Cuando el trabajador está, pero no trabaja

Estar en el trabajo no equivale a trabajar. Cuando se dedica parte de la jornada laboral a otras funciones que no son propias del trabajo es lo que en términos laborales se conoce como presentismo. Adecco estima que el 30,8% de las empresas españolas ha detectado prácticas de presentismo. Y la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ha incidido en el problema. «Esto puede ocurrir por falta de ética del trabajo, cuando el trabajador se escabulle de sus tareas, pero también cuando la dirección valora más las horas de presencia que la cantidad y calidad del trabajo realizado», afirma Eva Rimbau, experta en recursos humanos y profesora de los Estudios de Economía y Empresa de la UOC. .

¿En qué se traduce el presentismo? Aveces significa no disfrutar de las vacaciones, no pedir la baja cuando se está enfermo... «Está presente en el lugar de trabajo, pero no lo puede desempeñar correctamente porque no ha descansado, se siente mal o está enfermo», detalla Rimbau. Se convierte, pues, en un trabajador presente pero desconectado, mentalmente ausente.

¿Y a qué se debe? «Entre las posibles razones están la inseguridad del empleo, a causa de los expedientes de regulación u otros procesos de reestructuración de plantillas, el tener un contrato temporal que no se sabe si se va a renovar»..., explica Rimbau. De hecho, el número de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE) ha aumentado un 40% a lomos de la desaceleración, el mayor ritmo desde 2012. «Si un empleado está viviendo una situación de este tipo, puede darle miedo irse del trabajo antes que sus compañeros o jefes por temor a un despido, lo que alarga innecesariamente su jornada de trabajo», advierte Rimbau. Es un temor detectado por otros estudios, como uno de OBS Bussiness School.

Otras veces, puede estar detrás «una pobre organización en el trabajo, mala gestión del tiempo, falta de formación sobre sus tareas o las herramientas para desarrollarlas… o porque sufren de adicción al trabajo».

No hay colectivos que se libren del problema. Y en algunos, no es precisamente el miedo lo que les impulsa a permanecer en el trabajo. Detrás puede haber problemas de organización. A juicio de la profesora de la UOC, existe una cultura de trabajar muchas horas que deriva de los fundadores de la empresa y de la alta dirección, que están «enamorados» del proyecto y piden la misma dedicación a su personal. «También podría darse en empresas donde hay realmente una excesiva carga de trabajo porque no se contrata a las personas necesarias o no se ponen los medios adecuados», advierte.

Y en ocasiones los directivos no saben concretar objetivos y «valoran si sus colaboradores son buenos o malos trabajadores guiándose principalmente por sus horas de presencia». También pueden reclamar presencialidad «en el caso de que no sepan organizar su propio trabajo y el de su equipo, o tengan adicción al trabajo y, como consecuencia, quieran tener a su disposición a sus colaboradores en cualquier momento de su larga jornada».

Sea cual sea la razón, «este fénomeno tiene efectos negativos en forma de reducción de la productividad, aumento de la cantidad de errores cometidos, incremento del número de accidentes de trabajo y de los problemas de salud física y psicológica. Así como un «empeoramiento del equilibrio entre vida y trabajo, que puede a su vez perjudicar a la equidad de género dado que las mujeres son aún las que llevan más carga logística en la familia y sufren más por el presentismo».

¿Hay forma contra la cultura del presentismo?

«Un trabajador difícilmente cambiará una mala cultura organizativa o una baja calidad directiva si la organización y sus directivos presentan los problemas que hemos señalado. Seguramente se verá en la obligación de calentar la silla para cumplir con las expectativas de presencias prolongadas», considera Rimbau. Aun así, y de modo colectivo, los representantes de los trabajadores podrían presionar para cambiar esa mala praxis. «La nueva regulación que obliga a registrar la jornada en todas las empresas ayuda a proporcionar los datos sobre los que basar esa solicitud», concluye Rimbau.