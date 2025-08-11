El trámite imprescindible para evitar poner en riesgo el subsidio del SEPE El Servicio Público de Empleo Estatal establece ciertas faltas que pueden suponer la suspensión de la prestación

Gabriel Cuesta Lunes, 11 de agosto 2025, 21:56

El Servicio Público de Empleo Estatal exige ciertos requisitos para poder cobrar la prestación contributiva por desempleo o uno de los subsidios. Por ello, el organismo ha recordado en sus redes un importante trámite para evitar problemas a la hora de realizar gestiones e incluso poner en peligro el cobro de las ayudas.

El SEPE se refiere a algo tan fácil como tener actualizados los datos personas. De no ser así, es posible que no se reciban notificaciones importantes y que, al no realizarlos, se vea interrumpida o extinguida la prestación en cuestión. «Tener correctamente registrado tu teléfono en el SEPE y en el servicio autonómico de empleo no es solo un detalle administrativo: es clave para que puedas recibir notificaciones importantes, gestionar citas, y evitar interrupciones en el cobro de tu prestación», avisa.

En ese sentido, el organismo insta a actualizar el número de teléfono en las oficinas de empleo. «Revisa y actualiza tus datos de contacto cuanto antes. Es un paso sencillo que puede evitarte muchos problemas». No tener los datos personales correctamente registrados puede considerarse una falta leve. Algo que no pone en peligro la prestación, aunque sí supone un serie problema al no poder el beneficiario estar informado de posibles novedades.

Tener el teléfono móvil o la dirección de residencia actualizados es un trámite que puede hacerse tanto de forma presencial, en una oficina con cita previa, como por Internet. Sólo es necesario tener certificado digital, Cl@ve o DNI Electrónico.

