Estados Unidos es uno de los principales mercados de exportación para los vinos de Rioja Alavesa. Justo Rodríguez

El vino buscará clientes 'premium' para sortear los aranceles estadounidenses

Agricultura cifra en 10 millones el impacto de las tarifas de Trump sobre el sector primario, que también afectarán a los quesos, la sidra y las conservas de pescado

José Manuel Navarro

José Manuel Navarro

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 21:28

El sector primario ha cerrado este miércoles su ronda de contactos con el Gobierno vasco para analizar el impacto de los aranceles con una apuesta ... por diferenciarse con productos 'premium'. Esa ha sido la conclusión que ha extraído la consejera de Agricultura, Amaia Barredo, tras la segunda reunión del 'Grupo para la Defensa de la Industria Alimentaria de Euskadi'.

