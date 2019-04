Vitoria constituye mañana las mesas electorales para el 26 de mayo Las notificaciones comenzarán a repartirse en los próximos días hasta que la Junta Electoral determine que tienen las suficientes personas para garantizar su formación GABRIEL CUESTA Lunes, 29 abril 2019, 14:02

No hay tregua en las mesas electorales. Mañana martes el Ayuntamiento de Vitoria celebra el sorteo para ser presidente o vocal el 29 de mayo, fecha fijada para las próximas elecciones locales, forales y europeas. La designación llega tan solo 48 horas después de que las mesas se formasen en los diferentes centro de votación para poder celebrar las elecciones generales.

Las notificaciones comenzarán a repartirse en los próximos días hasta que la Junta Electoral determine que tienen las suficientes personas para garantizar su formación, informan desde el Consistorio. Al igual que en las últimas elecciones, el Ayuntamiento informará personalmente a los vecinos que han sido designados. Además, las personas interesadas pueden consultar si han resultado elegidas -previa petición por escrito- en las oficinas de Atención Ciudadana los días 2 y 3 de mayo, en las oficinas de los Centros Cívicos de 9:30 a 20:00 y en la oficina de San Antonio de 8:30 a 19:30. De nuevo, la información será personal. No se podrá solicitar información de otra persona, salvo que se presente el DNI y una fotocopia del documento de identificación del representado.

¿Y si no llega ninguna notificación? Cuidado con echar las campanas al vuelo y hacer planes para ese fin de semana antes de tiempo. Porque, además, no habrá posibilidad de ser exento como sucedió con los vecinos que habían planificado sus vacaciones antes de que Pedro Sánchez anunciase el adelanto electoral. Si las mesas para el 29 de mayo no se forman con este primer sorteo, la Junta Electoral puede solicitar al Ayuntamiento que se realicen más hasta que considere garantizada la formación de las mismas.

En el sorteo estarán incluidas aquellas personas que aparecen en la lista de electores de cada mesa. Deben saber leer, escribir y ser menores de setenta años, aunque a partir de los 65 podrán manifestar su renuncia en el plazo de 7 días. La presidencia deberá tener el título de bachillerato o de Formación Profesional de segundo grado o equivalente.

La mesa la componen un presidente y dos vocalías. Por cada cargo podrá haber 2 suplentes. Una vez recogida la notificación, tanto en calidad de titular como de suplente, hay un plazo de 7 días para presentar las alegaciones ante la Junta Electoral de Zona, quien decidirá sobre ellas en los siguientes 5 días sin posibilidad de recurso ulterior.