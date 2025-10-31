Tubacex eleva un 17% su beneficio y desafía la incertidumbre del mercado

En un año marcado por la incertidumbre económica y la andanada arancelaria desatada por Donald Trump, que gravan con un 50% las exportaciones de acero ... a Estados Unidos, Tubacex ha logrado mantener el rumbo. La compañía alavesa, especializada en la fabricación de tubos de acero inoxidable y aleaciones de alto valor añadido, ha cerrado los nueve primeros meses de 2025 con un beneficio neto de 16,7 millones de euros. Un 17,5% más que en el mismo periodo durante el año anterior.

Las ventas hasta septiembre ascendieron a 525,9 millones de euros, un 7,6% menos que en 2024, afectadas por la menor demanda en algunos segmentos y por factores externos como la caída del precio del níquel o la depreciación del dólar frente al euro. Pese a ello, el grupo ha conseguido elevar su Ebitda –el indicador que mide la rentabilidad operativa antes de intereses, impuestos, amortizaciones y depreciaciones– un 8,4%, hasta los 84,6 millones, con un margen del 16,1% sobre las ventas, superando el objetivo estratégico del 15%.

La cartera de pedidos de Tubacex asciende a 1.266 millones de euros, con gran peso de productos de alto valor añadido destinados a sectores como la energía, la defensa o el aeroespacial. Una parte importante procede del contrato con la petrolera emiratí ADNOC, para la que fabrica tubos especiales con la tecnología denominada Sentinel Prime, un sistema de unión diseñado y patentado por la propia empresa que evita fugas y mejora la seguridad en los pozos de gas y petróleo. Gracias a esta innovación, que permite que las tuberías soporten altas presiones y condiciones extremas, se reducen los costes de mantenimiento y los riesgos medioambientales, un aspecto clave en un momento en que la industria busca operaciones más seguras y sostenibles.

A pesar de la debilidad general del mercado y del impacto de las políticas proteccionistas, Tubacex mantiene una posición financiera sólida. La deuda neta del grupo se sitúa en 399 millones de euros, una cifra elevada pero asociada principalmente al esfuerzo inversor realizado para atender el contrato con ADNOC, que ha requerido adelantar capital a lo largo de 2025. La empresa confía en que los cobros previstos para el último trimestre permitan reducir progresivamente ese apalancamiento y encarar 2026 con una estructura más equilibrada. Además, su liquidez de casi 180 millones de euros le proporciona margen para seguir ejecutando proyectos estratégicos.

De cara al próximo ejercicio, la compañía prevé mejorar su rentabilidad y recuperar volumen de actividad en todas sus líneas de negocio, apoyada en su estrategia de diversificación y sostenibilidad. Tubacex, apunta en la nota de prensa, continúa avanzando en la descarbonización de sus procesos industriales y en la economía circular, con un 82% de los residuos reciclados, muy cerca del objetivo del 95% fijado para 2030.