Viscofan desmiente incumplimientos medioambientales tras caer en Bolsa un 13%

Viscofan ha sufrido este martes un duro correctivo en la cotización de su acción en Bolsa. El título de la compañía líder internacional en la ... fabricación de envolturas para productos cárnicos y embutidos se ha dejado un 13,2% con una caída del precio de su acción hasta los 51,10 euros. El movimiento se ha originado después de la publicación de un reportaje en un medio de Estados Unidos, 'Hunterbrook Media', en el que se acusa a la planta que la empresa tiene en Danville, en Illinois, de contaminación ambiental, impacto negativo en la salud, prácticas laborales peligrosas y ausencia de protección sindical.

Fuentes oficiales de Viscofan han negado «categóricamente» las acusaciones en unas explicaciones que han enviado al supervisor de la Bolsa, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La compañía, que tiene la sede social en Navarra, pero que cuenta con raíces guipuzcoanas en sus orígenes y presencia en el accionariado y en la gestión de una importante familia empresaria vizcaína, los Ampuero, ha asegurado que «la planta de Viscofan en Danville cumple con estrictas medidas medioambientales, que son monitoreadas regularmente por la Administración americana, no habiéndose reportado incumplimientos graves en esta materia».

Líder del mercado internacional

En las instalaciones estadounidenses de la firma trabajan actualmente 600 personas para las que Viscofan garantiza un «entorno laboral seguro y transparante». La compañía cuenta con presencia en más de 100 países y representa el 30% del mercado global de envoltorios empleados para carne y embutidos. El año pasado logró una facturación récord de 1.235 millones y un beneficio neto de 140.

Viscofan tiene 15 plantas de producción en Europa (España, Alemania y Serbia). En América está en Estados Unidos, México, Brasil y Uruguay. Mientras que en Asia tiene instalaciones en China. Al frente de la compañía como presidente ejecutivo ha estado José Domingo Ampuero durante 13 años hasta que en 2023 dió el relevo a José Antonio Canales como consejero delegado. Ampuero sigue siendo presidente institucional.