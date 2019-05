Larrion quiere una consulta popular para elegir entre 'bus exprés' o tranvía EH Bildu propondrá una consultar popular para elegir entre 'bus exprés' o tranvía. / Rafa Gutiérrez EH Bildu hará campaña por la primera opción, pero asumirá el resultado porque «nos creemos la participación ciudadana» IOSU CUETO Lunes, 13 mayo 2019, 14:05

La primera gran consulta popular celebrada en Vitoria será para elegir entre el autobús eléctrico o el tranvía. EH Bildu ha reiterado este lunes su compromiso de organizar un referéndum en la ciudad que sea vinculante y que sirva para elegir el sistema de transporte de alta capacidad que debe unir los macrobarrios de Salburua y Zabalgana. «Hay que dar voz a la ciudadanía», ha dicho este lunes la candidata abertzale a la Alcaldía, Miren Larrion. La edil ha manifestado que su grupo «hará campaña» por la primera opción, la del también llamado 'bus exprés', pero que aceptará lo que salga de la votación. De hecho, EH Bildu ya ha demostrado que no rechaza el tranvía porque aprobó junto al Gobierno PNV-PSE la extensión del metro ligero al campus.

Larrion ha comentado que la consulta se organizará «en clave positiva», porque «no se trata de preguntar sí o no. No se plantea en clave de bloqueo, sino de avance». Para EH Bildu, por tanto, será un referéndum ciudadano «de sí o sí». Si ella llega al primer sillón consistorial «se compromete» a cumplir con el resultado de la votación.

Larrion ha recordado que durante esta legislatura se ha aprobado un reglamento de participación ciudadana, aunque no se ha llegado a realizar ninguna consulta. «Urtaran y su Gobierno han sido un dique contra la participación. No la entienden si no es para darles la razón y no les gusta la opinión de la ciudadanía», ha dicho.

Por su parte, el candidato de la coalición a diputado general de Álava, Kike Fernández de Pinedo, ha indicado que la movilidad en el territorio debe pasar por el transporte público que tendría como eje principal «un tren social» en el corredor Alsasua-Miranda tras «modernizar» el corredor actual con la inclusión de un tercer hilo. Por él discurriría el transporte de pasajeros y el de mercancías.

«No nos estamos inventando nada, ya tenemos un estudio de Salvador Rueda (autor del Plan de Movilidad) que propone crear diez nuevas frecuencias en ambos sentidos, con posibilidad de paradas a la demanda, la creación de otros cinco nuevos apeaderos, armonizar el precio y crear un único billete. Su implantación en una primera fase ronda los 25 millones de euros por lo que lo convierte en un transporte sostenible desde el punto de vista social y económico. Daría servicio 130.00 personas y sería más viable que el TAV», ha dicho.