El Supremo confirma un importante cambio en las nóminas de los policías, bomberos, médicos, enfermeras... Reconoce su derecho a cobrar pluses por turnos, noches o festivos durante las vacaciones, bajas médicas y otros permisos retribuidos

Jorge Murcia Viernes, 7 de noviembre 2025, 01:01

Los funcionarios y empleados públicos tienen derecho al cobro de pluses durante las vacaciones, bajas médicas y otros permisos retribuidos, siempre que esos complementos se abonen regularmente y formen parte de la jornada laboral ordinaria. Así lo dice el Tribunal Supremo (TS), que en una sentencia del pasado 25 de junio reconoce el derecho de un policía local de Vigo a percibir complementos de festividad y nocturnidad durante esos periodos no trabajados, y a reclamar las cantidades no cobradas en los cuatro años anteriores a la interposición de su demanda.

El fallo unifica doctrina respecto a las sentencias de tribunales superiores de justicia y abre la puerta a que miles de funcionarios y empleados públicos que trabajan por turnos (policías, bomberos y enfermeras, entre otros) puedan reclamar esos pluses. El TS resuelve así un recurso de casación interpuesto por el ayuntamiento de Vigo después de que el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSJG) fallara a favor del policía municipal.

El funcionario había llevado a los tribunales un acuerdo del consistorio vigués que desestimaba su solicitud de abono de atrasos en diversos complementos (festividad y nocturnidad) no percibidos en vacaciones, incapacidad temporal, permisos por asuntos particulares y otras ausencias reglamentarias. El policía trabaja seis días seguidos -descansa los cuatro siguientes- en turnos de mañana, tarde o en horario nocturno, así como en festivos.

La cuestión a dilucidar por el Supremo era si esas jornadas festivas y nocturnas pueden considerarse parte de la retribución ordinaria (complemento específico) a efectos de incluir su cobro durante esos periodos no trabajados. O si, por el contrario, tienen que dar lugar a una retribución adicional (gratificaciones por servicios extraordinarios) condicionada a la prestación efectiva de servicios (exceso de jornada).

En su recurso de casación, el Ayuntamiento de Vigo dice que la sentencia impugnada «crea un complemento sin base legal al reconocer el derecho a percibir unas retribuciones periódicamente aunque no haya prestación efectiva del servicio, y aunque ya se perciban estos conceptos periódicamente como complemento específico, o cuando se presta fuera de jornada».

Plazos para reclamar

El Supremo concluye que cuando el funcionario trabaja a turnos en los que se incluyen los de noche y festivos, «si esos servicios se prestan dentro del horario de la jornada ordinaria de trabajo, el funcionario tiene derecho a su retribución en periodos de vacaciones anuales, incapacidad temporal, permisos por asuntos propios y demás permisos retribuidos». Es decir, en este caso los complementos constituyen «una retribución objetiva ligada al desempeño del puesto». Por lo tanto, su régimen ha de ser «el mismo que el de las retribuciones fijas en su cuantía y periódicas en su devengo». «No son complemento de productividad, ni gratificaciones, porque no son servicios extraordinarios ni se llevan a cabo fuera de la jornada reglamentaria», añade el Supremo.

En cuanto al plazo de prescripción del derecho a reclamar, el Alto Tribunal estima parcialmente las pretensiones del policía municipal, de cobrar los complementos de los cinco años anteriores, y los deja en cuatro.