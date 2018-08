Las viudas deben reclamar la subida de su pensión para que se les aplique Mujeres pensionistas durante la manifestación de ayer. / Pedro Urresti Los pensionistas denunciaron que el incremento de la base reguladora es una «trampa» del Gobierno ya que no se destina de forma automática MARISOL MATTOS Martes, 14 agosto 2018, 01:04

A pesar del mal tiempo de este inicio de semana, el Movimiento de Pensionistas de Bizkaia volvió a concentrarse ayer en las escalinatas del Ayuntamiento de Bilbao, aunque con una afluencia menor por el período vacacional. En la concentración alertaron a las viudas mayores de 65 años de que la subida de sus pensiones, aprobada el pasado mes de julio por el Ministerio de Trabajo, no es de aplicación automática, sino que hay que solicitarla formalmente ante las oficinas de la Seguridad Social.

El coportavoz de la plataforma de pensionistas, Víctor Etayo, calificó esta situación de «fraude del Gobierno con el que se quiere ahorrar ese 3% de más». Insistió en que «quien no reclame se quedará sin la subida y eso es propio de ladrones, porque que los pensionistas tengan que ir a las delegaciones a reclamar lo que es suyo es de una desverguënza total y un atraco más».

La subida de las pensiones de viudedad entró en vigor el 1 de agosto y la novedad principal es el incremento de la base reguladora de la pensión hasta el 56%, cuando antes se limitaba al 52%. Esta medida les supondrá, de media, una subida de algo más de 50 euros al mes, teniendo en cuenta que la pensión media de este colectivo se sitúa en 654,8 euros mensuales. De esta manera, pasarían a ingresar 705,2 euros.

Fuentes del Ministerio de Trabajo explicaron ayer que en las pensiones con complementos de mínimos la revisión es automática, pero no así para las viudas mayores de 65 años sin ingresos adicionales, ya que desde el Ministerio no se dispone de esos datos, por lo que las mujeres que quieran accederá a la misma deberán solicitarlo y acreditar carencia de otros recursos económicos. Además, se da la circunstancia de que la concesión de esta subida de la pensión de viudedad no es consolidable, sino que habrá que actualizar los datos cuando la Administración lo solicite.

Por otra parte, los pensionistas vizcaínos adelantaron que la manifestación programada para el 20 de agosto, en plena Aste Nagusia, será una convocatoria «intergeneracional». Por eso invitan a que acudan acompañados de «familiares, jóvenes, nietos o personas en paro» apelando al principio de solidaridad para exigir «pensiones dignas».