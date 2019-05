Así pidieron el voto los candidatos a la Alcaldía de Bilbao Los seis candidatos a la Alcaldía de Bilbao. EL CORREO Miércoles, 15 mayo 2019, 14:08

Así ha pedido el voto Juan Mari Aburto (PNV)

01:15 Vídeo.

El candidato del PNV, Juan Mari Aburto, declaró que «Bilbao es mi vida, mi pasión. Ser alcalde de Bilbao es el mayor de los orgullos. Desde la cercanía, la responsabilidad y el compromiso, te ofrezco trabajar los 365 días del año para defender los intereses de los bilbaínos y las bilbaínas, para defender los intereses de todos y cada uno de los barrios».

«Voy a gestionar la ciudad desde la mirada de las personas, a pie de calle. Quiero hacer que Bilbao siga creciendo y para te sientas orgulloso y orgullosa de la ciudad en la que vives. Por eso, nuevamente, me atrevo a pedir tu confianza porque he cumplido los compromisos que os prometí hace unos año y porque ahora vamos a hacer un nuevo compromiso con cada uno de vosotros. Si quieres que Bilbao siga creciendo y que hagamos el Bilbao del futuro, vota Juan Mari Aburto, vota PNV», concluyó.

Así ha pedido el voto Jone Goirizelaia (EH Bildu)

01:22 Vídeo.

La cabeza de lista de EH Bildu, Jone Goirizelaia, recordó que «he estado toda la vida trabajando de abogada» y aseguró que «me presento a la Alcaldía para defender vuestros derechos y combatir todas las injusticias, pero sobre todo para hacer el segundo gran cambio que necesita Bilbao». Tras la ejecución de «las grandes avenidas, preciosos museos y atraer a la gente de fuera, ahora hay que hacer un cambio tranquilo, equilibrado, que ponga a Bilbao en Bizkaia y en Euskal Herria y en el mundo. Y ese cambio lo queremos hacer con vosotros y vosotras».

Avanzó que en la villa «tenemos un compromiso en cinco puntos, que pasan por muchas cosas pero sobre todo por un Bilbao de convivencia y democrático, donde se participe más y todo el mundo tenga abiertas las puertas del Ayuntamiento». «Creo que es posible y necesario y espero que depositéis vuestra confianza en nosotras», concluyó.

Así ha pedido el voto Alfonso Gil (PSE)

01:07 Vídeo.

«Soy Alfonso Gil, teniente alcalde del Ayuntamiento de Bilbao y candidato socialista a la Alcaldía. Me conocéis, conocéis al partido socialista. Nosotros hemos querido generar estabilidad y certezas. Lo hemos conseguido. Podemos habernos equivocado, como todos, pero hemos buscado un horizonte de futuro que dé oportunidades a los jóvenes, seguridad a los mayores, que garantice a las mujeres igualdad y respeto y, a todos, convivencia. Estas han sido nuestras corrientes de trabajo».

El cabeza de lista del PSE en Bilbao recordó que «no votaréis a la gente por el pasado sino por el futuro». «Todo se resume en 'mover Bilbao para hacerlo crecer': para generar oportunidades, para internacionalizarlo, para atraer a grandes inversores y traigan empleos de calidad y no esclavos digitales. Queremos un Bilbao que destaque por la alta calidad de vida de sus ciudadanos».

Así ha pedido el voto Raquel González (PP)

00:58 Vídeo.

Raquel González, candidata del PP a la Alcaldía de Bilbao, defendió que «me presento al reto de la Alcaldía de Bilbao porque, como todos los bilbaínos, estoy orgullosísima de mi ciudad. Me da mucha pena que no termine de arrancar, que no vaya con más brío y que no se puedan hacer todas esas cosas que siempre las pensamos pero nunca las conseguimos. Yo creo que Bilbao puede ser 'delincuencia cero'»

«Tenemos que apostar por el comercio, los autónomos, los jóvenes a los que formamos estupendamente pero dejamos que se nos escapen, no podemos seguir exportando talento». La candidata municipal y presidenta del PP en Bizkaia reclamó «oportunidades iguales para todos» en una villa «más grande, donde los barrios también son Bilbao y que llega a todos los portales». Una ciudad «de la que presumir y que sea la capital del mundo». «Para eso hay que ser valientes y eso sólo se consigue quitando a la Alcaldía actual para poner una nueva. ¡Vota Partido Popular!».

Así ha pedido el voto Ana Viñals (Elkarrekin Podemos)

00:55 Vídeo.

La cabeza de lista de Elkarrekin Podemos, Ana Viñals, se dirigió «a todas las pñrsonas que saben que sí se puede mejorar sus barrios. Me refiero a los jóvenes que sueñan con un empleo estable, a las mujeres que quieren ser libres y no valientes al volver a casa, a las personas mayores que quieren que sus barrios sean accesibles y a los creadores culturales que quieren quedarse en Bilbao. El 26 de mayo es muy importante que todas las personas salgamos a votar en masa».

«El voto alternativo de izquierdas al Partido Nacionalista Vasco es Elkarrekin Podemos. Un voto feminista, ecologista, de la transparencia, de la participación. Es el voto en Bilbao del 'Sí se puede'. Queremos contar contigo, con todas vosotras. Por mucho que nos digan lo contrario, sabemos que sí se puede». Viñals remató su internencion con la frase 'Bilbo bizitzaz bete' (en euskera, 'Bilbao, lleno de vida').

Así ha pedido el voto Samir Lahdou (Ganemos Goazen)

00:48 Vídeo.

En su minuto de oro, Samir Lahdou, candidato municipal de Ganemos Goazen, tiró de cercanía y tuteó a los espectadores. «Somos el único grupo que no depende de nadie. No hay dirección superior ni Gobierno central. Somos gentes de bilbao que quiere hacer política para Bilbao. Y somos los únicos que te garantizamos que vas a seguir decidiendo, no solo el domingo. Aplicamos la democracia directa. Nuestros concejales están al servicio de la asamblea. Queremos que seas tú quien gobierne Bilbao».