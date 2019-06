Jorge Fernández | Coordinador del área de energía de Orkestra «En la transición energética no puede haber ganadores ni perdedores» El experto del Instituto Vasco de Competitividad cree que la transformación del modelo energético tiene que ser «sostenible económicamente» JORGE MURCIA Miércoles, 19 junio 2019, 22:04

Jorge Fernández, doctor en Economía por la Universidad de Georgetown, es coordinador del área de energía de Orkestra, el Instituto Vasco de Competitividad. Una institución dependiente de la Universidad de Deusto que tiene como misión «fomentar el debate y aportar elementos de análisis» a través de la investigación. Fernández, economista con un amplio bagaje en el sector de la energía, reflexiona sobre el cambio de modelo energético que aborda la sociedad. Una transformación que a su juicio debe apoyarse en la sostenibilidad medioambiental, pero también económica, porque en esa transición «no puede haber ganadores ni perdedores».

-¿En qué está trabajando ahora mismo el área de energía que usted dirige?

-Hemos identificado dos grandes líneas de trabajo desde hace dos o tres años. Por un lado, estudiar los procesos de transición energética y por otro aspectos relacionados con la movilidad sostenible, que es una pieza que se puede encajar en la anterior. En lo primero estudiamos lo que está pasando en países de nuestro entorno, como Alemania y Francia. Este año estudiaremos Reino Unido. También las oportunidades que la transición energética ofrece al País Vasco. Porque esa transición no sólo representa costes, sino que si se hace bien, hay oportunidades que una economía como la vasca puede aprovechar. Además, trabajamos en un estudio sectorial sobre el almacenamiento de la energía en Euskadi, o modelos de negocios con recursos energéticos distribuidos: desarrollo de autoconsumo, comunidades energéticas, la penetración de las renovables en las redes, las redes inteligentes...

-¿Y qué oportunidades se presentan a Euskadi en esta transición?

-Estamos trabajando en ello y aún no tenemos conclusiones.

-Ahora está en boca de todos la palabra transición energética. A grandes rasgos, y en su opinión, ¿en qué debería consistir?

-Es un proceso de transformación del sistema energético hacia un sistema sostenible. Primero, medioambiental. Existe un consenso sobre que a largo plazo se llegará a un 'mix' de generación eléctrica renovable. A partir de ese momento, si consigues electrificar el consumo, solucionas el problema porque dejas de emitir gases de efecto invernadero. Pero en todo esto tiene que haber una sostenibilidad económica. Que se pueda hacer. Porque países de nuestro entorno tienen planes muy ambiciosos pero se están encontrando problemas de implementación, como Alemania. O en Francia, donde apostaron por la vía de cambiar las señales económicas: un impuesto al CO2. Quisieron cambiar las señales a los consumidores para que estos, a través de decisiones de consumo e inversión, hagan esa transformación. El plan francés se ha visto frenado con el movimiento de los chalecos amarillos por el aumento de los precios de los combustibles. Todo esto quiere decir que la sostenibilidad económica es muy importante. La transformación de todo el sistema energético y, en definitiva, de la economía, tiene que ir acompañada de una serie de inversiones y de costes

-Parece un equilibrio difícil de encontrar

-Hay que resolverlo de una manera que sea factible para la sociedad. Es importante que los ciudadanos entendamos que es un cambio radical en las formas de consumir la energía, que va a ser costoso y los políticos tienen que encontrar la manera de hacerlo viable. Tiene que haber un análisis coste-beneficio que permita llegar a esos objetivos, pero maximizando esas oportunidades. Es que hablamos de sectores tan importantes en la economía vasca, como la automoción. No puede haber perdedores y ganadores desde el punto de vista social, porque te vuelves a la población en contra. Tiene que haber un cierto consenso social.

- ¿En España se está haciendo de una manera serena, consensuada, de forma gradual, o se está avanzando a trompicones, de forma un tanto precipitada?

-Me voy a abstraer de comentarios políticos, porque la coyuntura política es la que es. Pero es cierto que tiene que haber un gran consenso político. Y no es fácil. No hemos hecho valoraciones internas sobre el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). Pero las externas lo colocan como uno de los más ambiciosos de toda Europa. Y aún así, está muy lejos de ser el plan perfecto. Con esto no quiere decir que se estén haciendo las cosas ni mejor ni peor. Se están haciendo lo mejor que se puede. Implica un cambio en el 'mix' de generación, con el cierre progresivo de centrales nucleares y de carbón.

-¿Y cree factible llegar a esos objetivos?

-Técnicamente es factible, pero para que eso ocurra el plan español indica que tiene tiene que haber 236.000 millones de euros de inversión en los próximos 10 años. Y un 80% tiene que ser inversión privada. Tendrá que haber acuerdos políticos para dar las señales adecuadas para que invierta quien tiene que invertir. Un cambio en la fiscalidad energética y medioambiental, algo que está pendiente. ¿Cómo se tiene que hacer? De una manera que dé lugar a esos resultados medioambientales pero que sea también sostenible desde un punto de vista económico. No te puedes cargar la economía que tenemos mañana. Todo tiene que ser gradual, pero hay que ser ambicioso. La inversión necesaria tiene que ser en redes para poder meter más renovables, inversión en más renovables, en eficiencia energética.

-Desde determinados sectores del mundo energético se ha apelado al gas como energía puente entre las más contaminantes y las renovables. ¿Qué opina?

-El objetivo a largo plazo es electrificar el 'mix' de generación y todo lo que podamos de toda la parte del consumo. Pero no podemos cambiar eso de la noche a la mañana y meter muchas renovables de golpe porque las redes no están del todo preparadas, aunque en España se ha avanzado mucho. Pero las renovables son energías intermitentes. Están localizadas en las redes de distribución, generan muchos problemas locales en las redes. Se necesita flexibilidad en el sistema para poder ajustar el funcionamiento de la red a la realidad de consumo y generación que hay. Está claro que una de las fuentes de flexibilidad en el futuro van a ser las baterías eléctricas, pero aún no son competitivas. Durante un tiempo, hasta que podamos aportar la flexibilidad de otra manera a largo plazo se necesitará otra tecnología que cierre todos los modelos. Y seguramente desde el punto de vista del análisis coste-beneficio es el gas. Y no es que lo diga yo, lo dice la Agencia Internacional de la Energía. ¿Que contamina? Claro. Pero no tenemos otra cosa.

-El coche eléctrico es una apuesta firme y decidida por parte de las instituciones públicas y los fabricantes. Pero desde algunos ámbitos se dice que subvencionar hoy por hoy sólo a los eléctricos es una política elitista por su alto precio. ¿Está de acuerdo?

-Es importante que toda la transformación que se haga tiene que tener un análisis coste-beneficio. Si a largo plazo queremos electrificar una parte importante del consumo, y el transporte es responsable de más de un cuarto de todas las emisiones de CO2, es necesario. La movilidad eléctrica va a ser más limpia a medida que el 'mix' de generación será más limpio. Desde el punto de vista medioambiental van a ser cada vez más competitivos. Pero hay un componente económico. Por un lado está la industria de la automoción, que hay que transformar sin afectar a miles de puestos de trabajo, porque si no la gente va a acabar con ese proceso de información. Ahora mismo la mayoría de los vehículos eléctricos son caros porque lo son las baterías, no hay muchos modelos en el mercado, ni muchos puntos de recarga. Aunque son factores que van a cambiar a medio plazo. Pero hay razones económicas para justificar el apoyo al coche eléctrico. Se trata de impulsar un sector en el que hay que innovar, en el que se necesita una masa crítica. Es un sector estratégico a futuro. Y Europa lo está haciendo con las baterías.

-¿Cree que ya no es una buena idea subvencionar la compra de coches de combustión, teniendo en cuenta que son mucho menos contaminantes que los antiguos?

-Vuelvo al análisis coste-beneficio. El Plan Renove del Gobierno vasco adopta ese concepto de neutralidad tecnológica. ¿Tiene sentido fomentar las tecnologías que menos emiten? Yo creo que sí. Y el tema de la neutralidad tecnológica tiene que ver también con que el sector tiene que hacer una transición que como no sea adecuada, como miles de trabajadores pierdan sus puestos de trabajo, nos podemos encontrar un rechazo social ante estos cambios. Y a largo plazo, ¿podemos quedarnos fuera de ser competitivos en la industria del coche eléctrico? La transformación no la vamos a hacer mañana. Tenemos que mirar a largo plazo, y el futuro es el coche eléctrico. Mientras tanto hay que hacer una transición, no destrozar lo que tenemos e ir avanzando.

-¿Cree que a la hora de efectuar lo más eficiente y rápidamente esa transición a una movilidad sostenible, funcionan mejor los incentivos, o las penalizaciones? ¿O es necesaria una combinación de ambas?

-La respuesta más general es que hay que adoptar medidas eficaces. Creo que es una combinación de ambas. Habrá que ver qué tipo de medida es la adecuada en cada momento. Hablamos de la calidad del aire en las ciudades, que está relacionado pero al mismo tiempo es un aspecto distinto al del cambio climático. En las ciudades ha llegado hasta tal punto el tema de las partículas y del óxido de nitrógeno y los incumplimientos en torno a la calidad del aire, que la única manera de reducir eso ha sido restringir la movilidad. Había que hacer una terapia de choque. Eso está ocurriendo en todas las ciudades europeas. También hay que tener en cuenta el coste de implementar esas prohibiciones. Pero tenemos que darnos cuenta que consumir de una determinada manera va a ser muy costoso para el planeta y en algún momento vamos a ver reflejado todo esto en el coste de la energía.

-¿Cree que antes de generalizar el transporte eléctrico privado habría que extenderlo más en el público?

-Eso se está haciendo ya. En todas las medidas que hay en el plan del Gobierno español, y también en la estrategia del vasco está que la administración pública lidere con ejemplos en temas de eficiencia energética o movilidad. Cuando bajas a los gobiernos locales, ciudades como Bilbao, San Sebastián o Vitoria tienen planes de movilidad claramente orientados a vehículos no contaminantes. Y los vemos por la calle. ¿Habrá que hacerlo más deprisa? Hay que valorar determinadas cosas que vemos a nuestro alrededor como consumidores. Los planes de movilidad de Bilbao son muy agresivos, en cierto sentido. Poco a poco los ciudadanos están 'comprando' que eso funciona.

-¿Las grandes corporaciones petroleras y gasísticas que no se adapten pronto al nuevo escenario están condenadas a sufrir?

-Se están adaptando claramente. Hay que entender que hay un consenso sobre el horizonte a partir de 2050. Se están planteando economías con cero emisiones netas. Eso significa que el papel de combustibles como el petróleo no va a desaparecer, porque no van a desaparecer todos los usos del petróleo. Pero están invirtiendo en renovables, se están metiendo en el negocio eléctrico, están explorando el tema de la movilidad.

-¿Qué papel ha de jugar la ciudadanía en la transición energética?

-El marco legislativo y regulatorio en el que nos movemos en materia de energía y clima el principal paraguas es la Unión Europea. Y en este modelo, una de las cosas que está tratando de hacer es generar mercados energéticos en el que el consumidor esté en el centro. Empoderarlo para que cada vez tengamos más opciones de consumo. Por ejemplo, el desarrollo de toda la generación distribuida, de dispositivos de almacenamiento, hará que podamos elegir y tengamos cada vez más opciones que mejor se adecúen a nuestras preferencias. Eso se está haciendo desde el punto de vista legislativo. Pero es muy importante que como ciudadanos entendamos que esta transformación nos va a beneficiar. Nos jugamos el bienestar a largo plazo de la población. Tenemos que exigir a los políticos que esa urgencia que plantean los científicos la traduzcan en políticas que sean viables. Pero tiene que haber hojas de ruta.