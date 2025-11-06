El trámite que exige el SEPE si cobras el subsidio y te toca un premio de la Lotería de Navidad Los perceptores de la ayuda del SEPE no pueden sobrepasar mensualmente ingresos por encima del 75% del Salario Mínimo Interprofesional

Gabriel Cuesta Jueves, 6 de noviembre 2025, 16:19

¿Qué pasa si alguien le toca el Gordo y cobro un subsidio o el paro? ¿Y otro de los premios del sorteo? ¿Qué pasa con los pensionistas? Son algunas preguntas lógicas para algunos de los colectivos que buscan una brizna de suerte el próximo lunes 22 de diciembre en el tradicional sorteo de la Lotería de Navidad.

La ayuda cuyos perceptores pueden verse más afectados por un importante ingreso extra es el subsidio. Subsidios como el de agotamiento de la prestación contributiva, por insuficiencia de cotizaciones o aquel destinado a los mayores de 52 años deben cumplir ciertas condiciones. Y sus perceptores deben de estar atentos si sacan tajada de la Lotería de Navidad u otros sorteos como el Euromillones, la Primitiva o la Bonoloto.

¿El motivo? El Servicio Público de Empleo Estatal establece que los beneficiarios de los subsidios no deben sobrepasar cada mes una renta superior al 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), unos 888 euros tras la última subida, excluida la parte proporcional de las dos pagas extraordinarias. ¿Qué pasa entonces? Esta ganancia se consideraría un ingreso extraordinario, por lo que el perceptor debe notifica al SEPE este cobro extraordinario en un plazo máximo de 30 días desde que lo ha recibido.

Siempre y cuando, claro, que el premio ganado supere ese límite de rentas. No es necesario en caso de ser inferior. De todas formas, el organismo interpreta esta inyección económica como algo puntual. No periódico. Al notificarlo, se suspende el cobro del subsidio durante un mes y, si después no hay otros ingresos por encima de esos 888 euros, es posible reanudar la prestación. Eso sí, no llegar a informar de esta circunstancia sí que supondría la suspensión de la ayuda.

Paro y pensiones

En el caso, de la prestación contributiva por desempleo, el conocido paro, la respuesta es más sencilla. Un ingreso como el de un premio no supondrá nunca la extinción de la prestación, siempre y cuando se cumplan los requisitos de acceso y se renueve correctamente. ¿El motivo? El paro es un derecho que se ha generado por el trabajador durante sus años cotizados. Por lo tanto, la administración no retirará la cuantía durante el tiempo (un máximo de dos años) que se ha generado la prestación.

Lo mismo ocurre con los pensionistas. Aquellos que perciben una pensión contributiva por parte de la Seguridad Social se han ganado un derecho a través de la cotización en su vida laboral. Sí podría haber problemas, en cambio, el complementos a mínimos si se supera el límite.