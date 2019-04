Las nuevas proyecciones de la Eurocámara dejan fuera al PNV y a Puigdemont Imagen del pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo / EFE La institución comienza a hacer los cálculos con 54 escaños y no con los 59 previstos si hay Brexit ADOLFO LORENTE Jueves, 18 abril 2019, 15:55

Las nuevas proyecciones del Parlamento Europeo de cara a las elecciones del 26 de mayo vuelven a constatar que el PSOE ganará con cierta suficiencia frente al PP, que el Vox irrumpirá con fuerza y destacan que Carles Puigdemont, cabeza de lista por JxCat lo tendrá muy difícil para lograr escaño en la próxima legislatura comunitaria, que irá de 2019 a 2024. El estudio también deja fuera al PNV ya que no contempla la futura coalición que los jeltzales cerrarán con Coalición Canaria y Compromiso por Galicia, de ahí que en Sabin Etxea no alberguen dudas de que lograrán representación en la futura Eurocámara en la figura de Izaskun Bilbao.

Sin embargo, conviene no dar nada por sentado en un escenario de enorme volatilidad. Por ejemplo, es la primera vez que la institución comienza a hacer las proyecciones a 54 y no a 59 después de la frustrada salida de Reino Unido de la UE. Una vez se consume el Brexit, España ganará cinco asientos, pero la nueva prórroga solicitada por Theresa May hasta el 1 de octubre obligará a los británicos a participar en las elecciones del 26 de mayo, lo que dejará el hemiciclo en los 751 escaños actuales.

Según las nuevas estimaciones, el PSOE lograría 18, uno menos que lo proyectado a mediados de abril; el PP mantendría sus 13; Unidas Podemos caería de 10 a 8; Ciudadanos bajaría de 9 a 7, y Vox sería la gran sorpresa al pasar de 5 a 6 pese a que hay cinco escaños menos a repartir. Los últimos dos asientos irían a parar a la coalición integrada por Esquerra Republicana, EH Bildu y el BNG gallego.