Los tribunales ya reconocen el complemento de brecha de género a los padres

Los tribunales ya aplican el nuevo criterio impuesto por la UE en el reconocimiento del complemento de brecha de género que se suma a la pensión de padres y madres como compensación por las menores cotizaciones derivadas del nacimiento y cuidado de los hijos. El pasado 15 de mayo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) determinó que las actuales condiciones en las que los hombres acceden a este plus de 35,9 euros al mes por cada descendiente son discriminatorias ya que a las mujeres se les reconoce de oficio, sin necesidad de demostrar que la maternidad afecta a sus carreras profesionales.

Este nuevo criterio hace previsible una oleada de reclamaciones por parte de varones jubilados a partir de febrero de 2021 a los que se les denegó el cobro del complemento y ya ha tenido efecto en varios de los casos que estaban en los tribunales. Así, el Juzgado de lo Social número 4 de Santander y el Tribunal Superior de Justicia de Aragón han reconocido a sendos padres jubilados el derecho al cobro del complemento pese a no cumplir con los requisitos de cotización exigibles antes de este dictamen del TJUE.

Por su parte, el Juzgado de lo Social número 3 de Pamplona se lo ha reconocido a un jubilado con una pensión más baja que la madre, a quien ahora la Seguridad Social podrá retirarle la bonificación ya que sólo puede cobrarla uno de los progenitores.

Para entender bien este cambio de criterio en el reconocimiento del complemento hay que remontarse al 1 de enero de 2016. Ese día entró en vigor el llamado complemento de maternidad por aportación demográfica, que establecía un plus en las pensiones contributivas de las madres de dos o más hijos. En concreto se les añadía un 5% si se habían tenido dos hijos, un 10% si habían tenido tres y un 15% si eran cuatro más. En 2017, un viudo que había afrontado en solitario la crianza de sus dos hijas solicitó el incremento del 5% que correspondería a una mujer en sus mismas circunstancias y la Seguridad Social se lo denegó, por lo que acudió al Tribunal de Justicia de la UE, que, dos años más tarde, dictaminó que la normativa era discriminatoria ya que no se puede dar por hecho que el cuidado de los hijos recaiga siempre en las madres. El dictamen permitía además que el complemento fuera cobrado por ambos progenitores.

Nuevo complemento, nueva discriminación

Esta resolución llevó al Gobierno a sustituir el sistema de bonificación por el actual complemento para la reducción de la brecha de género, vigente desde 2021. A partir de ese momento, a diferencia de lo que ocurría hasta entonces, la bonificación se establece desde el primer hijo y es accesible sólo para uno de los progenitores, que puede ser tanto el padre como la madre, aunque con distintos requisitos. O mejor dicho, con requisitos para ellos, que deben demostrar que la paternidad había repercutido en su vida laboral mientras que a ellas únicamente se les pide que aporten la documentación que acredite haber tenido hijos.

Y esta diferencia en los criterios de acceso al complemento es lo que el Tribunal europeo ha vuelto a afear a España en respuesta a dos cuestiones prejudiciales planteadas por dos juzgados, por lo que desde el 15 de mayo la Seguridad Social deberá abonárselo de oficio a todos los padres.

Lo que la UE no aclara es qué hacer con aquellas parejas (o ex parejas) en las que la madre ya estuviera cobrando el complemento porque la nueva resolución no ve mal que, tal y como establece la legislación española, sólo se le reconozca a uno de los dos progenitores. Por ley, ahora mismo si ambos tienen derecho a cobrarlo, el plus sólo es adjudicado a la madre si se trata de una pareja heterosexual y a quien perciba la pensión más baja si se trata de dos personas del mismo sexo. Si es el padre quien se jubila antes, podrá cobrarlo pero sólo hasta que lo solicite la madre llegado su retiro.

¿Quiénes pueden reclamarlo hoy?

En primer lugar, están los padres jubilados a partir de este 15 de mayo, a quienes la Seguridad Social debería reconocerles este derecho de oficio siempre que no lo esté cobrando ya el otro progenitor. El único requisito es que el hijo o hijos, que pueden haber fallecido, figuren en el Registro Civil y que su nacimiento u adopción sea anterior al reconocimiento de la pensión. Sólo quedan excluidos aquellos padres que hayan sido condenados por violencia de género o a quienes se les retirara la patria potestad.

Por otra parte, están quienes se jubilaron entre el 3 de febrero de 2021 y el 15 de mayo de este mismo año, quienes podrán reclamar las cantidades (e intereses) correspondientes a los pagos atrasados, catorce por año. La cuantía empezó siendo de 27 euros por mes e hijo y se ha ido revalorizando cada año hasta los 35,9 actuales. Al igual que en el caso anterior se puede solicitar a partir del primer hijo.

En tercer lugar, están todos los hombres con dos o más hijos que accedieron a una pensión contributiva (ya sea de jubilación, viudedad o invalidez) entre el 1 de enero de 2016 y el 3 de febrero de 2021. Es decir, cuando aún estaba en vigor el primer complemento, por eso en este caso el reconocimiento implica el recálculo de la pensión con un incremento del 5% si se han tenido dos hijos, de un 10% si son tres y de un 15% si son cuatro o más, a los que habría que añadir el pago de los intereses derivados del retraso en el reconocimiento de este derecho.

Dos matices. Primero, se puede reclamar aunque la pareja también esté cobrando el complemento porque la primera legislación no impedía que lo cobraran ambos. Y segundo; hay casos en los que se tiene derecho a dos pensiones (de jubilación y viudedad, por ejemplo), pero eso no permite el cobro de dos complementos, ya que sólo se pueden añadir a una pensión por titular. De modo que si, por ejemplo, tuviéramos una pensión en la que no se reconoció el plus de paternidad pero sí estuviéramos cobrando el de brecha de género en otra reconocida después, antes de hacer nada conviene sopesar si nos interesa más reclamar el pago retroactivo del primer complemento o seguir cobrando en cada paga los entre 35,9 y 143,6 euros de la segunda.