Elecciones

Candidaturas elecciones municipales Vitoria-Gasteiz 2019: partidos políticos y nombres de los candidatos

Número de concejales de las diferentes formaciones políticas en las últimas elecciones municipales de Vitoria-Gasteiz. /
Número de concejales de las diferentes formaciones políticas en las últimas elecciones municipales de Vitoria-Gasteiz.

EL CORREO

Listado de las candidaturas que se presentan a las elecciones municipales de 2019 en la circunscripción electoral de Vitoria-Gasteiz, con los nombres de los candidatos de cada una de las listas.

Candidatura número 1: EUZKO ALDERDI JELTZALEA-PARTIDO NACIONALISTA VASCO

Titulares

1. GORKA URTARAN AGIRRE

2. ANA OREGI BASTARRIKA

3. IÑAKI GURTUBAI ARTETXE

4. ITZIAR GONZALO DE ZUAZO

5. LIVIA LÓPEZ GUTIERREZ (INDEPENDIENTE)

6. CESAR FERNÁNDEZ DE LANDA MANZANEDO

7. MIREN FERNÁNDEZ DE LANDA RUIZ

8. AMAIA BARRDO MARTIN

9. SONIA DÍAZ DE CORCUERA RUIZ DE OÑA

10. RAIMUNDO RUIZ DE ESCUDERO EZKURRA

11. AINHOA ETXEANDIA ORTEGA

12. ÁLVARO CASTILLO CORDERO

13. SARAY ZARATE FERNÁNDEZ DE LANDA

14. JUAN IGNACIO ARCE SANTIAGO

15. JON ANDER SANCHEZ HALSOUET (INDEPENDIENTE)

16. JOSÉ ANTONIO LANDALUCE PÉREZ DE TURISO (INDEPENDIENTE)

17. ASIER URALDE SAEZ DE LUBIANO

18. JAVIER URIARTE MERINO

19. ITZIAR ESPINA RODRIGUEZ

20. NATALIA PÉREZ DE MENDIGUREN MARTÍNEZ DE AGUILLO

21. IDOIA BARANDIKA LÓPEZ

22. ROMÁN BERRIOZABAL AZPITARTE

23. KARMELE MARTÍNEZ DE SANTOS SALDAÑA

24. JULIO ANTONIO RUIZ EREÑA

25. RAMIRO GONZÁLEZ VICENTE

26. MIRENTXU ASTOLA LEGARRETA

27. JOSÉ ÁNGEL CUERDA MONTOYA

Suplentes

1. FERNANDO AGUIRRE URIBE

2. MIREN ITXASO ETXEBERRIA IDIRIN

3. ANE MIREN ATIN RUIZ DE VIÑASPRE

Candidatura número 2: EUSKAL HERRIA BILDU (EH Bildu)

Titulares

1. MIREN LARRION RUIZ DE GAUNA

2. ROCIO VITERO PEREZ

3. FELIX GONZALEZ SAN VICENTE

4. IRATXE LOPEZ DE ABERASTURI SAEZ DE VICUÑA

5. ALBERTO PORRAS CONDE (TITOS)

6. AMANCAY VILLALBA EGUILUZ

7. XABIER RUIZ DE LARRAMENDI ARANA

8. UNAI FERNANDEZ DE BETOÑO SAENZ DE LACUESTA

9. AITZIBER SALAZAR ARRESTI

10. DAVID PINA JORGE

11. YOLANDA GRANJA CIMAVILLA

12. NESTOR MELGOSA VEGA

13. ARACELI LOPEZ OCHOA DE ALDA

14. JAVIER GOMEZ CUASANTE

15. MAITE ELIZONDO LARREINA

16. IÑAKI ETAIO ALONSO

17. IRATXE IRIGOYEN ANGULO

18. MARIO HUMBERTO CALIXTO MONTAÑEZ

19. SUSANA EGIA ALBENIZ

20. ANGELA VILAGRAN NOGUES

21. AMAIA URRUTIA MADARIAGA

22. PEDRO ZABALA FERNANDEZ DE MENDIOLA

23. NAROA HERNANDEZ IZAGA

24. JON ANDER RESA AMESTOY

25. MARIA JOSE QUEREJETA SARRIEGUI

26. AITOR MIGUEL QUINTANA

27. ANE ARISTI ALBERDI

Suplentes

1. MIKEL MINTEGI AREITIOAURTENA

2. ESTI BREÑAS GONZALEZ DE ZARATE

3. JOSE RAMON BOLINAGA ECHEVARRIA (TXERRA)

Candidatura número 3: PARTIDO SOCIALISTA DE EUSKADI-EUSKADIKO EZKERRA (PSE-EE (PSOE))

Titulares

1. MAIDER ETXEBARRIA GARCIA

2. JUAN FELIPE GARCÍA MIRAVALLES

3. MARÍA ÁNGELES GUTIÉRREZ ONDARZA

4. BORJA RODRÍGUEZ RAMAJO

5. ESTIBALIZ CANTO LLORENTE

6. JUAN IGNACIO ARMENTIA FRUCTUOSO

7. ANA Mª DEL VAL SANCHO

8. IGOR SALAZAR OCHOA

9. ISABEL MARTÍNEZ DÍAZ DE ZUGAZUA

10. JOSÉ MANUEL BULLY ESPINOSA

11. PAULA UZQUIZA SANMARTIN

12. JOSE LUIS LOMBERT BEJARAN

13. AMELIA VALENTÍN GASCÓ

14. MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ MARTÍN

15. LAURA ARPON SADABA

16. SALVADOR ORTIZ ROSA

17. ROSA MARIA GOMEZ PRECIADO

18. MIKEL VIVAS LÓPEZ

19. YOLANDA GARCÍA GÓMEZ

20. PEDRO CHAPARRO AMADO

21. ANA MARÍA NIEVES RAMOS

22. JOAQUÍN ESTEBAN SÁNCHEZ

23. MARIA YAZMINA POZO IBORRA

24. CARLOS ZAPATERO BERDONCES

25. ANA MARÍA MARTÍN SANZ

26. PEIO LÓPEZ DE MUNAIN LÓPEZ DE LUZURIAGA

27. MARÍA BLANCA DE LA PEÑA BERNAL

Suplentes

1. IGNACIO JIMENEZ GABARRI

Candidatura número 4: LIBRES POR EUSKADI (LxE)

Titulares

1. JAVIER MARTINEZ SAEZ

2. FERNANDO HERRERO CABEZAS

3. VERONICA RODRIGUEZ TEJADA

4. KATHY ORDOÑEZ CARRILLO

5. DANIELA RICCIARDI

6. FERMIN COLAS NALDA

7. DAVID VILLARRASO MARTIN

8. JOSE AVELINO RODRIGUEZ DO TANQUE

9. NURIA GARCIA MARTINEZ

10. ZURI SALAMANCA CAJIGAL

11. JOSE IGNACIO CANTERO VALES

12. MONICA ANGULO ALONSO

13. YOLANDA VILLAMBROSA PEÑA

14. FRANCISCO JAVIER MARTINEZ GONZALEZ

15. RAUL GIL MARTINEZ DE SAN VICENTE

16. MIKEL ELOLA GARCIA DE ACILU

17. ANA BELEN GARCIA SENDIN

18. MANUEL GALLEGO MORENO

19. MARIA ULCINEA SAEZ ARNAIZ

20. LOLY GIL GARCIA

21. LAURA MARQUEZ DEL MAZO

22. JUAN ANTONIO MARQUEZ VERDES

23. MARIA BRU ALBAREDA

24. JOSE RAMON MARQUEZ VERDES

25. JORGE BARROSO MONTES

26. JUAN HIDALGO MESAS

27. PAQUI ARMIJO REQUENA

Suplentes

1. EMMA RUEDA PEREZ

2. MARIA ADELA DOMINGUEZ PEREZ

3. SAMUEL MARQUEZ DEL MAZO

Candidatura número 5: ONGI ETORRI (O.E.)

Titulares

1. FATIMA ABOUZAID KHALFI

2. JESUS MARIA GONZALEZ LOMILLO

3. ISABEL GARCIA DURAN

4. PEDRO MARIA MANZANARES CORTES

5. NAGORE FERNANDEZ ROCHA

6. SANTIAGO JESUS ALVARE VIEGO

7. MIREN ESTIBALIZ VARONA PAZOS

8. MOHAMMED MESSAOUDI KHOULKHAL

9. TERESA CORTES CORTES

10. TARIQ ABED SAMHI

11. NATIVIDAD CORTES CORTES

12. RAYMOND MANZANO MANZANO

13. CABARA NAN BEIBAT

14. BADARA ALIOU NIARE FOFANA

15. MIREN GARBIÑE JIMENEZ LACALLE

16. XABIER ARTEAGA OLABARRIA

17. MARIA ANTONIA BANDEIRA ROLIN

18. MOHAMMED EL KHOBRI EL KHOBRI

19. REMEDIOS DEL BARCO GARCIA

20. BAKARY N'DIAYE N'DIAYE

21. TAMARA MANZANARES CORTES

22. SABINO MARIANO SAN JOSE RODRIGUEZ

23. MARTHA YOANI OIDOR QUIGUANAZ

24. BARTOLO MANZANARES BERRIO

25. GERALDIN TRIANA OROZCO

26. ALEXANDRE ANTONIO RUANO BORJA

27. BLANCA INES MONTAÑA GOMEZ

Suplentes

1. FAYYAZ RASOOL RASOOL

2. JENNIFER MANZANARES CORTES

3. LARRAIN GONZALEZ SEBASTIAN

Candidatura número 6: CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs)

Titulares

1. IGNACIO SÁNCHEZ LÓPEZ-DAVALILLO

2. MARTA IRURZUN CANO

3. BEGOÑA FERNÁNDEZ MARTÍN

4. SANTOS ANDRÉS GUTIÉRREZ FIGUEROA

5. MARA SÁNCHEZ OCHARAN

6. MARÍA GABRIELA SANVICENTE ORTEGA

7. CRISTIAN MARTÍNEZ CONCA

8. MARÍA DEL CARMEN PASCUAL BRAVO

9. FERNANDO MARÍA RUIZ FERNÁNDEZ

10. MARÍA PURIFICACIÓN ORTEGA GÓMEZ

11. DANIEL OCIO OCIO

12. SUSANA CONCA MARTÍNEZ

13. MARIANO SANVICENTE OAR

14. FIORDALIZA CONCEPCIÓN MEDINA

15. EUSEBIO MARTÍN GALLARDO

16. ROQUE FERNÁNDEZ LIRIANO

17. YULY BERRIO FERNÁNDEZ

18. JAVIER SOBRÍN YUBERO

19. IZASKUN OCHARAN DE MIGUEL

20. AGUSTÍN RAMOS ANDRÉS

21. ALMUDENA LÓPEZ GALLEGO

22. JAVIER ALFONSO SENDEROS

23. MÓNICA VÁZQUEZ MUÑOZ

24. JULIO TOMÉ LAGO

25. IDOIA GARCÍA SANTANO

26. ILUMINADA LOMA GARCÍA

27. RODRIGO ZAMORA ALMEIDA

Suplentes

SIN CANDIDATOS

Candidatura número 7: PARTIDO POPULAR (PP)

Titulares

1. LETICIA COMERON REFOJOS

2. AINHOA DOMAICA GOÑI

3. MIGUEL GARNICA AZOFRA

4. ALFREDO ITURRICHA YANIZ

5. ELISABETH OCHOA DE ERIBE ROMAN (INDEPENDIENTE)

6. BLANCA LACUNZA BLAZQUEZ

7. IÑAKI GARCIA CALVO

8. GUSTAVO ANTEPARA BENITO

9. ANA DIAZ DE ZUGAZUA SALAZAR

10. IÑAKI ARAMBURU ESCALADA

11. MARTA RUIZ CERRILLO

12. JUAN MIGUEL SERRANO PORRA (INDEPENDIENTE)

13. JUAN MIGUEL FERNANDEZ DE LARREA RODRIGUEZ (INDEPENDIENTE)

14. RICARDO RODRIGUEZ RUIZ

15. YOLANDA LOPEZ DE MENDIGUREN SANCHEZ

16. ALFREDO VELA TAMAYO (INDEPENDIENTE)

17. AMADOR CEREZO HERRAN (INDEPENDIENTE)

18. MARISOL DIAZ DE CERIO SOTELO (INDEPENDIENTE)

19. ASUN LOBERA SARRALDE (INDEPENDIENTE)

20. MARIA DE ARESTI SALAZAR

21. LORENA DIEZ ELORZA

22. MIGUEL ANGEL ECHEVARRIA DAUBAGNA

23. ENCINA SERRANO IGLESIAS

24. PATXI SANDIN RAMOS

25. ALFREDO MARCO TABAR

26. IDOIA GARMENDIA TELLERIA

27. JAVIER MAROTO ARANZABAL

Suplentes

1. BENEDICTO BARRIOS CASADO

2. PEPA LAFUENTE ORIVE

Candidatura número 8: ESCAÑOS EN BLANCO (EB)

Titulares

1. OSCAR ANGULO FERNÁNDEZ (INDEPENDIENTE)

2. MARIA JESUS RUIZ DE AZUA LEGUINA (INDEPENDIENTE)

3. RAÚL APERRIBAY GANZABAL (INDEPENDIENTE)

4. MARIA CONCEPCIÓN ALFAGEME DOMÍNGUEZ (INDEPENDIENTE)

5. TOMAS ASURMENDI TELLERIA (INDEPENDIENTE)

6. JAVIER FRANCISCO GARCIA DE ALBIZU DIAZ (INDEPENDIENTE)

7. EVA MARIA CARRASCAL SALGADO (INDEPENDIENTE)

8. SATURNINO ANDRES TRIGO (INDEPENDIENTE)

9. MARIA ANGELES PERIANES TEOMIRO (INDEPENDIENTE)

10. JAIME APERRIBAY GANZABAL (INDEPENDIENTE)

11. MIGUEL ANGEL SERRANO CHICA (INDEPENDIENTE)

12. EVA MARIA BICHO LOPEZ (INDEPENDIENTE)

13. JUAN CARLOS HERNANDEZ PERALO (INDEPENDIENTE)

14. GEMMA CARRASCAL SALGADO (INDEPENDIENTE)

15. JAVIER DE MIGUEL HERMANDEZ (INDEPENDIENTE)

16. LUIS FELIX ALCOBA BOFILL (INDEPENDIENTE)

17. ISABEL GARCIA ARRAUSI (INDEPENDIENTE)

18. JORGE CARRASCAL SALGADO (INDEPENDIENTE)

19. MIREN LOREA URIARTE IRAETA (INDEPENDIENTE)

20. MIGUEL GARCIA ARRAUSI (INDEPENDIENTE)

21. PABLO SIERRA FRANCO (INDEPENDIENTE)

22. BARBARA ALVAREZ MUÑOZ (INDEPENDIENTE)

23. FELIX ALCOBA RENDO (INDEPENDIENTE)

24. ELENA IBAÑEZ VALLEJO (INDEPENDIENTE)

25. FERNANDO LOPEZ ORTEGA (INDEPENDIENTE)

26. JUAN CARLOS CARRASCAL SALGADO (INDEPENDIENTE)

27. OLGA GARCIA ARRAUSI (INDEPENDIENTE)

Suplentes

1. JUAN CARRASCAL MUÑIZ (INDEPENDIENTE)

Candidatura número 9: VOX (VOX)

Titulares

1. LAUREANO DÍAZ ESTEVEZ

2. DANIEL OLLORA MORENO

3. NEREA HERRERO NAVA

4. AMAYA MARTÍNEZ GRISALEÑA

5. DANIEL GUARDIOLA CORADA

6. HÉCTOR SOJO CATEDIANO

7. FERNANDO DÍEZ VILLAHOZ

8. EDUARDO RAFAEL CULLA CARRILLO DE ALBORNOZ

9. AZAHARA LÓPEZ EXPÓSITO

10. ISABEL RODRÍGUEZ NEGRO

11. JUAN CARLOS SANTOS AYALA

12. TERESA CRISTINA SERRANO HUERTAS

13. MARÍA ISABEL GARCÍA SANTOS

14. ÁNGEL GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ

15. ÁNGEL BENITO RODRÍGUEZ

16. ESMERLIN NICOL ROSARIO NÚÑEZ

17. CAROLINA SCARPETTA RAMIREZ

18. NORA RAMIREZ OSORIO

19. JULIO CRUZ VEGA

20. EDUARDO SAMANIEGO GARROSA

21. FERMÍN GARRIDO SUBIRON

22. ABRAHAM ESCALANTE PRADAS

23. SARA ESTEFEANIA OSORIO RAMIREZ

24. LINA MARCELA CARMONA VARGAS

25. MITZI MARCELA SORIA GONZALES

26. FILOMENA HORNAS FLORES

27. JESÚS RONCO SASTRE

Suplentes

SIN CANDIDATOS

Candidatura número 10: ELKARREKIN PODEMOS - IRABAZI (PODEMOS, EZKER ANITZA-IU, EQUO BERDEAK)

Titulares

1. FERNANDO LÓPEZ CASTILLO

2. MARIA GEMA ZUBIAURRE URQUIRI

3. ÓSCAR FERNÁNDEZ MARTIN

4. GARBIÑE RUIZ NORIEGA

5. AGUSTIN PLAZA FERNÁNDEZ

6. BEGOÑA ROLDÁN MELÉNDEZ

7. JUAN ANTONIO CEREZUELA MIRÓN

8. RAQUEL MANZANOS DURANA

9. DAVID RODRÍGUEZ LLINARES

10. NURIA BUESA BELACORTU

11. CYNTHIA FABIOLA ÁLVAREZ HUERTAS

12. JUAN RAMÓN ARRAZOLA HERCE

13. CONCEPCIÓN SÁNCHEZ PAVÓN

14. JOSE RAMÓN CHILLÓN BERNAL

15. JOSE MARIA TOCINO DEL ARCO

16. MARIA DEL MAR ROLDÁN MELÉNDEZ

17. RAFAEL GARDE VICINAY

18. NATALIA GONZÁLEZ DE URIARTE CAO

19. PEDRO DE VIANA GARCÍA-SALAZAR

20. MARIA JOSÉ SIMÓN ARRANZ

21. ANDRÉS ABRAIN AZNAR

22. LAURA FERNÁNDEZ GOLDARACENA

23. GUSTAVO ANGULO GARCÍA

24. MARIA ARANZAZU ABECIA ANSOTEGUI

25. PABLO BOCCA SCHMUÑEZ

26. SERGIO ARMENTIA LOPEZ DE ARETXABALETA

27. MARÍA CONCEPCIÓN PALENCIA GARCIA

Suplentes

1. MARIA ARANZAZU ABECIA ANSOTEGUI

2. CRISTINA MACAZAGA SAÉNZ

3. JOSE DAMIAN GARCIA-MORENO LOPEZ

Candidatura número 11: POR UN MUNDO MAS JUSTO (PUM+J)

Titulares

1. IRATZE BUSTINZA VIVANCO

2. ROBERTO PEREZ GONZALO

3. NEKANE ORIBE MORENO

4. ANTONIO BARCINA BURGUI

5. BERNARDINO LOZANO GONZALEZ

6. MARIA DEL CARMEN GLORIA CALERO FERNANDEZ

7. FRANCISCO JAVIER ALVARO ALONSO

8. MIREN SEGURA RUIZ

9. IVAN GONZALEZ DE LA TORRE

10. CESAR ENRIQUE FRIAS RAMOS

11. MARIA JESUS ELCUAZ ARANA

12. DIEGO OROZCO HEREDIA

13. MARIA BEGOÑA DE LA TORRE ARRIBAS

14. VICTOR MANUEL SIEIRA MUCIENTES

15. CARLOS PLANS PORTADELLA

16. CLARA ZAZPE ZABALZA

17. ANTONIO ZAMORA DE VICENTE

18. MARIA SOLEDAD RIU MENDEZ-VIGO

19. ALVARO SANTA CRUZ ALONSO

20. DAVID SACRISTAN BARGUERO

21. SILVIA BURDIEL ALVARO

22. FEDERICO RODRIGUEZ FRADE

23. MAITE CERDAN ELCUAZ

24. RAFA AMAT ALCALA

25. MARIANO ARAGON CORRAL

26. PAZ GONZALEZ DE LA TORRE

27. PAU BOFILL SALA

Suplentes

SIN CANDIDATOS

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