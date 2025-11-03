Las matriculaciones siguen al alza en Euskadi con 2.708 coches vendidos en octubre, un 13,5% más

El mercado de matriculaciones vasco sigue avanzando a un buen ritmo en un momento crucial para la industria. En el décimo mes del año salieron ... 2.708 coches nuevos de los concesionarios del territorio, lo que se traduce en un incremento del 13,5% respecto al mismo mes del año anterior. De tal forma, en el acumulado del año las matriculaciones avanzan un 20,3% hasta llegar a las 24.713, lo que coloca a Euskadi como la tercera comunidad autónoma donde más han crecido de un año para otro, tras la Comunidad Valenciana, donde el alza llega al 47,7%, a raíz del plan para sustituir coches siniestrados por la dana, y después de Cantabria (23,6%).

Así las cosas, en lo que va de año el mercado de matriculaciones vasco ofrece una lectura clara, y es que los vehículos diésel y gasolina pierden cada vez más cuota (44,2% y 30,7%, respectivamente) en detrimento de los híbridos convencionales y los vehículos electrificados (que agrupan tanto los híbridos enchufables como los eléctricos puros).

Bajando al detalle, en octubre estos vehículos alcanzaron el 26% de cuota (se vendieron 464 híbridos enchufables y 241 eléctricos puros), mientras que en lo que va de año este índice es ligeramente menor, del 23% (3.307 híbridos enchufables y 2.363 eléctricos puros). Sea como sea, la evolución refleja que, aproximadamente, uno de cada cuatro vehículos que se venden en Euskadi ya es electrificado. Mientras tanto, los híbridos convencionales siguen siendo la opción favorita de los conductores vascos, que aproximadamente representan la mitad de las ventas totales.

Hasta el momento, el mercado vasco se ha visto espoleado por los planes para incentivar la demanda. Por una parte, el buen resultado del plan 'renove' que impulsa el Gobierno vasco (con ayudas de hasta 3.500 euros para adquirir vehículos poco contaminantes, independientemente de su tecnología) ha llevado al Departamento de Industria que encabeza Mikel Jauregi a extender los fondos en otros dos millones adicionales.

La otra palanca de crecimiento ha sido el plan Moves dedicado a la compra de electrificados, un plan que otorga hasta 7.000 euros. Sin embargo, ante la gran demanda de estos vehículos, los fondos ya se han agotado y a finales de julio el Departamento de Industria solicitó al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) una ampliación de 20 millones para seguir incentivando la demanda. Una solicitud, que, según ha podido saber este periódico, no ha obtenido respuesta por el momento.

La producción, a la baja

El buen ritmo de las ventas representa un balón de oxígeno para una industria automovilística inmersa en una situación crítica. El actual es un momento en el que los fabricantes necesitan ganar volumen para compensar las dificultades que representan los procesos de adaptación de varias fábricas a los nuevos modelos electrificados y para protegerse de los fabricantes chinos, cuya penetración en el mercado crece cada vez más, sobre todo en el segmento electrificado.

Todos estos factores, de hecho, se están haciendo notar en la producción nacional, y es que según constatan los datos de Anfac, hasta septiembre se han fabricado 1.702.050 unidades, lo que se traduce en una caída del 5,2%. Asimismo, las exportaciones también retroceden, concretamente un 8,6% con respecto al mismo periodo de 2024, con 1,46 millones de unidades enviadas al extranjero. La principal razón que se esconde tras esta caída es la baja demanda en el mercado europeo, claramente lastrada por los países tractores, Alemania y Francia.