El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Dos operarios en las fábricas de Tubacex E.C.

Tubacex eleva un 17% su beneficio y desafía la incertidumbre del mercado

La compañía gana 16,7 millones hasta septiembre pese a recortar ventas gracias a un aumento de la rentabilidad y de su patente de rosca

Félix Montero

Félix Montero

Viernes, 31 de octubre 2025, 10:49

Comenta

En un año marcado por la incertidumbre económica y la andanada arancelaria desatada por Donald Trump, que gravan con un 50% las exportaciones de acero ... a Estados Unidos, Tubacex ha logrado mantener el rumbo. La compañía alavesa, especializada en la fabricación de tubos de acero inoxidable y aleaciones de alto valor añadido, ha cerrado los nueve primeros meses de 2025 con un beneficio neto de 16,7 millones de euros. Un 17,5% más que en el mismo periodo durante el año anterior.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Desalojan tres portales de Santurtzi tras derribar un muro de carga en una obra «sin licencia»
  2. 2

    «Me puse muy nerviosa al ver a un desconocido abrazar y coger a mi hija de dos años»
  3. 3

    El Ayuntamiento de Bilbao cierra las terrazas de Marzana tras meses de protestas vecinales
  4. 4 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  5. 5 El bulo de Vito Quiles para cancelar su acto en Pamplona: «La Policía ha interceptado 16 cuchillos en dos autobuses de Bilbao»
  6. 6

    Muere a los 77 años Luis Zubero, ciclista del mítico equipo KAS que tanto asustaba a Eddy Merckx
  7. 7

    La directiva da el pistoletazo de salida a la ampliación del aforo de San Mamés
  8. 8

    ¿Cómo es la gripe que «viene fuerte»? Estos son los síntomas que ya han detectado los virólogos
  9. 9 Multan con 1.000 euros a un local hostelero de la playa de Ereaga que debe 200.000
  10. 10

    Sufrir un ictus a los 35 años: «¡Esto no se me pasa, no se me pasa!»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Tubacex eleva un 17% su beneficio y desafía la incertidumbre del mercado

Tubacex eleva un 17% su beneficio y desafía la incertidumbre del mercado