El trámite imprescindible para recuperar el subsidio tras perder un nuevo trabajo: «No se cobró porque...»

Es muy importante estar informado sobre los procedimientos a seguir para reanudar o prorrogar un subsidio por desempleo. El SEPE indica en su página web los diferentes procesos a seguir en diferentes escenarios. En ocasiones, los desempleados encuentran un trabajo durante un tiempo en el que suspenden la prestación, cuya parte pendiente luego pretenden volver a cobrar. Es algo complejo, pero un asesor del SEPE ha aclarado qué es necesario en cada circunstancia.

Lo ha hecho Fernando Maján en el programa de Onda Madrid donde colabora, Madrid Trabaja. Un oyente explicaba que había detenido el subsidio para trabajar, pero que tan solo había disfrutado de ese empleo durante un mes y estaba preocupado porque a final de mes no había cobrado de nuevo el subsidio, al que todavía tenía derecho. «Todo se ha complicado un poquito mas con la nueva normativa. Si es anterior al 1 de noviembre, el subsidio se suspende para cualquier trabajo. Siempre que sea a tiempo parcial, se puede solicitar la compatibilidad», explica. Eso sí, no debe superar el límite de rentas de 888 euros mensuales, el 75% del SMI. «Si es posterior, cambia y entra directamente el Complemento de Apoyo al Empleo. Lo cobrará un máximo de 180 días y comenzará a cobrarlo de oficio. La cifra dependerá de las horas de la jornada, el trimestre del subsidio en el que ha empezado y otras variables». Puede ir de los 480 euros a los 30.

Como el caso de este oyente es previo al 1 de noviembre, cuando entró en vigor la reforma asistencial, «requiere para cobrarlo solicitar compatibilizarlo o solicitar la reanudación cuando acaba el trabajo. Se reactivará a partir del último cese porque no pierde el derecho a la ayuda en ese intervalo de un mes. No lo ha cobrado porque no solicitó la reanudación después de terminar el empleo», razona el experto.

Según explica el SEPE en su web, «para subsidios anteriores al 1 de noviembre de 2024, se deberá presentar la solicitud al finalizar la causa que originó la suspensión, en el plazo de 15 días hábiles». «Si se solicita fuera de ese plazo se consumirán tantos días como medien entre la fecha en que hubiera tenido lugar el nacimiento del derecho, y aquella en que efectivamente se hubiera formulado la solicitud. La reanudación supondrá el derecho a percibir el subsidio por el período que reste», avisa.

En los otros casos, para subsidios a partir del 1 de noviembre de 2024, «se podrá presentar solicitud de reanudación dentro de los 6 meses siguientes a la finalización de la causa que originó la suspensión». «Si solicita en el plazo de 15 días desde que finalizó la causa de suspensión, percibirá el subsidio desde el día siguiente; si lo hace después de ese plazo, percibirá el subsidio desde el día en que lo solicite, sin consumo de días de derecho por solicitar después de esos 15 días», señala el organismo.

Hay que tener en cuenta que en estos casos es posible cobrar el Complemento de Apoyo al Empleo y sí podría trabajar por cuenta ajena y cobrar la ayuda a la vez. Tanto si es a tiempo parcial como a jornada completa «Cuanta más jornada se trabaje, más sería la cantidad del subsidio que cobraría. El tiempo máximo para cobrarlo a la vez que el subsidio es de 180 días. El ingreso se determina en función del trimestre del subsidio en el que se encuentre y las horas de la jornada laboral», detalla Martínez.

La cifra máxima a cobrar del CAE es de 480 euros (el 80% del IPREM) se reduce en función del trimestre en el que se cobra el subsidio. El mínimo es de 30 euros, lo que equivale a un 5% de este indicador. ¿Y cómo se determinará la duración? El subsidio tiene como máximo 180 días. Esta es la tabla oficial del SEPE.

Otro aspecto a tener en cuenta es que las rentas que se obtengan por el empleo no se tendrán en cuenta para las reanudaciones y prórrogas del subsidio, tal y como explica el SEPE en su página web. Si a pesar de no computar dichas rentas, no se cumple el requisito de carencia de las misma o de cargas familiares exigido, podrá solicitarse una prórroga dentro de los seis meses siguientes.