Pasajeros con maletas en el aeropuerto Madrid-Barajas este verano. EP

El turismo internacional toca máximos: España recibe 64 millones de pasajeros de avión hasta julio

Los datos de Turespaña revelan que solo en el séptimo mes del año los viajeros por vía aérea ascendieron a 11,7 millones de personas, un 4% más que en 2024

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Martes, 19 de agosto 2025, 14:19

El verano pasado España registró récord histórico de llegada de turistas internacionales, pero el sector sigue sin tocar techo pese a la dificultad de ... seguir creciendo por los niveles que ya se están dando. Los últimos datos oficiales son los que publicó este martes Turespaña, que revelan que nuestro país recibió en el mes de julio 11,7 millones de turistas por vía aérea, un 4,3% más que en el mismo mes del año pasado.

