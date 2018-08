¡Véngase al paraíso! En Euskadi ya se aplican cuatro de las cinco grandes propuestas de Podemos para endurecer la fiscalidad de las rentas altas y de las empresas. Y luego hablan de los privilegios vascos IGNACIO MARCO-GARDOQUI Domingo, 19 agosto 2018, 01:43

En realidad este comentario no ha sido escrito para usted, sufrido residente fiscal vasco, sino para todos aquellos que nos visitan en esas fechas y no gozan de la feliz circunstancia de tributar en el 'paraíso' del norte. Si aún así lo lee, no me pida luego que le compre Prozak.

Vayamos primero con algunas precisiones, necesarias para ponernos en situación. Ya sabe que, cada vez que surge la ocasión e incluso sin venir para nada cuento, la opinión pública y los grandes expertos que hablan de estas cuestiones en el resto de España, acostumbran a tildar de 'paraíso' la situación de la fiscalidad en el País Vasco. El Concierto Económico y, en especial el Cupo vasco -nunca bien entendido y pocas veces bien explicado-, tienen una mezcla de atractivo, por lo original, y de repulsión, por lo supuestamente beneficioso, que provoca esa cascada de calificativos ventajosos.

Por otro lado, esta misma semana, los de Podemos han lanzado una propuesta para elevar la presión fiscal que ha merecido calificativos amables por parte del Gobierno -qué otra cosa podíamos esperar de un gobierno tan bondadoso-, y durísimos, por excesivos, por parte de la oposición de Ciudadanos y el Partido Popular. La propuesta va en el documento titulado 'Dejar atrás la austeridad', lo cual da un miedo terrible. Dos días después de lanzarla al espacio hemos conocido que la deuda española ha batido un nuevo récord histórico de cantidad, al situarse en 1,16 billones de euros. La pregunta es evidente, ¿dejaremos este nivel de austeridad para situarnos exactamente en qué nivel de generosidad social?

Una última precisión. No sé si tuvo la ocasión y la paciencia de leer el comentario que hice esta misma semana a la propuesta de Podemos. Me equivoqué como un sapo. Decía que si bien la mayoría de las cuestiones planteadas pertenecen al ámbito de decisión fiscal vasco, por si acaso, ponía mis barbas a remojo. Craso error, solo disculpable por el ablandamiento de meninges que provocan los calores veraniegos. Pero no pasa nada, un tuit del maestro Pedro Luis Uriarte me ha devuelto bruscamente a la verdad. No es necesario remojar nada, porque ya estamos perfectamente inundados todos.

En efecto, de las cinco grandes propuestas que Podemos lanza en su documento, ¡cuatro! se aplican ya en el Paraíso fiscal vasco. Veamos:

1.- Allí se propone introducir un impuesto sobre las grandes fortunas -¡qué nombre tan bonito!- y aquí ya tenemos el apreciado Impuesto sobre el Patrimonio. Es decir, sobre las rentas que tributaron en su día por el IRPF y que luego se ahorraron, ¿en un error de previsión? y vuelven a tributar ahora. A todos los que disfrutan tanto con las comparaciones europeas habría que recordarles que solo hay dos países europeos que hacen tal cosa. También hay diferencias por comunidades autónomas, dado que existe la capacidad de eliminarlo, o al menos rebajarlo, a través de bonificaciones. Madrid lo ha anulado al 100% por esta vía.

2.- Allí se propone elevar el tipo del IRPF, cosa que aquí hacemos con valentía ya que entre los dos impuestos citados llegamos a pagar el 65% de los ingresos anuales. ¿Se atreverá a tanto Podemos? Lo dudo. De momento les sacamos más de 20 puntos de ventaja...

3.- Allí se propone eliminar la especificidad fiscal de las sicav para igualarlas a la tributación del resto de sociedades. Bueno, pues eso mismo hicimos hace ya muchos años, con el éxito indudable de ahuyentar a todas las sicav que cotizaban en la Bolsa de Bilbao. A título de recordatorio le diré que esta figura mercantil existe en toda Europa, en donde está sometida a una legislación muy similar a la española. Es decir se mantiene el mismo riesgo de deslocalización. Ocurre, además, algo muy parecido con las Socimis, un vehículo de importancia creciente en la inversión inmobiliaria.

4.- Allí se propone establecer un mínimo a la tributación de las sociedades, cosa que aquí ya hacemos. Tenemos unos mínimos que van desde el 15% al 20,25% en función de las características de la empresa. No creo que Podemos vaya tan lejos...

Pues eso. No sea bobo, ¡véngase a tributar al paraíso fiscal vasco! Además, no se preocupe, que si sube la tributación al diésel aquí pasará lo mismo al ser un impuesto de los llamados especiales. ¡Aquí no nos perdemos una!