¿Estás trabajando actualmente? Lanbide ofrece estos cursos para ti

Lanbide ofrece cada año numerosos cursos gratuitos para mejorar la empleabilidad y promover la inserción laboral, con dos líneas diferenciadas: una que prioriza a las personas desempleadas, y otra dirigida específicamente a las ocupadas. Es decir, que ya tienen un trabajo pero quieren sumar más conocimientos y capacidades.

En este caso, y a diferencia de los desempleados, para acceder a alguno de estos cursos no es necesario estar inscrito en Lanbide como demandante de empleo.

No obstante, quienes no estén registrados no recibirán las comunicaciones -telefónicas o vía correo electrónico, fundamentalmente- que desde el servicio vasco de empleo hacen llegar habitualmente a los inscritos sobre cursos y formaciones que se adapten a su perfil profesional.

En este sentido, en Lanbide subrayan que los trabajadores en activo registrados, bien para buscar un nuevo empleo, o para recibir orientación laboral o cursos de formación, «tienen los mismos servicios que las personas en desempleo».

Por tanto, reciben la misma información y se pueden preinscribir directamente a todos los cursos ofertados por el servicio vasco de empleo. Además, la normativa que regula la formación para el trabajo permite que hasta un 30% de las personas que participan en cualquier convocatoria dirigida a desempleados tenga ya una ocupación.

Los cursos se imparten tanto en formato presencial como en telemático (a distancia vía informática), y están enfocados a diferentes niveles de cualificación: desde competencias básicas, hasta aquellas de alta cualificación dirigidas a licenciados y personas con formación personal superior.

En la página web de Lanbide se puede navegar por la amplia oferta formativa, con cursos ofrecidos directamente por el organismo, otros organizados por el Departamento de Economía, Trabajo y Empleo del Gobierno vasco, y también por parte de otras entidades.

A su vez, los cursos están subdivididos en tres categorías: los dirigidos a desempleados, a trabajadores en activo, y también los de Iniciativa Privada Acreditable (IPA), que no están subvencionados y se ofertan tanto a trabajadores empleados como desempleados.

También contiene un buscador para cribar la oferta según el área profesional, el ámbito geográfico (los tres territorios históricos) el mes de inicio, el colectivo destinatario (desempleados, ocupados, discapacitados, o todos), la modalidad de impartición (presencial, 'online' o todos), entre otros detalles.

Cursos de temática variada

Las temáticas de los cursos son de lo más variada: atención sociosanitaria a personas en situación de incapacidad o dependencia, de inglés, planes de evacuación y emergencia, logística de almacén, nóminas y gestión de personal, gestión de la calidad, higiene industrial, excel, etc. En cuanto a la duración, los hay muy breves -de sólo 12 horas- y otros que superan las 200 horas.

Una vez seleccionado el curso, se abre una ventana en la que se ofrecen más detalles, como la fecha prevista de inicio y el número de plazas reservado. El siguiente paso es preinscribirse, con dos posibilidades de acceso: bien mediante identificación electrónica (por ejemplo, BakQ), o con el usuario y clave si se está registrado en Lanbide.

Los cursos son impartidos por empresas o entidades formativas que acuden a las convocatorias que de forma periódica realiza Lanbide. Si el centro o empresa cumple con los requisitos exigidos, recibirá la correspondiente subvención del servicio vasco de empleo para ofertar sus cursos de manera gratuita.

Pueden acogerse a la convocatoria empresas que quieran impartir cursos a sus empleados, centros formativos abiertos a todo tipo de público, academias e idiomas, etc.

