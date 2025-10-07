El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Turistas en el centro de Madrid. O. Chamorro

El turismo «dejará de ser el gran dinamizador de la economía» por sus elevados precios

La patronal Exceltur revisa a la baja el PIB turístico hasta el 2,8% a cierre de 2025, vaticina una «ralentización» y advierte sobre la «crisis del absentismo» en el sector

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Martes, 7 de octubre 2025, 11:45

Comenta

El turismo ha tocado techo. El crecimiento del sector ha sido tan intenso desde que finalizó la pandemia -de 2021 a 2024 ha aportado el ... 53% del crecimiento total de la economía- que la «normalización» de las tasas de avance que se registran ahora significan una «clara ralentización», según explicó este martes el vicepresidente ejecutivo de Exceltur, Óscar Perelli, durante una rueda de prensa en Madrid en la que la patronal turística presentó sus previsiones de cierre de año. Sus cálculos les hacen revisar a la baja la estimación del PIB turístico hasta el 2,8%, cinco décimas menos que hace solo tres meses.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dos fallos en la misma catenaria desataron el caos en el metro en horas punta
  2. 2

    En libertad con medidas el detenido por violar a su hija en plena calle y ante su otro hijo en Lleida
  3. 3

    El bilbaíno de 84 años víctima del timo de una cubana: «Me engatusó con cariño y me ha robado 65.000 euros»
  4. 4 Un experto en longevidad explica por qué «los andaluces enferman más que los vascos»
  5. 5 Polémica portada de la revista sobre la mano de Irulegi: ¿por qué salen Dani Rovira y Clara Lago?
  6. 6

    Las obras de Zorrozaurre destapan los raíles del tranvía a Algorta de 1876
  7. 7

    «Desperté en Gaza, medio desnuda entre terroristas»
  8. 8

    La falta de relevo dispara los traspasos de despachos de lotería en Bizkaia
  9. 9

    «He estado media hora esperando al metro y he llegado tarde al instituto»
  10. 10 Un auto de la Audiencia Provincial de Madrid plantea que la muerte de Mario Biondo pudo no ser un suicidio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El turismo «dejará de ser el gran dinamizador de la economía» por sus elevados precios

El turismo «dejará de ser el gran dinamizador de la economía» por sus elevados precios