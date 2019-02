El PNV presenta su proyecto como «la mejor opción» para gobernar Vitoria y Álava Andoni Ortuzar, flanqueado por Urtaran y González. / Jesús Andrade Los candidatos a la Alcaldía y a la Diputación, Urtaran y González, han estado acompañados en un acto por el presidente del partido, Andoni Ortuzar SARA LÓPEZ DE PARIZA Domingo, 24 febrero 2019, 13:59

La plaza del Arca ha servido este domingo como escenario para el concurrido acto de presentación de los candidatos del PNV a las próximas elecciones de mayo. Los aspirantes a la Alcaldía de Vitoria, Gorka Urtaran, y a la Diputación Foral de Álava, Ramiro González, han estado acompañados del presidente del partido, Andoni Ortuzar, que les ha felicitado por estos cuatro años en el Gobierno y les ha transmitido su confianza de cara a los futuros comicios. Ambos candidatos han coincidido en presentar su proyecto como «la mejor opción» para gobernar la capital alavesa y el territorio y han puesto en valor la experiencia de sus equipos.

A los pies del Caminante, Gorka Urtaran ha resaltado las cualidades de las nueve personas que le acompañarán en la plancha municipal de las elecciones. Un equipo «preparado, sobresaliente, atractivo e inteligente que aúna ilusión y experiencia». «Tenemos un 'dream team' y sólo os pido una cosa, que tengáis el corazón y la cabeza siempre en Vitoria», se ha dirigido a ellos. El candidato a la Alcaldía ha incidido en que «los vitorianos ya saben que somos gente de fiar y los únicos que tenemos un proyecto claro de ciudad». A lo que ha añadido que «en estos cuatro años hemos mostrado una gestión dialogante y alcanzado importantes acuerdos con todos los grupos municipales».

Urtaran ha presentado el PNV como «la mejor opción frente a los extremismos de izquierda y derecha». «El PP de Vitoria es el PP de Casado, el de la bronca y el que dice 'no' a transferir las competencias pendientes del Estatuto de Autonomía. Y la izquierda abertzale está llena de complejos y dogmas, dispuesta a parar sí o sí el tranvía a Salburua y Zabalgana», ha concluido.

Para abrir el acto ha tomado la palabra Livia López, presidenta del Araski y quinta en las listas del partido jeltzale al Ayuntamiento de Vitoria. López ha pronunciado un discurso plagado de metáforas baloncestísticas en el que ha alabado el trabajo de las instituciones por traer a Vitoria la celebración de la Copa de la Reina. «El deporte es sacrificio, compromiso, ilusión y sobre todo trabajo en equipo. ¿No deben definir estos valores también a la política? Estoy convencida de que sí», ha asegurado. Sobre el estrado también ha aprovechado para elogiar a Gorka Urtaran: «Es el canterano que se ha convertido en MVP. Conoce de cerca los problemas y necesidades de sus vecinos, es un alcalde de primera división para una ciudad de primera división».

Por su parte, el diputado general de Álava y candidato a la reelección, Ramiro González ha centrado sus palabras en el trabajo realizado por su gobierno esta legislatura. «Hace cuatro años en Álava reinaba la confrontación. Se hablaba de desempleo, la dificultad para atraer grandes empresas, de Foronda un aeropuerto que agonizaba, de Garoña o de Treviño. Esos problemas se han resuelto y ha sido este gobierno foral, el del PNV, el que ha sido capaz de hacerlo».

González ha destacado la reducción a la mitad del desempleo o la llegada de la fibra óptica a todos los pueblos de la provincia, pero ha incidido en que «todavía queda mucho por hacer». En este sentido, se ha mostrado preocupado por los radicalismos y populismos señalando que «es necesario blindarse ante ellos». Respecto al PP de Álava ha dicho que «es un partido que ha retrocedido décadas y que en Álava está dispuesto a pactar, como ellos mismos han dicho, con los que aparecieron en la foto de Colón».

«Jugar a tope»

El encargado de cerrar el acto ha sido el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, que ha mostrado su «máximo reconocimiento y apoyo» tanto a Urtaran como a González y sus equipos. «Hoy, tras los acuerdos con el Gobierno vasco, Gasteiz es más capital de Euskadi que nunca y Araba es una realidad pujante, social y económicamente».

Ya en el terreno de la política nacional, ha criticado la moción aprobada por el Senado a instancias del PP en contra del catálogo de transferencias presentado por el Gobierno vasco y ha calificado de «impresionante» que los «paladines de la ley, española por supuesto, decidan en la teórica cámara de representación autonómica que no se cumpla el Estatuto y, por lo tanto, tampoco la Constitución». En este sentido, Ortuzar ha concluido que «quien niega el Estatuto, quien no quiere que Euskadi tenga sus competencias, no merece el apoyo de la ciudadanía vasca». Valiéndose también del baloncesto, ha pedido «jugar a tope de aquí a mayo, pasando por abril», para conseguir «un triple que lleve al PNV al triunfo en las elecciones a Madrid, forales y municipales».