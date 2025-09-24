El vino buscará clientes 'premium' para sortear los aranceles estadounidenses

El sector primario ha cerrado este miércoles su ronda de contactos con el Gobierno vasco para analizar el impacto de los aranceles con una apuesta ... por diferenciarse con productos 'premium'. Esa ha sido la conclusión que ha extraído la consejera de Agricultura, Amaia Barredo, tras la segunda reunión del 'Grupo para la Defensa de la Industria Alimentaria de Euskadi'.

En línea con lo que Barredo avanzó en la Fiesta de la Vendimia, el Ejecutivo autonómico estima en 10 millones el impacto que tendrán las tarifas estadounidenses sobre el sector primario. El impacto se centra de forma particular sobre el vino, aunque también habrá incidencia sobre las ventas de queso, sidra y conservas de pescado.

Tras el encuentro con los agentes del sector, Barredo ha detallado las primeras medidas que desplegará su consejería para tratar de minimizar el impacto de la guerra arancelaria. Fundamentalmente, se apuesta ahora por «centrarse en las gamas de mayor valor» para mantener el pulso comercial en Estados Unidos. Se busca así a los clientes menos sensibles al incremento de precios del 15% que suponen las tarifas.

En concreto, la titular de Agricultura plantea «concentrar esfuerzos» en los estados americanos donde los caldos de Rioja Alavesa pueden encontrar mejor acogida en esos segmentos 'premium': California, Nueva York y Massachusetts. También se pretende elaborar «campañas de origen que refuercen la identidad de Euskadi como territorio de vinos». La apuesta por los estadounidenses con mayor poder adquisitivo también se aplicará al resto de productos del sector primario.