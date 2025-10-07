ZIV suministrará un millón de contadores inteligentes para la red eléctrica griega

La empresa de tecnología para redes eléctrica ZIV acaba de firmar el mayor contrato de su historia. Se trata de un acuerdo alcanzado con la ... firma griega HEDNO -Hellenic Electricity Distribution Network Operator-, una de las diez compañías de distribución eléctrica más importantes de Europa, a la que suministrarán contadores inteligentes durante los próximos tres años, prorrogable hasta cinco más. El proyecto emprendido por HEDNO, y con financiación del Banco Europeo de Inversiones (BEI), supondrá una desembolso total de 546 millones de euros para modernizar la infraestructura.

La firma, fruto del consorcio formado por ZIV e ITRON, incluye la entrega de un millón de equipos junto a los sistemas asociados para la recogida y gestión de datos. De esta forma la eléctrica griega dará comienzo a su plan estratégico de desarrollo hacia la transición energética, fruto del proceso de modernización y digitalización de la red promovido por HEDNO. Además, la licitación incluye como requisito en sus bases un importante contenido industrial europeo.

Los contadores inteligentes no solo supondrán un salto de cara a la digitalización del sistema eléctrico. También ayudarán a mejorar los servicios de las compañías y supondrán unos activos críticos por su especial atención a los servicios de ciberseguridad para proteger las redes y a sus usuarios.

Impacto en el empleo vasco

Además acarrearán una mejora de los servicios que las compañías ofrecen a sus clientes, como ha avanzado el CEO de ZIV, Borja Negro. «Esta adjudicación reconoce el alto grado de innovación incorporado en nuestros productos, fruto del esfuerzo de un equipo global y multidisciplinar. Nos permite mantenernos a la vanguardia tecnológica y contribuir a la transición energética necesaria para garantizar un suministro eléctrico sostenible y seguro», ha puesto en valor.

El nuevo contrato, el de mayor volumen que suscribe la empresa vizcaína afincada en el parque científico y tecnológico de Zamudio, dejará huella en el empleo de Euskadi. Según han trasladado, el impacto se notará tanto en ZIV como en la red de proveedores locales que le dan soporte. En los últimos doce meses la firma tecnológica ha cerrado contratos en más de 50 países y se ha convertido en un proveedor de referencia en toda España en soluciones digitales avanzadas.