La 'cara B' de los candidatos a la Diputación: porros, 'tuppersex' y dudas geográficas Los aspirantes han hecho un alarde de sinceridad y de ciertas carencias en sus conocimientos de Bizkaia en las entrevistas de EL CORREO I. ERRAZTI | J. HERNÁNDEZ Viernes, 17 mayo 2019, 14:42

En los últimos días, los candidatos a la Diputación de Bizkaia se han enfrentado al 'test de vizcainismo' planteado por EL CORREO y también a algunas preguntas aparentemente inocentes, pero que, a menudo, dicen mucho de estos aspirantes a liderar la institución foral. Sea como sea, sus respuestas han permitido a los ciudadanos conocerles de un modo diferente, más espontáneo. Así afrontaron el reto.

PNV. Unai Rementeria «Con 20 años le di unas caladas a un porro, pero no me gustó»

–Dígame el municipio más grande y más pequeño de Bizkaia en extensión.

–El más grande Carranza, y el más pequeño... Estoy entre Elantxobe y Lanestosa. Voy a decir Lanestosa.

–Pues ha acertado. ¿Y los cinco montes bocineros?

–¡Joer! A ver: Sollube, Oiz, Gorbea y, por supuesto, 'Ganeko'. Y el quinto, el que me queda por subir, el Kolitza.

–Sí. ¿Qué Virgen está sumergida en Gaztelugatxe?

–A ver, ¡soy de Mundaka! La de Begoña.

–Así es. ¿Cuándo se sacó la gabarra por última vez?

–Con el doblete, en la temporada 82-83.

–Fue en el 84. ¿Cuál es la villa más antigua de Bizkaia?

–Orduña no, que es ciudad. Puede ser Bermeo... Pues igual 'Balma'.

–Igual no, Balmaseda. ¿De qué localidad es el grupo Eskorbuto?

–De Santurtzi, de Kabiezes.

–Muy bien. ¿Cuál es la playa más larga de Bizkaia?

–La Arena, diría. Laida no creo... Luego está Bakio... La Arena.

–No. Es la de Bakio. ¿Qué residuos se echan al contenedor marrón?

–Todo lo que son plantas, compost. Incluso los corchitos de las botellas.

–Ha acertado. ¿Cómo hace la salsa vizcaína?

–Con cebolla, pimiento choricero, algo de ajo... Algunos echan tomate. Yo no.

–¿Cuál ha sido la última exposición que ha visitado en un museo?

–La de los Goya, en el Bellas Artes.

–¿Ha fumado alguna vez un porro?

–Con 20 años le pegué unas caladas, pero no me gustó.

–¿Y ha comprado algo en un sex shop?

–No.

–¿Qué es lo último que ha comprado en un chino?

–Un 'tupper'.

EH Bildu. Bea Ilardia «La última exposición que he visitado fue en el Reina Sofía»

– ¿Cuál es el municipio más grande de Bizkaia?

– ¿Carranza?

– Sí. ¿Y el pequeño?

– Estoy dudando. Yo diría que es Lanestosa.

– Correcto. ¿Cuáles son los montes bocineros?

– Sollube, Oiz, Gorbea –esto lo dice de carrerilla–, Ganekogorta... y, joe, me falta uno pero me lo sé. (Piensa un rato) ¿Cuál era?

– El Kolitza. ¿Qué Virgen está sumergida en Gaztelugatxe?

– Ni idea.

– La Virgen de Begoña. ¿Cuál es la villa más antigua de Bizkaia?

– No sé. Como no sea Mundaka por aquella leyenda...

– Es Balmaseda. ¿Cuándo se sacó la gabarra por última vez?

– ¿Cuándo ganó el Athletic la Liga? ¿Fue en el 83?

– Casi, en 1984. ¿En qué localidad nació Eskorbuto?

– ¿En Elorrio?

– No, en Santurtzi. ¿La playa más larga?

– Igual es Bakio.

– Pues sí, efectivamente es Bakio. ¿Qué residuos se echan en el contenedor marrón?

– Los orgánicos.

– Correcto. ¿Cuál es la última exposición que ha visitado en un museo?

– Hace poco he estado en Madrid y he visitado el Reina Sofía.

– Sé que cocina en un txoko mixto. ¿Cómo se prepara la salsa vizcaína?

– Con tomate y pimiento choricero.

– ¿Ha fumado porros alguna vez?

– (Piensa un poco) Hombre, alguno sí he fumado, en mi adolescencia. Pero pocos.

– Y de más mayor... ¿ninguno?

– No, no. De hecho, fueron pocos de joven porque me sentaban bastante mal.

– ¿Ha comprado algo en un sex shop?

– No he comprado nada en un sex shop pero sí he participado en un 'tuppersex' –una muestra de juguetes eróticos que se suele convocar entre amigas– y ahí sí he comprado algo.

– ¿Qué compró?

– Un vibrador.

– ¿Compra en los chinos?

– En alguna ocasión, sí.

– ¿Qué ha comprado allí?

– Cosas que me faltan a última hora: desde una espumadera a material escolar para los críos.

PSE. Teresa Laespada «Nadie me va a explicar lo que es Bizkaia, me conozco todo»

– ¿Cuál es el municipio vizcaíno más pequeño en extensión y el más grande?

– ¿Erandio? ¿O Pedernales? No me gustan nada estas preguntas.

– Son Lanestosa y Carranza. ¿Y los cinco montes bocineros?

–Jo. Parece que tienes que demostrar tu vizcainismo por lo que sabes o no. Mis abuelos eran vizcaínos, mis padres, yo... Nadie me va a explicar lo que es Bizkaia, me lo conozco todo.

– Kolitza, Ganekogorta, Gorbea, Oiz y Sollube. ¿Qué Virgen se sumerge en Gaztelugatxe?

– La Virgen de Begoña.

– Sí. ¿Cuál es la villa más antigua de Bizkaia?

– Balmaseda.

– ¿Cuándo se sacó la gabarra por última vez?

– ¿En el 83? Lo importante es que se saque para las chicas.

– Fue en el 84. ¿En qué localidad nació el grupo Eskorbuto?

– No sé. Tampoco me gusta.

– En Santurtzi. ¿Cuál es la playa más larga de Bizkaia?

– Te las puedo decir todas, pero ¿la más larga? ¿Muskiz? ¿Sopela?

– Es la de Bakio. ¿Qué residuos van al contenedor marrón?

– Los vegetales.

– Vale. ¿Cuál ha sido la última exposición que ha visto en un museo?

– Una en Asturias, en Semana Santa. En el Museo de la Minería.

– ¿Cómo hace la salsa vizcaína?

–Con cebolla, pimiento choricero y un poco de chocolate negro amargo. Receta de mi abuela.

– ¿Ha fumado alguna vez un porro?

– No, no me gusta fumar. Pero defiendo la legalización del consumo. Una cosa no quita la otra.

– ¿Ha comprado en un sex shop?

– No.

– ¿Y en los chinos? ¿Qué es lo último que ha comprado?

–Fundas de plástico para folios.

PP. Amaya Fernández «Recuerdo bien que no sacaron la gabarra con el femenino»

– ¿Cuál es el municipio más grande, por extensión, y el más pequeño de Bizkaia?

– El más grande yo diría que es Carranza. Y el más pequeño dudo entre Lanestosa y Arakaldo.

– Carranza y Lanestosa. ¿Cuáles son los cinco montes bocineros?

– Yo tengo un cuñado muy aficionado al monte. El Gorbea –medita un poco– y la cordillera de Sasiburu, pero no me acuerdo más. Tengo que ir más al monte.

– Además de esos dos, Kolitza, Oiz y Sollube. ¿Cuál es la Virgen sumergida en Gaztelugatxe?

– (Piensa un rato largo) Sé que la patrona de Barakaldo es la Virgen del Carmen.

– La Virgen de Begoña. ¿Villa más antigua de Bizkaia?

– ¿Bilbao?

– Balmaseda. ¿Recuerda cuándo salió la gabarra por última vez?

– Sí, recuerdo que era pequeña. En los años 80. Lo que recuerdo bien es que no la hemos sacado con el Athletic femenino.

– Sí, en 1984. ¿En qué localidad nació Eskorbuto?

– No lo sé. Voy a decir que en Bilbao porque los de Bilbao nacen donde quieren (Risas).

– Santurtzi. ¿Cuál es la playa más larga de Bizkaia?

– ¿Larrabasterra?

– No, es la de Bakio. ¿Qué residuos se echan en el contenedor marrón?

– Los orgánicos. Voy a ser sincera. Tengo una hija de diez años y ahora los valores medioambientales están muy presentes. ¡No vea la pelea que arma si alguien de casa no separa algo! Así que esta concienciación se la tengo que agradecer a ella.

– Última exposición que ha visitado en un museo.

– Una del Guggenheim hace un mes y medio.

– ¿Cómo hace la salsa vizcaína?

– El que cocina es mi marido.

– ¿Ha fumado algún porro?

– No.

– ¿Ha comprado algo en un sex shop?

– Pues sí. Esto lo quiero explicar (risas). Fue en la despedida de soltera de mi prima en Santander.

– ¿Qué compraron?

– Las típicas cosas relacionadas con el miembro masculino (risas).

– ¿Compra en los chinos?

– Sí, como todo el mundo. Allí vamos a por los encargos para actividades del cole, desde un ovillo de lana o gomaespuma.

Elkarrekin Podemos. Eneritz de Madariaga «¿Una Virgen sumergida? ¡Que le pongan oxígeno!»

– Dígame el municipio más grande de Bizkaia por extensión. Y el más pequeño.

– Por población, Bilbao. Por extensión, jo, ni idea, alguno rural. ¿Gernika el más grande? ¿Apatamonasterio el pequeño?

–Carranza y Lanestosa. ¿Cuántos montes bocineros se sabe?

– El Oiz... (Medita) No sé más.

– Sí. Está también el Kolitza, Ganekogorta, Gorbea y Sollube. ¿Cuál es la Virgen sumergida en Gaztelugatxe?

– ¿Una Virgen sumergida? Pobrecita, que le pongan una bombona de oxígeno (risas).

– La de Begoña. ¿Villa más antigua de Bizkaia?

– Orduña.

– Es una ciudad. La correcta es Balmaseda. ¿Recuerda cuándo salió la gabarra por última vez?

– Hace tanto que ni me acuerdo. Con las mujeres no llegaron a sacarla, ¿verdad? Qué pena.

– En 1984. ¿En qué localidad nació Eskorbuto?

– ¡Joe! (risas) Si me preguntas La Polla, te lo digo.

– Venga, ¿dónde nació la Polla?

– En Agurain.

– Los otros, en Santurtzi. ¿Cuál es la playa más larga de Bizkaia?

– A mí la de Gorliz me parece larga, pero no sé cuál es.

– Bakio. ¿Qué residuos se echan en el contenedor marrón?

– ¡Hombre! Los orgánicos. Y pon que la cáscara de huevo no.

– Cuál es la última exposición que ha visitado en un museo.

– Hace poco estuvimos de plan infantil en el Museo de la Ciencia de Donosti, una gozada. También en el Guggenheim, con amigas, porque una trabaja allí. Era una de las educadoras afectadas.

– ¿Cómo se hace la salsa vizcaína?

– Con tomate y piperrada.

– ¿Ha fumado porros?

– Sí, en la adolescencia.

– ¿Nunca de mayor?

– No, tengo la tensión muy baja. Si le doy una calada a un «peta», me duermo.

– ¿Ha comprado en un sex shop?

– Sí.

– ¿Qué?

– Ropa erótica y juguetes.

– ¿Compra en los chinos?

– Sí.

– ¿Qué adquiere en esos comercios?

– Los viernes compro chucherías para mis hijos y algún producto de alimentación a deshoras.