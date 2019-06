Basauri: cambio de cara pero no de siglas en la alcaldía El PNV coloca a Asier Iragorri como alcalde de la localidad tras su cómoda vIctoria en las urnas LEIRE PÉREZ Basauri Sábado, 15 junio 2019, 08:25

En el Ayuntamiento de Basauri no hay sorpresas de última hora. Los basauritarras dejaron claro el pasado 26 de mayo que querían que la institución local siguiese en manos jeltzales, como en los últimos ocho años. Y Asier Iragorri, hasta la fecha concejal de Política Social, será el próximo alcalde del municipio después de obtener el 43,1% de los votos, lo que se traduce en diez concejales. Sin embargo, el PNV no ostenta la mayoría absoluta, por lo que en los próximos días se decidirá si el acuerdo a nivel autonómico entre PNV y PSE también se extiende al municipio cabecera de comarca. Al día siguiente de los comicios municipales, Iragorri manifestó su intención de abrir una ronda de contactos con el resto de formaciones, aunque tampoco se mostró contrario a gobernar en minoría con pactos puntuales, como ha sucedido en los últimos tiempos.

Hace cuatro años, ambas formaciones no llegaron a un entendimiento. Hicieron mella los enfrentamientos del pasado entre PNV y PSE en la localidad, aunque en los últimos años no es menos cierto que los socialistas han sido un importante apoyo a la hora de sacar adelante los presupuestos. No han sido compañeros de viaje en asuntos urbanísticos donde los jeltzales han preferido a EH Bildu. En el pleno de hoy se verá si las cosas han cambiado