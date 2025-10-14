El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

José Domingo Ampuero, presidente no ejecutivo de Viscofan E. C,

Viscofan desmiente incumplimientos medioambientales tras caer en Bolsa un 13%

Un medio de Estados de Unidos acusa a la compañía de raíces vascas de «prácticas peligrosas» en su planta de Illinois

Lucas Irigoyen

Lucas Irigoyen

Martes, 14 de octubre 2025, 17:58

Viscofan ha sufrido este martes un duro correctivo en la cotización de su acción en Bolsa. El título de la compañía líder internacional en la ... fabricación de envolturas para productos cárnicos y embutidos se ha dejado un 13,2% con una caída del precio de su acción hasta los 51,10 euros. El movimiento se ha originado después de la publicación de un reportaje en un medio de Estados Unidos, 'Hunterbrook Media', en el que se acusa a la planta que la empresa tiene en Danville, en Illinois, de contaminación ambiental, impacto negativo en la salud, prácticas laborales peligrosas y ausencia de protección sindical.

