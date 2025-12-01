El 'truco' de una asesora del SEPE para no perder días cotizados al pedir el subsidio de mayores de 52 años El organismo ha introducido novedades en su normativa a raíz de la reforma de 2024

El Servicio Público de Empleo Estatal introdujo una novedad con su reforma asistencial que beneficia a aquellas personas que solicitan el subsidio de mayores de 52 años una vez agotada la prestación contributiva. Se trata de la eliminación del mes de espera entre ambas ayudas, aunque hay que saber ciertos detalles para evitar perder días de cobro y cotización de la nueva prestación.

Los detalles los ha desgranado María José Gómez, asesora de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE, a respuesta de un oyente del espacio Madrid Trabaja. «El primer día en el que se puede solicitar el subsidio es el siguiente al que se agota el paro» con la nueva normativa, explica la experta. Hay quince días para solicitarlo y se aplica «desde el día siguiente».

Entonces, la asesora da su consejo. A su parecer, lo mejor es pedir cita en cuanto se acabe el paro, dentro de esos primeros quince días, para «solicitar el subsidio y así cobra y cotiza desde el día siguiente, sin perder dinero ni cotizaciones» desde que finaliza la prestación. De apurar plazos y 'pasarse', hay medio mes en blanco por el que no se cotiza a la Seguridad Social. Algo que a posterior puede dilatar de manera innecesaria el acceso a la jubilación del beneficiario. Eso sí, tranquilidad. Hay seis meses de margen para solicitarlo si vence esa fecha sin penalización ninguna.

Gómez insiste en que el día que se acaba el paro «no es el día del último cobro», sino en el que se «termina el derecho». «El día lo puede consultar en la sede electrónica en la resolución que se envía desde el SEPE para explicar los meses que le corresponde. Se especifica hasta qué fecha».

Nueva norma

El nuevo Real Decreto aprobado en noviembre de 2024 incluye la supresión del mes de espera para poder pedir el subsidio cuando se agota el prestación contributiva. De esta forma, el ministerio de Trabajo pretende «evitar vacíos en la cobertura de los colectivos más vulnerables». En ese aspecto es donde hay que tener cuidado. El plazo máximo para solicitarlo es de «quince días hábiles» a partir de que se acaba el paro. Entonces, si el potencial perceptor deja pasar ese mes de espera (como pasaba antes) se verá penalizado.

Según explica el SEPE en su web, «para subsidios anteriores al 1 de noviembre de 2024, se deberá presentar la solicitud al finalizar la causa que originó la suspensión, en el plazo de 15 días hábiles». «Si se solicita fuera de ese plazo se consumirán tantos días como medien entre la fecha en que hubiera tenido lugar el nacimiento del derecho, y aquella en que efectivamente se hubiera formulado la solicitud. La reanudación supondrá el derecho a percibir el subsidio por el período que reste», avisa.

480 euros

En los otros casos, para subsidios a partir del 1 de noviembre de 2024, «se podrá presentar solicitud de reanudación dentro de los 6 meses siguientes a la finalización de la causa que originó la suspensión». «Si solicita en el plazo de 15 días desde que finalizó la causa de suspensión, percibirá el subsidio desde el día siguiente; si lo hace después de ese plazo, percibirá el subsidio desde el día en que lo solicite, sin consumo de días de derecho por solicitar después de esos 15 días», señala el organismo.

El subsidio para mayores de 52 años se mantiene en los 480 euros (80% del IPREM) a raíz de la reforma, ya que el SEPE continuará cotizando ante la Seguridad Social por sus perceptores el 125% de la base mínima de cotización con respecto al Salario Mínimo Interprofesional. Y puede cobrarse hasta alcanzar la edad de jubilación.

Más allá de tener cumplidos 52 años, para acceder a este subsidio los solicitantes deben tener 15 años cotizados, dos de ellos dentro de los últimos quince, y haber cotizado al desempleo (cuidado en este aspecto los autónomos) al menos durante seis años en su vida laboral. También cumplir la carencia de rentas mensuales, no superar los 888 euros, el equivalente al 75% del SMI. Al igual que en el resto de subsidios a raíz de la reforma de 2024, es compatible con un empleo por cuenta ajena hasta un máximo de 180 días a través del Complemento de Apoyo al Empleo (CAE).