Anecdotario: quejas en Zabalgana al no poder ejercer el voto en secreto

Los votantes de Zabalgana no han podido seleccionar sus papeletas en la intimidad de una cabina en su Centro cívico. Por el contrario han debido cogerlas en tres mesas dispuestas la una junto a la otra. «No me parece bien, el voto es secreto y esto no es correcto», lamentaba María. En el centro se ha barajado la opción de colocar las papeletas de cada votación en una cabina distinta, por separado. Cada cabina cuenta con 36 espacios para colocar papeletas.