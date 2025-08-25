El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El parque de vehículos de renting en Euskadi ha crecido un 4,1% en este último ejercicio. E. C.

Los usuarios vascos del renting de coche se duplican en menos de una década

Este modelo gana enteros en Euskadi y bate su récord histórico con más de 10.000 titulares, gracias sobre todo al empuje de las empresas

Gonzalo Ruiz

Gonzalo Ruiz

Lunes, 25 de agosto 2025, 00:21

Cada vez son más los vascos que se suben al carro del renting. Euskadi cerró el primer semestre del año con un nuevo récord en ... el parque de vehículos alquilados llegando a la suma de 40.108, lo que a su vez supone un crecimiento del 4,1% respecto al número del año pasado. Así lo recogen los últimos datos de la Asociación Española de Renting de Vehículos (AER). Según evidencian, este modelo de tenencia de coche, que implica el pago de una cuota mensual fija en la que también se incluye el mantenimiento, seguros y reparaciones, está ganando terreno en el País Vasco, al tener en cuenta que al final del contrato se imposibilita la compra del coche en cuestión.

