Candidata a alcaldesa de Vitoria por el PSE Mesa y mantel con Maider Etxebarria sin guión ni grabadora La candidata, en la mesa. Maider Etxebarria gesticula durante la comida con los periodistas de EL CORREO.. / Blanca Castillo La aspirante derrocha actitud y se aleja del perfil de político profesional sin esconder su carácter IOSU CUETO y JORGE BARBÓ Lunes, 20 mayo 2019, 01:44

Dos periodistas comparten mantel con los candidatos a la Alcaldía sin guión ni grabadora en el txoko

Maider Etxebarria es la versión chispeante del socialismo alavés, savia nueva para un partido que según las encuestas no repetirá el triunfo de las generales en Vitoria. A pesar de todo está enchufadísima, va de un lado a otro por la sociedad Gasteizko 21, propuesta para la cita por Slow Food Araba, y lo mismo calienta caracoles que llena las copas. Su torbellino provoca una imagen singular. Se había puesto el delantal, pero como está destemplada se ha puesto encima el abrigo, en el que luce una rosa en honor al difunto Rubalcaba. El look no es lo más 'cool' de la temporada, pero tampoco importa demasiado.

La exdirectora de Turismo del Gobierno vasco se sabe poderosa en las distancias cortas. Más que una candidata a alcaldesa parece la vecina del quinto, que siempre saluda, bromea con los niños y ayuda con las bolsas de la compra. Pero esa atmósfera candorosa y maternal esconde destellos de una mujer corajuda e impetuosa. Quienes la veían como el nuevo corderito indefenso del Ayuntamiento se equivocan. Vale la pena tenerlo en cuenta para evitar futuras frustraciones.

No hay nada peor para un candidato que ser desconocido, por lo que Etxebarria se esfuerza en contar su historia y lo que quiere hacer. Maider golpea la mesa con los nudillos para reclamar pactos con los que Vitoria avance. ¡Lo-que-hay-que-hacer-es-a-cor-dar! Muestra predisposición a sentarse con todos, sin líneas rojas ni cordones sanitarios.

En ese clima de encuentro, avisa a navegantes. A ella le da alergia la política de maquetismo, de vender proyectos de humo, con esos programas electorales atiborrados de infografías. Para Maider todo eso es «empezar la casa por el tejado» y jura y perjura que ella, al contrario que sus rivales, «no va a tomar el pelo a la gente». Va más lejos. Deja entrever que más que por los proyectos faraónicos, apostará por medidas urgentes que no impliquen planes millonarios. Habla de cuestiones que ha escuchado en sus conversaciones con los colectivos sociales y las asociaciones que trabajan en los barrios. No esperen conejos que salen de la chistera. Quiere arreglar calles, reponer baldosas sueltas, una red de bidegorris sin baches y mejor conectada y juegos infantiles bien cuidados.

Apunta que los políticos suelen tener una visión desenfocada, porque se centran en grandes infraestructuras cuando resulta que ella ha escuchado peticiones tan sencillas como la de un abuelo de Adurza que a su juicio tenía toda la razón del mundo. Los semáforos deberían dejar más tiempo a los peatones para cruzar.

Blindar los servicios sociales es otra de sus bazas, y deja de hablar porque empieza a emocionarse cuando recuerda la soledad que empaña la vida de algunos mayores. Las viudas que se quedan en casa. Las tardes sin calefacción porque la pensión no da. Trufa su discurso con datos, como que en 2030 más de un cuarto de la población de Vitoria tendrá más de 65 años. O el Ayuntamiento se pone ya las pilas, advierte, o será demasiado tarde.

Pizpiretismo contra las dudas de propios y ajenos

A los 17, en pleno pavo subidísimo, su padre, un respetado ginecólogo vitoriano, le plantó un atlas delante de las narices, lo abrió por la página con el mapa físico de Alemania, le pidió que cerrara los ojos y que señalara un punto al azar. Fue a caer en Múnich. A los pocos días, allí que estaba ella, en la Adalbertstrasse, sin entender ni papa de alemán (ahora lo domina) y con ese subidón que da encontrarse lejos de casa. Vaya, que estaba acojonadita viva. Maider Etxebarria se vuelve a encontrar en una situación muy parecida. Acaba de aterrizar en la política municipal vitoriana, donde muchos (los extraños pero también algún propio) la ven como una paracaidista.

Frente a todas las dudas que le rodean (que son muchas), ella aplica el pizpiretismo como filosofía de campaña. Es de las que sonríen sincero, a encía descubierta. Insiste y vuelve a insistir que a ella no se le caen los anillos, que esto es una cosa que dice mucho la gente bien que quiere aparentar campechanismo. Será por eso que se ha presentado a la comida con una cajita de pastas de Goya -también como un guiño a Rubalcaba-, se empeña en levantarse de la mesa para retirar los platos y, al final, insiste en recoger. Pero el caso es que alguien le debería explicar que no tiene que aparentar normalidad 'prole'. Porque, como si esto fuera una entrevista de trabajo (sólo le hace falta fardar de conocimientos en ofimática porque los idomas los tiene ya acreditados), cuenta que fue au pair, trabajó en la recepción en el NH, en la Mercedes, en la BH, de chica para todo en el Zaldiaran y dice que está hartita viva de hacerse la autoliquidación del IVA, en su empresa de turismo, en la que, por cierto, recuerda que facturaba bastante bien. Y esto no lo dice por fanfarronería: es un hecho que de municipalité rasa (o 'top', esto está por ver) cobrará bastante menos. Vamos, que quiere dejar clarinete que no se ha metido en este embrollo por la pasta.

Para el primer plato, Maider ya se ha abierto en canal. Habla de exnovios, de familia, de fracasos sentimentales, de apuros económicos. Habla y habla sin tapujos, habla hasta olvidarse de que tiene a dos plumillas delante y le pasa lo mismito que a los que son (somos) de gatillo fácil: que pías y a los dos segundos ya te estás arrepintiendo de haber abierto la boca demasiado. Porque resulta que ella, aunque ya ha pisado mucha, pero que mucha moqueta en el Gobierno vasco, todavía conserva ese punto de bendita inconsciencia, de refrescante naturalidad naif que otros candidatos, muchísimo más resabiados, ya han perdido a estas alturas.

La que aspira a ser la alcaldesa de las cosas pequeñas frente a «tanta reinona de la política» (sic) dice sentirse muy, pero que muy orgullosa de saber decir que no cuando toca. Sí, sí, ya, ya. ¿A todo el mundo? ¿También a los todopoderosos del aparato del partido, a los prohombres de la 'gauche divine' alavesa? Sin dudar, contesta que sí, que por supuesto, que faltaría más, que no comulga con todo lo que le dicen y que más de una vez se ha plantado ante los que mandan con filas prietas. Y, que, en todo caso, que, aquí, la que manda es ella. Ojito con el recado.