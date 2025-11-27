El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Pedro Mª Garaygordobil de Zamakona Yards y Juan Pedro Badiola, director territorial norte de CaixaBank E. C.

Zamakona se adjudica la construcción del 'buque pozo' más avanzado del mundo

El astillero vizcaíno entregará la embarcación, adecuada para transportar salmones vivos, y con una eslora de 80 metros

E. C.

Jueves, 27 de noviembre 2025, 21:14

Comenta

Zamakona se ha adjudicado la construcción del 'wellboat' más moderno que se ha desarrollado hasta el momento. Una embarcación encargada por la compañía noruega Intership ... AS con el objetivo de transportar pescado vivo y que destaca por sus 80 metros de eslora y 17 metros de manga con 10 camarotes individuales incluidos. El barco contará con una capacidad de carga de 4.000 metros cúbicos

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Sorpresa y malestar institucional por el ataque del movimiento feminista en los actos del 25-N
  2. 2

    El Gobierno logra el apoyo de los sindicatos y los funcionarios tendrán una subida del 11%
  3. 3

    Dámaso Quintana ofrece 60 millones para salvar a Vicinay de la liquidación
  4. 4

    Al menos 83 muertos y casi 300 desaparecidos en un devastador incendio en Hong Kong
  5. 5 Esto es lo que cobran los alcaldes de Bizkaia
  6. 6

    Un jurado declara culpable a un ertzaina que se quedó con una multa de 40 euros
  7. 7 Los parados que cobrarán un subsidio de 570 euros en lugar de 240 gracias a este cambio del SEPE
  8. 8 Puja más de un millón de euros por un piso subastado y lo pierde por no poder pagar a tiempo
  9. 9

    Heridos críticos dos miembros de la Guardia Nacional en un tiroteo cerca de la Casa Blanca
  10. 10

    Detenida una mujer por su supuesta implicación en el incendio mortal de Barakaldo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Zamakona se adjudica la construcción del 'buque pozo' más avanzado del mundo

Zamakona se adjudica la construcción del &#039;buque pozo&#039; más avanzado del mundo