alcalde del tercer municipio más poblado del territorio tras doce años en el cargo: «Una de las cosas más difíciles va a ser el cambio en la rutina. Se me va a hacer raro». En todo caso, el todavía regidor explica que desde Madrid se mantendrá al tanto de la política municipal: «Voy a seguir siendo vecino de Getxo, así que no se me escapará una».

Landa cierra así dos décadas de trabajo en el Ayuntamiento, ya que anteriormente también había sido concejal: «Como en otros lugares, la lucha política genera mucho desgaste, pero los ayuntamientos son el lugar idóneo para llegar a consensos entre posturas diferentes». El también presidente de Eudel se marcha «con un balance positivo», si bien lamenta que no le haya dado tiempo a rematar proyectos como la reforma de la Plaza de la Estación en Las Arenas.

Idurre Bideguren | Bermeo «Aún hay que facilitar más la presencia de las mujeres»

Ha sido la primera mujer en estar al frente del Ayuntamiento de Bermeo, pero ocho años después Idurre Bideguren se duele de que las estructuras políticas sigan «diseñadas para ellos». De hecho, los cinco candidatos a la Alcaldía el 26-M son hombres: «Nosotras seguimos pagando una factura más cara por desempeñar cargos políticos. Aún hay que facilitar más la presencia de mujeres en puestos de responsabilidad».

La regidora de EH Bildu se enfrentó a graves crisis como el incendio que asoló el pueblo en 2013, pero incluso de episodios tan negativos saca una conclusión positiva: «Todos nos volcamos y aprendimos que cuando tenemos un objetivo común, no hay quien nos pueda parar». Con la sensación de haber contribuido con su «granito de arena», ahora deja la política y regresa a su trabajo como consultora de promoción empresarial. «Lo echaré de menos, pero no era cuestión de eternizarse en el cargo», resume.

Ibon Uribe | Galdakao «Es aquí donde se resuelven los problemas del día a día»

Ibon Uribe atiende a este periódico solo unas horas antes de su último pleno ordinario mientras echa un vistazo al orden del día: «Aunque uno se marche, tiene que dar el callo hasta el final». Tras ocho años gobernando Galdakao, se despide sin tener muy claro su futuro laboral y contento de haber encontrado una forma de hacer «política real». «En los parlamentos tal vez se centren más en lo discursivo, pero es aquí donde se resuelven los problemas del día a día», cuenta.

El representante del PNV se congratula de haber «avanzado» en cuestiones como la conexión ferroviaria y el proceso de segregación de Usansolo, «pero no todo depende del Ayuntamiento». La espina que se le queda clavada es no haber podido culminar el centro cultural Antenna, aunque confía en verlo pronto. A su sustituto le pide dos cosas: autocrítica y pedagogía: «Lo primero que debe hacer es escuchar a la ciudadanía, aunque no le guste lo que vaya a oír».

Aitziber Irigoras | Durango «La lentitud de los trámites causa mucha frustración»

En once años ha tenido que enfrentarse a las dificultades económicas propias de la crisis, pero el momento más duro para Aitziber Irigoras fue «sin duda» su propia llegada al cargo por el fallecimiento de su predecesor, Juan José Ziarrusta. «Llegué por una circunstancia que nunca hubiera deseado», cuenta la regidora de Durango, quien ha sido reelegida en dos ocasiones en las urnas y ahora regresa a tiempo completo a dar clases de Derecho en la Universidad de Deusto.

La alcaldesa jeltzale celebra haber podido solucionar algunos de los problemas cotidianos de sus convecinos, aunque se marcha algo apenada por algunas operaciones urbanísticas que no han sido rematadas: «Las administraciones son organismos de gestión pesada. Es bueno que tengamos un sistema garantista; lo que pasa es que los trámites se eternizan y pasan muchos años hasta que se ve el resultado».

Josu San Pedro | Orozko «No se me caen los anillos por volver a mi trabajo»

La agrupación independiente ADIE llegó a la Alcaldía de Orozko en 2011 por mayoría simple y logró la absoluta en 2015. «Ser elegido por tus vecinos siempre es un honor, pero que encima cada vez te apoyen más es del todo gratificante», expone Josu San Pedro, quien deja paso a nuevas caras y regresa a su empleo en Tubacex: «Después de ser alcalde ocho años, no se me van a caer los anillos por volver a mi trabajo».

En un municipio de poco más de 2.600 habitantes, «es imposible que el alcalde aparque su función un solo minuto, pero esa es su obligación». Ahora el primer edil abandona el cargo «satisfecho» con su labor, si bien lamenta no haber podido «vaciarle la mesa» a su sustituto en el cargo. A esa persona, sea quien sea, le da un consejo: «Que sea fiel a su criterio, pero que no se olvide de explicarlo».