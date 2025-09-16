El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Von der Leyen en un discurso en el Parlamento Europeo, en una foto de archivo. EFE

Von der Leyen promete financiación para la interconexión entre España y Francia

La Comisión quiere eliminar los «cuellos de botella» de la red eléctrica europea. Mientras, el expresidente del BCE, Mario Draghi, no ve «un camino claro» hacia las inversiones que necesita Europa para cerrar la brecha de competitividad con EE UU y China

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Martes, 16 de septiembre 2025, 13:09

Un año después de la presentación del informe de Competitividad elaborado por el expresidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, Europa enfrenta grandes desafíos. « ... Incluso mayores de los que había hace un año», según el político italiano. La brecha de competitividad de las empresas europeas frente a las norteamericanas y las chinas se ve reforzada por el alto precio de la energía en Europa. Frente a esta situación, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha prometido «intervenir con financiación» para impulsar interconexiones eléctricas como la de Francia y España y eliminar los «cuellos de botella» que dificultan la integración energética de la Unión Europea (UE).

