«Vamos a facilitar el arraigo de las empresas vascas que están en manos de fondos extranjeros» Defiende la inversión del Presupuesto y anuncia una alianza con capital privado para Vivienda, como «hemos hecho con la industria»

Noël d'Anjou en uno de los balcones de la sala del consejo de la Bolsa de Bilbao antes de la entrevista.

Lucas Irigoyen Domingo, 2 de noviembre 2025, 07:02 Comenta Compartir

La economía vasca crece, sí, pero según las previsiones del Gobierno el próximo año lo hará con menos vigor: un 1,9% del PIB. Un dato que convive en un paisaje empresarial con cada vez más casos de compañías en problemas y dificultades. En ese clima, el proyecto de Presupuestos que defiende el consejero de Hacienda del Ejecutivo vasco, Noël d'Anjou, plantea un gasto récord con 16.378 millones para dar «estabilidad, invertir en la industria y fortalecer los servicios públicos». Con ese objetivo, el responsable de la hacienda pública vasca apuesta por recurrir a la deuda, que se dispara un 81% respecto a las anteriores Cuentas aprovechando la solidez financiera de Euskadi. Vivienda es el departamento que más crece como respuesta a lo que se ha convertido en el primer problema ciudadano y que vive un subida de precios que no se veía desde la crisis inmobiliaria de 2008.

– El lehendakari señaló que «no es ningún pecado endeudarse para invertir». ¿Es lo que hace el Presupuesto?

– En la Comisión Mixta del Concierto conseguimos flexibilizar el límite de la deuda en Euskadi. Pasó del 13% del PIB al 15%. Y gracias a eso aprobamos un endeudamiento de mil millones en el Parlamento vasco en mayo para afrontar la transformación de nuestra industria. Lo hacemos desde la solvencia y con la previsión de terminar el 2026 con un 11,9% de deuda sobre el PIB vasco, de las más bajas del Estado.

– Sanidad y Educación son las carteras con más gasto, pero no crecen más que el Presupuesto.

– Sanidad ha sido una de las preocupaciones más importantes cuando llegamos al Gobierno. Se ha hecho un pacto de salud y estamos dando los siguientes pasos. Pero el reto que tiene el departamento no es tanto económico, de más recursos presupuestarios, sino las dificultades para solucionar el déficit de médicos. En el caso de Educación, ya dará los detalles la consejera Begoña Pedrosa. Pero queremos reforzar los servicios públicos.

– Vivienda es el departamento que más crece, ¿qué van hacer?

– La vivienda está clarísimamente en el 'top' de las preocupaciones de la ciudadanía. La partida crece un 6,8%, con 482 millones, y hay que añadir 20 más con los que dotamos el Fondo Social de Vivienda. Pero si además tenemos en cuenta que ya no llegarán recursos de los fondos europeos al departamento, la subida que hemos aplicado es de más de cien millones.

– ¿En qué se va a concretar el Fondo Social de la Vivienda? ¿Van a colaborar con grandes inversores institucionales como fondos de pensiones o seguros para construir más pisos?

– Desde el inicio de la legislatura estamos trabajando en ese fondo. Quiero recordar que el primer viaje del lehendakari al extranjero fue para reunirse con la presidenta del BancoEuropeo de Inversiones (BEI), Nadia Calviño, y se trataron dos temas: la vivienda y la transformación industrial. Estamos pensando, al igual que hemos con la industria, en movilizar capital privado para la vivienda.

– Seguridad es otro de los departamentos que más crece. ¿Hace falta más seguridad en las calles de Euskadi?

– Poder estar en nuestras calles con total tranquilidad está también en el foco de los Presupuestos porque está dentro de las preocupaciones de los vascos. Por eso se contempla incrementar la Ertzaintza hasta los 8.000 agentes, invertir en el parque móvil o reforzar los medios de la ciberseguridad. Pero queremos también abordar la seguridad desde un concepto más amplio y se prevén acciones en la mejora de la prevención de los fenómenos climáticos.

– Da la sensación de que el Gobierno tiene mucha más liquidez que las diputaciones, que deben afrontar un creciente gasto social en la atención a la dependencia. ¿Toca revisar el sistema de reparto?

– Llevamos 40 años trabajando con ese esquema y funciona perfectamente. Hay coordinación, hay recursos. No es un aspecto que esté en cuestión.

– En el marco de la Alianza Financiera Vasca, ustedes han dado un paso con los mil millones para inversión, Kutxabank ha activado el fondo Indar, pero ¿qué espera de las EPSV?

– Uno de los objetivos era movilizar capital, generar esa cultura de colaboración público-privada, y lo estamos haciendo de manera coordinada. En ese sentido, no tengo la menor duda de que vamos por la buena dirección también con las EPSV y veremos avances pronto.

– ¿Hubiera preferido que BBVA culminara con éxito su opa sobre el Sabadell?

– Lo que creo es que BBVA tiene que seguir en la línea de buscar implicación en Euskadi. Lo están haciendo ya, pero se trata de que movilicen capital para impulsar la transformación que necesita el tejido empresarial.

– ¿Va a aumentar su aportación a la Alianza Financiera Vasca? ¿Acordaron algo durante la opa para que elGobierno modulara su discurso?

– Hemos demandado más implicación desde el principio. No ha habido nada nuevo en ese tiempo de la opa, que ha sido muy largo por cierto. BBVA es una entidad comprometida con la Alianza Financiera Vasca, firmó el acuerdo el 3 de marzo. Hay entendimiento y sintonía y queremos seguir por esa línea.

– Tienen mil millones para invertir en empresas y en los Presupuestos se fijan el objetivo de ocho operaciones. ¿Cuáles son?

– Queremos actuar en tres planos. Por un lado, el arraigo de las grandes empresas que intentamos asegurar con el fondo Finkatuz. En segundo lugar, con Indartuz apoyaremos proyectos de digitalización, descarbonización, internacionalización y crecimiento. Y el tercer eje es la creación de nuevas actividades de futuro que vayan a ser tractoras.

Cómodos en ITP Aero

– La semana pasada el lehendakari ofreció apoyo a Aernnova para garantizar su arraigo. ¿Lo están analizando?

– Esa es precisamente una empresa tractora. Tiene empleos y una tecnología de valor. Vamos a intentar facilitar las cosas donde haya fondos de inversión extranjeros. Vamos a seguir de cerca cualquier operación de ese tipo.

– En ITP Aero son socios con un fondo americano y se han repartido 1.400 millones de dividendos en dos años, ¿teme que se esté forzando demasiado la empresa?

– Efectivamente, el socio mayoritario es un fondo extranjero, pero ha presentado un plan de negocio hasta 2030 con 700 millones de inversión y la generación de 1.600 empleos. Estamos cómodos porque está comprometido con Euskadi. La facturación se ha triplicado y con esos dividendos, simplemente, se está remunerando a sus accionistas.

– La fundación BBK quiere recuperar la antigua Ibermática por 500 millones. Es el triple de por lo que se vendió hace tres años, ¿hemos hecho algo mal?

– Hemos de mirar al futuro. La empresa era distinta hace unos años y ha multiplicado la facturación, lo importante es el valor de lo que adquieres. Y de esa operación la música suena bien. Me refiero a que agentes inversores con vocación de permanencia intenten hacerse con una empresa con miles de empleos y sus raíces en Euskadi nos parece algo muy positivo.

– El gran símbolo de la apuesta industrial de su Gobierno ha sido Talgo. ¿La investigación a Jainaga en la Audiencia Nacional pone en riesgo la operación ?

– Hay que separar la causa judicial de esa operación. La prioridad de este Gobierno es el desarrollo del proyecto industrial enTalgo. Es una compañía tractora, con muchos empleos y estratégica. Vamos a seguir adelante con ese proyecto.

– Separa la situación legal a la que se enfrenta Jainaga, pero su liderazgo en Talgo ha sido condición innegociable del consorcio.

– El modelo es que haya un inversor industrial, sí. Pero no podemos hacer juicios paralelos y hay que respetar la presunción de inocencia. Hemos pedido explicaciones. Ahora es normal que acuda primero a la Audiencia Nacional y, cuando corresponda, tendremos sus explicaciones. Pediría esperar, cuando menos, a escuchar su defensa.