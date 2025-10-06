La viva imagen de la empresa

Iratxe Bernal Lunes, 6 de octubre 2025, 00:32 Comenta Compartir

Carolyn Davidson, la por entonces estudiante de diseño que ideó el logo de Nike, cobró 34 dólares por su trabajo. Dos por hora. Pero como una cosa es valor y otra, precio, años después el fundador de la multinacional reconoció todo lo que esas alas habían aportado a la marca regalándole 500 acciones de la empresa. El detalle de Philip Knight da una idea de la importancia que tiene la imagen corporativa para cualquier negocio. Un elemento que, por cierto, rara vez se borda en sólo 17 horas como hizo Davidson. O por lo menos, no hasta ahora, porque también aquí la tecnología va a dejar su impronta. Esa es la intención de Brandfy, una 'startup' que va a lanzar esta semana una Inteligencia Artificial especialmente creada para responder a las necesidades de los diseñadores gráficos.

Miramoon Pharma - Inteligencia Artificial para el diseño de imagen corporativas.

«Con la primera versión de ChatGPT en 2022 ya vimos su potencial para agilizar los procesos habituales en el trabajo de creación, y lo corroboramos cuando hicimos nuestro primer algoritmo; en unos minutos llegaba al mismo resultado que nuestro equipo de diseñadores en mes y medio de trabajo», explican Carlos Hermosilla y Eriz Zárate, sus fundadores, quienes enseguida matizan que, «aunque habrá emprendedores que emplearán su 'software' para hacer por sí mismos el logo de su proyecto», la herramienta está expresamente pensada para los diseñadores, «para permitirles ser mucho más productivos».

Cuando una empresa se dirige a uno de estos profesionales para encargarle su imagen corporativa –o uno de sus elementos–, lo habitual es dar una serie de informaciones (qué quiere transmitir. qué valores desea destacar, a qué público objetivo se dirige, que alcance geográfico busca...) que permiten al diseñador presentar una primera idea. «Llegar hasta ahí ya cuesta entre tres o cuatro semanas, pero con la Inteligencia Artificial lo puedes hacer en veinte minutos. Puede que te diga, por ejemplo, qué características de tu producto no está explotando la competencia para que valores reforzar ese concepto en la imagen de tu marca. Su acercamiento va a tener en cuenta, además, algunos sesgos culturales porque aquí no tenemos los mismos gustos que en La India, por ejemplo. Por eso creemos que es una herramienta que pueden emplear profesionales de cualquier parte», explican.

Y aunque es cierto que podemos dar esa información contestando a un formulario estandarizado, ahí es donde se acaba todo el parecido con plataformas generadoras de logos a partir de plantillas. «Nuestra intención es que el diseñador pueda potenciar su creatividad precisamente porque le liberamos algunas tareas. Él decidirá qué partes del proceso quiere realizar por su cuenta o cuándo quiere contar nuevamente el apoyo de Brandfy», señalan. Es decir, que podrá quedarse en ese primer momento en el que el sistema únicamente sugiere los conceptos que se pueden trabajar o ir consultando cada elemento para, por ejemplo, pedir que le acote la variedad de pantones a los adecuados para el producto pero que no están siendo ya empleados por la competencia.

Cuando ya tengamos todo definido podemos pedir al sistema que elabora el manual de identidad, el documento en el que se detallan las claves que se han seguido para que cuando haya que incorporar nuevos elementos –los rótulos de las furgonetas de reparto o la presentación de un nuevo producto de la misma marca, por ejemplo– se haga con un estilo unificado. «Sólo eso ya te lleva cuatro semanas y aquí lo resuelves en minutos», señalan sus creadores.