Concesionarios de distintas marcas en Enekuri. Manu Cecilio

Las matriculaciones siguen al alza en Euskadi con 2.708 coches vendidos en octubre, un 13,5% más

En lo que va de año, se han comercializado casi 25.000 unidades, un 20,3% más que durante el ejercicio anterior

Gonzalo Ruiz

Gonzalo Ruiz

Lunes, 3 de noviembre 2025, 14:33

Comenta

El mercado de matriculaciones vasco sigue avanzando a un buen ritmo en un momento crucial para la industria. En el décimo mes del año salieron ... 2.708 coches nuevos de los concesionarios del territorio, lo que se traduce en un incremento del 13,5% respecto al mismo mes del año anterior. De tal forma, en el acumulado del año las matriculaciones avanzan un 20,3% hasta llegar a las 24.713, lo que coloca a Euskadi como la tercera comunidad autónoma donde más han crecido de un año para otro, tras la Comunidad Valenciana, donde el alza llega al 47,7%, a raíz del plan para sustituir coches siniestrados por la dana, y después de Cantabria (23,6%).

