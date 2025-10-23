El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Pdro Sánchez en el Consejo Europeo, en Bruselas. AFP

Sánchez pide medidas europeas para actuar sobre la vivienda en zonas tensionadas por el turismo

La Comisión Europea planea elaborar un plan de vivienda asequible mientras fuentes diplomáticas recuerdan que se trata de una competencia nacional

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Jueves, 23 de octubre 2025, 16:26

La crisis de la vivienda en Europa se trata este jueves por primera vez en la cumbre de líderes europeos en Bruselas. El presidente del ... Gobierno, Pedro Sánchez, ha destacado a su llegada que España pedirá «que desde Europa se articulen medidas legales para poner freno a la compra de vivienda que no sea para uso residencial y que la UE nos dé palancas para actuar en zonas tensionadas por la presión del turismo».

