La UE se suma al acuerdo de China y Estados Unidos sobre tierras raras

La Unión Europea (UE) ha anunciado este sábado su adhesión al acuerdo suscrito entre EE UU y China sobre las tierra raras. El pacto supone ... rebajar las restricciones a las exportaciones de estos materiales, así como de componentes tecnológicos desde el gigante asiático. El paso de la UE llega pocas horas después de que el gobierno de Xi Jinping haya confirmado que la anunciada suspensión durante doce meses de sus refuerzos a los controles de exportaciones de tierras también se aplicará a la Unión Europea. El anuncio oficial llega tras la videoconferencia de alto nivel mantenida este pasado viernes entre el comisario de Comercio de la UE, Maros Sefcovic, y el ministro de Comercio chino, Wang Wentao.

Sefcovic ha celebrado las «constructivas negociaciones» que han desembocado en esta demora sobre una intensificación de los controles que amenazaba desde octubre con desembocar una verdadera crisis comercial entre Pekín y Bruselas; unas medidas derivadas del conflicto arancelario entre China y EE UU, que el propio Sefcovic calificó en su momento como «injustificadas y dañinas».

«Ambas partes han reafirmado su compromiso de continuar el diálogo para mejorar la aplicación de las políticas de control de exportaciones», ha añadido Sefcovic en su comunicado, publicado en su cuenta de la red social X. El portavoz de Comercio de la UE, Olof Gill, ha celebrado posteriormente esta suspensión como una «medida apropiada y responsable para garantizar la estabilidad de los flujos comerciales mundiales en un ámbito de vital importancia» y ha asegurado que China y la UE aprovecharán este próximo año para «reducir las divergencias» existentes en este ámbito.

Para empezar, Wong y Sefcovic han debatido opciones para «mantener la estabilidad de la cadena de suministro en relación con las tierras raras», antes de declarar su compromiso mutuo de cara a la «facilitación de licencias, incluidas las licencias generales» de exportación. «Ambas partes coincidieron en la utilidad del diálogo y reconocieron la importancia de mantener una buena comunicación en torno a los controles a la exportación», ha concluido el portavoz.

La decisión china de imponer restricciones a la exportación de tierras raras fue un «error» y puso de manifiesto su capacidad de utilizarlas como herramienta coercitiva, han manifestado el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, en una entrevista publicada este sábado. Pekín anunció en octubre sus nuevos controles sobre esos materiales considerados fundamentales para industrias como la automotriz, la defensa o la electrónica de consumo.

La decisión supuso un punto de fricción importante en las negociaciones comerciales entre Pekín y Washington, si bien China finalmente anunció su suspensión tras una esperada reunión esta semana en Corea del Sur entre los presidentes Xi Jinping y Donald Trump. En una entrevista con el diario Financial Times, Bessent afirmó: «China alertó a todo el mundo del peligro. Han cometido un verdadero error».

«Una cosa es poner la pistola sobre la mesa y otra muy distinta es disparar al aire», señaló el funcionario. Xi y Trump se vieron cara a cara el jueves al margen de la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y acordaron apaciguar su disputa comercial. Tras las conversaciones, China afirmó que congelará durante un año ciertas restricciones a la exportación, incluidas las relativas a los materiales de tierras raras. Esos controles habían sacudido los mercados y entorpecido las cadenas de suministro en este sector estratégico, una fuente clave de influencia internacional para Pekín.