Amaia Agirre toma el testigo de Imanol Landa Getxo Sábado, 15 junio 2019

Amaia Agirre será la nueva alcaldesa de Getxo. Sumará el apoyo de los once concejales que su formación, el Partido Nacionalista Vasco, alcanzó el pasado 26 de mayo, en lo que fue el mejor resultado de los jeltzales de la localidad en los últimos años. De hecho, desde 2003 no obtenían un triunfo tan rotundo en el tercer municipio más poblado de Bizkaia. Con la tranquilidad de ese resultado, el PNV ha desarrollado los contactos con el resto de formaciones con absoluta discreción. No es descartable, incluso, que opte por gobernar en minoría con pactos puntuales.

Tras el acuerdo entre las ejecutivas de su partido y de los socialistas, tampoco sería extraño que el matrimonio bien avenido que conformaron ambas formaciones en la pasada legislatura getxotarra se repita. El PSE fue una de las fuerzas que salió reforzada del paso por las urnas cuando logró tres ediles, uno más que en el mandato anterior.

El PP aguantó el tipo en el que es uno de sus principales feudos en Bizkaia. Y aunque perdió votos, ha conservado los cinco concejales cosechados en 2015, una representación que le permite mantenerse como segunda fuerza de la oposición en Getxo. EH Bildu es otro partido que se queda como estaba: cuatro concejales gracias al apoyo del 15% de los electores. En una corporación sin GUK y Ciudadanos, se incorpora con marca propia Elkarrekin Podemos, con dos ediles.

En cualquier caso, Amaia Agiirre, de 44 años y nieta del primer lehendakari, José Antonio de Agirre, sustituirá hoy a su compañero Imanol Landa.