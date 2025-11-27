Zamakona se adjudica la construcción del 'buque pozo' más avanzado del mundo

Zamakona se ha adjudicado la construcción del 'wellboat' más moderno que se ha desarrollado hasta el momento. Una embarcación encargada por la compañía noruega Intership ... AS con el objetivo de transportar pescado vivo y que destaca por sus 80 metros de eslora y 17 metros de manga con 10 camarotes individuales incluidos. El barco contará con una capacidad de carga de 4.000 metros cúbicos

CaixaBank ha liderado la financiación del nuevo buque, que ha supuesto una emisión de 64 millones de euros en avales y un préstamo de 22 millones de euros para el astillero vizcaíno. En la financiación también ha participad el Gobierno vasco con el Instituto Vasco de Finanzas y el Instituto de Crédito Oficial (ICO).

Este proyecto representa un avance significativo en términos de innovación tecnológica, ya que incorpora un sistema de ósmosis inversa totalmente integrado, lo que no solo mejorará la salud de los peces, sino que también ayudará a reducir la propagación de enfermedades. La construcción se realizará en Santurtzi siguiendo un diseño de la empresa noruega Salt Ship Design, asegurando así los más altos estándares de calidad e ingeniería noruega. Además, el nuevo buque también incluirá mejoras en sus sistemas energéticos con la instalación de un paquete de baterías híbridas, contribuyendo así a la reducción de emisiones ambientales.

Según las previsiones de Zamakona Yards, el barco será entregado en 2028 y será necesaria la participación de unos 300 trabajadores para su construcción. La financiación se ha cerrado en un tiempo récord, lo que ha resultado clave para que el astillero asegurase este contrato. Esta operación se suma a la ya firmada en 2024 para la construcción de un buque para este mismo armador. De esta manera, en menos de un año, CaixaBank ha avalado con más de 128 millones de euros a este astillero vizcaíno y le ha concedido crédito por más de 45 millones de euros.

Con esta nueva operación, se constata el buen momento de la industria naval y que ha hecho que CaixaBank haya creado un equipo especializado en el sector, con capacidad para estructurar y liderar este tipo de operaciones en cualquier parte del mundo.

En el acto de firma del acuerdo han estado presentes Pedro Mª Garaygordobil de Zamakona Yards y Juan Pedro Badiola, director territorial norte de CaixaBank. «Una operación de esta envergadura es un motivo de orgullo para nosotros. En primer lugar, porque con esta nueva firma reafirmamos el acompañamiento de CaixaBank al sector naval que se está mostrando con fuerza en los últimos tiempos. Y por supuesto, demuestra la vitalidad también del tejido empresarial vasco. En este caso, Zamakona Yards, uno de los puntales en el mundo de los astilleros», ha explicado Badiola.