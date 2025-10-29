Vidrala recorta beneficios un 29% hasta septiembre pero mantiene sus objetivos anuales

El grupo alavés Vidrala, especializado en la fabricación de envases de vidrio para la industria alimentaria y de bebidas, cerró los nueve primeros meses de ... 2025 con un beneficio neto de 165,2 millones de euros. La cifra supone una caída cercana al 29% respecto al mismo periodo del año anterior.

Los resultados, comunicados este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), reflejan un retroceso en las ventas en un contexto de menor demanda de lo esperado. Entre enero y septiembre, la facturación alcanzó los 1.124,4 millones de euros, lo que supone un descenso del 7,6% en comparación interanual. Si se eliminan los efectos del tipo de cambio y se considera solo el perímetro comparable, la caída de los ingresos se sitúa en el 5,1%.

Pese a esa contracción, Vidrala ha conseguido preservar una elevada rentabilidad operativa. El resultado bruto de explotación (Ebitda) sumó 328,9 millones de euros, un 2,6% menos que en 2024, pero con un margen sobre ventas del 29,3%. Ese ratio, clave en la industria, mejora en casi tres puntos el obtenido en el mismo periodo del año pasado.

Otro aspecto destacado de la evolución del grupo es el fuerte recorte en su endeudamiento. A septiembre, la deuda financiera neta ascendía a 150,3 millones de euros, prácticamente la mitad de la que soportaba un año antes, lo que refuerza su capacidad para seguir invirtiendo.

La compañía, que cuenta con fábricas en España, Portugal, Italia, Francia y Reino Unido, enmarca estos resultados en su estrategia de diversificación y de mejora de la eficiencia de su red industrial. «Estamos invirtiendo más que nunca en optimizar nuestras plantas y actuamos con firmeza para mejorar los costes», subraya Vidrala en su informe remitido al mercado.

Con este respaldo, la empresa mantiene sin cambios sus previsiones para el conjunto de 2025: un Ebitda en torno a los 450 millones y una generación de caja cercana a los 200 millones de euros. Vidrala advierte, eso sí, de que esas cifras podrían variar ligeramente por el impacto de las divisas. La compañía insiste en que, pese a la debilidad coyuntural de la demanda, su negocio se encuentra «sólidamente afianzado» y preparado para afrontar el futuro, apoyándose en tres ejes estratégicos: servicio al cliente, control de costes y disciplina de capital.