La venta de turismos a particulares acumula nueve meses de descenso en España Pedro Urresti El sector reclama un Renove como el que acaba de finalizar en Euskadi MANU ALVAREZ Bilbao Lunes, 3 junio 2019, 12:37

El sector del automóvil sigue deprimido en España, en un contexto en el que se mezclan las incertidumbres sobre la regulación legal de los motores de combustión y también las dudas sobre el crecimiento económico y la posibilidad de que la desaceleración deje paso a una nueva crisis. Así lo revela la estadística de matriculación de turismos que, de nuevo, refleja un descenso interanual en las ventas a particulares. Un descenso que comenzó hace nueve meses y que no se ha detenido, mientras las asociaciones que representan a los diversos actores de este sector, fabricantes y concesionarios, reclaman al Gobierno español un Plan Renove, como el que acaba de finalizar en Euskadi, para incentivar la renovación del parque automovilística. «Hay mucha compra retenida», aseguran fuentes del sector, a la espera un plan que incentive las ventas.

La matriculación de vehículos en España alcanzó el pasado mes de mayo las 125.625 unidades, lo que ha supuesto un retroceso del 7,3% en comparación con lo que sucedió en el mismo mes del pasado año. Los datos acumulados de los cinco primeros meses del año también son negativos, con un total de 561.953 matriculaciones. Una cifra que se sitúa un 5,1% por debajo del mismo periodo de 2018. Hay un comportamiento diferenciado en torno a la propiedad de los vehículos. Así, mientras que en mayo el sector de particulares descendió el 11%, las ventas a empresas crecieron el 3,6%. Además, la matriculación de eléctricos, híbridos y vehículos con motores a gas sigue en pleno auge y alcanzó en mayo la cifra de 16.0002 unidades, lo que supone un aumento interanual del 57%.

El País Vasco, gracias al Plan Renove que impulsó el Gobierno vasco y en el que no había discriminación tecnológica, las matriculaciones han alcanzado las 3.854 unidades, lo que supone un incremento del 3,3% respecto a mayo de 2018. También en el acumulado de los cinco primeros meses el signo es positivo, con un aumento del 1,6%.

El Gobierno vasco anunció la pasada semana que se había agotado ya el presupuesto asignado a su Renove, que se puso en marcha a finales de marzo y que ha supuesto conceder subvenciones por un total de 5 millones de euros. La medida, a falta de los últimos detalles de los expedientes que aún están en periodo de tramitación, ha permitido la venta de 2.337 vehículos nuevos -también el achatarramiento de otros tantos con una antigüedad superior a los diez años-, con una subvención media de 2.075 euros. Las ayudas iban desde los 2.000 euros para los vehículos de gasolina y gasoil, hasta los 3.000 para los eléctrico puros, pasando por los 2.500 de los híbridos.

Objetivos iniciales cumplidos

El Ejecutivo de Vitoria no tiene previsto ampliar, a menos a corto plazo, este plan que se lanzó para intentar romper la tendencia de descenso en la venta de automóviles, poniendo el acento en no hacer una discriminación en torno a la tecnología del motor. Fuentes del Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras, que dirige la consejera Arantxa Tapia, han confirmado a EL CORREO que el Gobierno vasco no va a ampliar la dotación presupuestaria y por lo tanto no habrá prórroga del Renove. «Creemos que se han cubierto los objetivos iniciales que se habían planteado», han señalado estas fuentes.

Sin embargo, el sector del automóvil demanda una acción similar al Gobierno central porque creen que el parón en las ventas está vinculado a las dudas tecnológicas y no a la coyuntura económica. El tirón de ventas a empresas, apuntan, revela que el clima económico es favorable aunque las ventas totales no lo reflejan. «Los particulares quieren comprar, pero necesitan un signo de tranquilidad como estos estímulos a la compra, que les ayude a tomar la decisión u optarán por un vehículo de segunda mano de mucha antigüedad», ha apuntado Noemi Navas, portavoz de la asociación de fabricantes, Anfac.